Iarna care vine ar putea aduce facturi mai mari. Avertismentul comisarului european pentru energie privind prețurile din sezonul rece

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja ne pregătim să facem primii pași în luna octombrie. Iar cum iarna începe să se apropie cu pași tot mai repezi, nenumărați români se gândesc deja cu îngrijorare la iarnă. Din păcate, Uniunea Europeană se așteaptă la prețuri mari la petrol și gaze în această iarnă.

Facturile din această iarnă pot fi mari Foto: IStock

Iarna deja începe să se apropie cu pași tot mai repezi, iar acest lucru stârnește îngrijorare printre românii care se gândesc la costul facturilor. În acest an, Uniunea Europeană nu se aşteaptă să existe probleme legate de aprovizionarea cu energie. Însă, comisarul european Dan Jorgensen a declarat că preţurile la petrol şi gaze pot fi foarte mari în această iarnă.

Declarațiile au fost făcute în cursul zilei de marți, la reuniunea de la Dublin a miniştrilor energiei din statele membre ale Uniunii Europene. Iar potrivit comisarului european, iarna care urmează va fi dificilă din punctul de vedere al prețurilor.

Facturile din această iarnă pot fi foarte mari

„Într-o iarnă normală, aproape 50 de milioane de oameni din Europa nu îşi pot încălzi locuinţele în mod adecvat. Iarna următoare ar putea fi chiar mai dificilă. Prin urmare, luăm situaţia foarte în serios, ca să nu mai vorbim de industria noastră, care este, de asemenea, sub presiune”, a declarat Jorgensen potrivit AFP, citată de Agerpres.

Pentru a ține prețurile sub control, comisarul european a propus amânarea cu un an a unui regulament UE privind emisiile de metan legate de importurile de hidrocarburi. Acest gest ar permite companiilor să mențină prețurile la un nivel mai scăzut.

„Iarna următoare ar putea fi chiar mai dificilă”

Datorită creșterii prețurilor combustibililor, creștere cauzută de războiul din Orientul Mijlociu, președintele francez Emmanuel Macron i-a trimis o scrisoare Ursulei von der Leyen, în care solicită modificarea anumitor reglementări europene.

Mai precis, președintele francez a cerut amânarea cu un an a normelor europene privind emisiile de metan, un gaz cu efect de seră extrem de poluant.