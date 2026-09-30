 Greșeala făcută de mulți români în propria curte. Când te poate obliga vecinul să iei măsuri
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Greșeala făcută de mulți români în propria curte. Când te poate obliga vecinul să iei măsuri

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Mulți români care locuiesc la casă își plantează pomi și arbori în curte fără să se gândească prea mult la distanța față de proprietatea vecină. Tocmai de aceea, de la o situație aparent banală, mulți ajung să se certe cu vecinii în instanță. 

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Foto: magnific.com

Codul Civil stabilește reguli clare în ceea ce privește plantarea copacilor în curte, iar nerespectarea lor poate duce la conflicte între vecini și chiar la obligația de a scoate sau tăia copacul. 

La ce distanță de gard ai voie să plantezi un copac

Potrivit articolului 613 din Codul Civil, în lipsa unor prevederi speciale stabilite prin lege, regulament de urbanism sau prin obiceiul locului, arborii trebuie plantați la o distanță de cel puțin doi metri față de linia de hotar. 

Există însă și excepții pentru arborii mai mici de doi metri, plantați și garduri vii. 

Așadar, înainte să plantezi un copac lângă gardul vecinului, este mai bine să verifici distanța, cât și regulile locale aplicabile, tocmai pentru a evita un conflict peste câțiva ani, în cazul în care îl deranjează crengile ce ajung pe proprietatea acestuia. 

Regula este importantă mai ales în cazul arborilor care, odată ajunși la maturitate, pot avea coroane mari sau rădăcini care se extind pe proprietatea vecină, iar proprietarul te poate obliga să tai copacul. 

Când îți poate cere vecinul să tai copacul

Problemele pot apărea atunci când distanța legală nu este respectată. Codul Civil îi oferă proprietarului vecin dreptul să solicite scoaterea arborelui sau, după caz, tăierea acestuia la înălțimea corespunzătoare. 

Mai mult, cheltuielile nu sunt suportate de vecinul deranjat, ci de proprietarul terenului pe care a fost plantat copacul respectiv. 

Dacă aveți deja astfel de copaci plantați mult prea aproape de gardul vecinului, cel mai probabil ar fi bine să purtați o discuție pentru a vedea dacă îl deranjează sau nu, și pentru a nu vă trezi cu o citație de chemare în instanță. 

Dreptul vecinului, dacă ramurile copacului tău ajung în curtea sa

Codul Civil reglementează o situație extrem de întâlnită, aceea ca ramurile sau rădăcinile unui copac să treacă dincolo de limita proprietății. 

În această situație, proprietarul terenului peste care se întind rădăcinile sau ramurile arborelui vecinului are dreptul să le taie. 

Există chiar o prevedere interesantă, referitoare la fructe. Dacă acestea cad în mod natural din pomul vecinului pe terenul tău, legea îți permite să le păstrezi. 

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