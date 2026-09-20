 Un urs a fost văzut de două ori în apropiere de București. Localnicii au primit mesaje RO-Alert
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Un urs a fost văzut de două ori în apropiere de București. Localnicii au primit mesaje RO-Alert

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În cursul zilei de sâmbătă, 19 septembrie 2026, un urs a fost văzut de două ori în orașul Pucioasa din județul Dâmbovița. Orașul se află la o distanță de aproximativ 100 de kilometri de București, iar localnicii au primit mesaje RO-Alert care i-au avertizat să evite apropierea de animal.

Ursul a fost văzut de două ori în localitate
Ursul a fost văzut de două ori în localitate Foto: Arhivă

Un urs a fost văzut de două ori în Pucioasa, un oraș aflat la aproximativ 100 de kilometri de Capitală. Mesajele RO-Alert primite de localnici i-au sfătuit pe oameni să nu se apropie de animal și să rămână în siguranță.

Potrivit news.ro, prima alertă a fost dată chiar în cursul dimineții de sâmbătă, la ora 10:27. La acel moment, ursul ar fi fost zărit în cartierul Malurile din Pucioasa, o zonă cunoscută pentru potențialul turistic. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița a transmis un mesaj de avertizare, iar la fața locului au ajuns imediat echipaje SMURD și de jandarmi.

Ursul a fost văzut de două ori

Al doilea mesaj RO-Alert a venit după mai multe ore, spre seară. Mai precis, la ora 19:01, ursul a fost văzut din nou în localitate. La fel ca și în cursul dimineții, autoritățile au ajuns imediat la fața locului pentru a căuta animalul.

Acesta nu este singurul episod recent al cărui protagonist a fost un urs. Un bărbat de 74 de ani a fost atacat de un astfel de animal pe DN13A, în Sângeorgiu de Pădure. Ulterior, victima a fost transportată la spital, iar ursul a decedat.

Un incident tensionat a avut loc pe DN13A

Bărbatul a lovit ursul cu mașina și a coborât pentru a verifica ce s-a întâmplat, moment în care a fost atacat. Din fericire, un alt pasager a reușit să alunge animalul folosind un cric. În cele din urmă, victima a ajuns la spital iar ursul a decedat.

„Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un autoturism, în timp ce se deplasa pe DN13A, ar fi acroşat un exemplar de urs care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La scurt timp după impact, un bărbat de 74 de ani, din judeţul Harghita, pasager în autoturism, ar fi coborât pentru a verifica situaţia, moment în care ar fi fost atacat de animal, suferind leziuni la nivelul unui membru inferior. Pentru salvarea bărbatului, un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, din judeţul Harghita, ar fi intervenit, reuşind să îndepărteze animalul de victimă cu ajutorul unui cric auto. Ulterior, exemplarul de urs a decedat", a comunicat IPJ Argeş.

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