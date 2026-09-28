 România va avea prima fabrică de inteligență artificială. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro
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România va avea prima fabrică de inteligență artificială. Investiția se ridică la zeci de milioane de euro

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Primul proiect european de infrastructură pentru inteligența artificială din țara noastră urmează să fie construit. RO AI Factory va avea nevoie de investiții în echipamente ce vor ajunge la zeci de milioane de euro, iar, în mod normal, va urma să devină operațional chiar de anul viitor.

Proiectul va fi operațional de anul viitor
Proiectul va fi operațional de anul viitor Foto: Shutterstock

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică (ICI București) va urma să găzduiască infrastructura de calcul de mare performanță pentru inteligența artificială și va oferi și suport tehnic pentru instalarea, integrarea și utilizarea acesteia.

Portofoliul de servicii RO AI Factory va fi implementat și dezvoltat alături de co-coordonatorul proiectului, Universitatea Națională de Științe și Tehnologie Politehnica București, dar și de alți membri ai consorțiului.

Investiția ajunge la zeci de milioane de euro

RO AI Factory ar trebui să devină funcțional până la jumătatea anului următor, iar o licitație internațională va fi organizată până la finalul lui 2026. Infrastructura va fi instalată în centrul de date de la ICI, iar statul român va acoperi costurile legate de energie și oameni.

„Proiectul RO AI Factory a demarat oficial în data de 1 septembrie 2026, după ce au fost semnate documentele între toți membrii consorțiului și Comisia Europeană, și sperăm că până la mijlocul anului viitor, deci undeva aprilie, mai, iunie, să fie funcțional total”, a declarat Victor Verea, director general al ICI București, potrivit informațiilor de la profit.ro.

Cum va fi folosită noua tehnologie

Prin intermediul acestui proiect, se dorește creșterea gradului de adopție a inteligenței artificiale în viața de zi cu zi.

„Noi o să facem ceea ce scrie în proiect, adică să creștem gradul de adopție al AI-ului în viața de zi cu zi, începând cu zona guvernamentală și terminând cu partea de business și economie”, a mai declarat Victor Verea, conform sursei citate.

„Noi deja am început să creăm acest ecosistem. Asta înseamnă universități, institute de cercetare, entități publice, dar și zona privată, astfel încât să poată să existe un mediu în care să se dezvolte, să se testeze și să se implementeze aplicații care să folosească AI-ul”, a mai spus acesta.

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