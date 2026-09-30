Mario Iorgulescu, obligat la despăgubiri uriașe. Câți bani îi cere firma de asigurări în instanță

Problemele par să nu se mai termine pentru Mario Iorgulescu. La șapte ani de la accidentul mortal pe care l-a provocat în Capitală, fiul lui Gino Iorgulescu se confruntă acum cu o nouă lovitură, de data aceasta financiară.

Mario Iorgulescu, obligat să plătească despăgubiri firmei de asigurări. Foto: Instagram - Adrian Călin

Compania de asigurări care a achitat despăgubirile în urma tragediei vrea să își recupereze banii de la acesta, iar suma nu este deloc una mică.

Cât a fost obligat să plătească Mario Iorgulescu

Totul are legătură cu accidentul mortal produs de Mario Iorgulescu în septembrie 2019. Compania de asigurări la care acesta avea încheiată polița RCA a achitat despăgubirile în dosar, iar ulterior s-a îndreptat împotriva lui pentru recuperarea banilor.

Cazul a ajuns pe masa judecătorilor de la Tribunalul București, iar prima decizie nu este deloc una favorabilă fiului președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal.

Mario Iorgulescu a fost obligat de instanță să plătească peste 2,2 milioane de lei, adică peste 430.000 de euro. Și asta nu este tot. La această sumă se adaugă dobânda legală, calculată până în momentul în care datoria va fi achitată integral.

„Admite cererea de chemare în judecată. Obligă pârâtul (Mario Iorgulescu – n.r.) la plata către reclamantă (compania de asigurări – n.r.) a sumei de 2.218.161 lei cu titlu de despăgubiri, precum şi la plata dobânzii legale calculată de la data plății şi până la data achitării integrale a debitului. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă”, se arată în nota de ședință a instanței.

Decizia dată de instanță, contestată

Așa cum cel mai probabil era de așteptat, Gino Iorgulescu, care are calitatea de tutore al fiului său, a contestat hotărârea dată de Tribunalul București.

Dosarul urmează să ajungă acum la Curtea de Apel București, iar lupta pentru suma de peste două milioane de lei continuă pentru firma de asigurări.

Momentan, decizia prin care Mario Iorgulescu a fost obligat să achite banii nu este, așadar, definitivă.

Condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni

În primăvara acestui an, Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare în dosarul accidentului mortal.

Vă reamintim că tragedia s-a produs în dimineața zilei de 8 septembrie 2019, pe Șoseaua Chitilei din București, atunci când Mario Iorgulescu se afla la volanul unui Aston Martin, iar mașina sa a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani. Victima a murit pe loc.

Anchetatorii au descris în rechizitoriu circumstanțele în care s-a produs accidentul grav.

„La data de 08.09.2019, pe fondul unei crize de gelozie şi într-o stare de furie, având o alcoolemie de 1,96 g/l şi fiind sub influenţa cocainei, intenţionând să se deplaseze din sat Gulia, com. Tărtăşeşti, spre un club din Parcul Herăstrău, mun. Bucureşti, inculpatul Iorgulescu Gino-Mario a condus autoturismul marca Aston Martin model DBS cu o viteză ce depăşea cu mult viteza legală de 60 km/h în localitate, pătrunzând pe culoarea roşie a semaforului cu viteza de 145 km/h în intersecţia dintre Şos. Chitilei şi str. Teodor Neagoe, accelerând până la 162 de km/h în momentul în care a trecut de un alt vehicul care circula cu viteză redusă pe banda I, urcând vehiculul cu partea stângă pe un scuar, apăsând la maximum pedala de acceleraţie la un vehicul echipat cu un motor ce dezvoltă 700 de cai putere, pătrunzând pe contrasens şi intrând în coliziune frontală, la ora 03:02:39, la viteza de 143 km/h, cu autoturismul marca Audi, condus de victima V.D.A., care a decedat pe loc, toate acestea în condiţiile în care, din momentul în care a pătruns în intersecţie pe culoarea roşie a semaforului, inculpatul nu a acţionat frâna, iar în momentul coliziunii pedala de acceleraţie era apăsată la maximum. Procedând în acest mod, inculpatul a fost indiferent faţă de urmările acţiunilor sale, pe care le-a prevăzut şi acceptat, punând în pericol participanţii la trafic, lăsând producerea sau evitarea unei coliziuni pe seama hazardului şi astfel ucigând-o pe victimă cu intenţie indirectă”, se menționa în rechizitoriu.