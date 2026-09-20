 Avery, puștiul pasionat de Pokémon care a cucerit internetul, a murit la doar 12 ani. Se lupta cu cancerul de aproape opt ani
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Avery, puștiul pasionat de Pokémon care a cucerit internetul, a murit la doar 12 ani. Se lupta cu cancerul de aproape opt ani

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Avery the Poke Kid, un mic star al rețelelor sociale cunoscut pentru pasiunea sa pentru Pokémon, s-a stins din viață la vârsta de 12 ani, după aproape opt ani de luptă cu cancerul pancreatic. Băiatul, care avea peste 200.000 de urmăritori, a murit vineri, 18 septembrie, după ce fusese recent transferat în îngrijire paliativă.

Avery the Poke Kid a murit la doar 12 ani
Avery the Poke Kid a murit la doar 12 ani Foto: Instagram

Avery, cunoscut în mediul online sub numele de „Avery the Poke Kid”, și-a transformat pasiunea pentru Pokémon într-o adevărată comunitate pe rețelele sociale. În ultimul an, băiatul a început să împărtășească fotografii și videoclipuri despre colecția sa de cărți Pokémon, adunând în jurul său sute de mii de oameni care i-au urmărit povestea și lupta cu boala.

Avery fusese diagnosticat cu cancer pancreatic în urmă cu aproape opt ani, iar în tot acest timp părinții săi, Christian Garcia și Rebecca Rosa-Valentin, i-au fost alături în lupta cu boala.

Vineri, însă, familia a primit vestea pe care spera să nu o audă niciodată. Avery a murit la ora 19:00, după ce părinții l-au dus la spital pentru ceea ce credeau că urma să fie o vizită de rutină.

Părinții credeau că mai au luni împreună

Christian Garcia și Rebecca Rosa-Valentin au anunțat moartea fiului lor printr-o postare emoționantă pe Instagram. Cei doi au mărturisit că, deși Avery intrase recent în îngrijire paliativă, erau convinși că mai aveau încă luni întregi alături de el.

„Nu știm cum să scriem aceste cuvinte. Nu știm cum a devenit aceasta realitatea noastră astăzi. Deși Avery trecuse recent la îngrijirea paliativă, am crezut cu adevărat că mai avem luni cu băiețelul nostru. Astăzi, l-am dus la spital pentru ceea ce credeam că va fi o vizită de rutină. Nu ne-am imaginat niciodată că vom pleca fără el”, au scris părinții, alături de o fotografie în care îl sărutau pe Avery pe obraji.

Momentul despărțirii a fost unul extrem de dureros pentru întreaga familie. Când și-au dat seama că timpul petrecut împreună se apropia de sfârșit, părinții au decis să-l ducă pe Avery într-unul dintre locurile sale preferate din spital.

Familia a mers în grădina de pe acoperișul spitalului, acolo unde părinții și-au ținut fiul în brațe în ultimele sale momente.

„Când ne-am dat seama că timpul nostru cu Avery se apropia de sfârșit, l-am dus într-unul dintre locurile lui preferate din spital, grădina de pe acoperiș. Ne-am ținut băiatul nostru frumos în brațe, ca familie. L-am sărutat. I-am spus cât de mult îl iubim. I-am spus cât de mândri suntem de el. Și am rămas îmbrățișați în jurul lui în timp ce și-a dat ultima suflare”, au transmis Christian Garcia și Rebecca Rosa-Valentin.

Părinții au mărturisit că, timp de aproape opt ani, au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a lupta alături de fiul lor.

„Timp de aproape opt ani, am luptat alături de Avery cu tot ce am avut. În această seară, pentru prima dată, trebuie să ne dăm seama cum să existăm într-o lume în care nu îl mai putem aduce acasă cu noi. Nu există cuvinte pentru un asemenea fel de durere”, au mai scris aceștia.

Avery avea peste 200.000 de urmăritori pe Instagram

Pe lângă mesajul de adio pentru fiul lor, părinții au ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au susținut pe Avery de-a lungul tratamentului. Băiatul avea o comunitate de peste 200.000 de urmăritori pe Instagram, oameni care i-au urmărit pasiunea pentru Pokémon și parcursul în lupta cu boala.

„Vă mulțumim că l-ați iubit pe băiețelul nostru. Vă mulțumim că v-ați rugat pentru el, că l-ați încurajat, că i-ați urmărit videoclipurile și că i-ați oferit o comunitate care i-a adus atât de multă fericire”, au transmis părinții.

Christian Garcia și Rebecca Rosa-Valentin au cerut discreție în această perioadă extrem de grea pentru familia lor.

„Pe măsură ce începem să jelim și să învățăm cumva să trăim fără Avery, vă rugăm să ne oferiți familiei noastre intimitate, timp și spațiu pentru a fi pur și simplu împreună. Să fim părinții lui Avery a fost cel mai mare privilegiu al vieților noastre. Am da orice pentru încă o zi. Te iubim pentru totdeauna, Avery. Băiatul nostru frumos. Ne vedem data viitoare, Antrenorule”, au mai spus cei doi.

În urmă cu aproape opt ani, Avery fusese diagnosticat cu pancreatoblastom, o tumoră malignă rară a pancreasului, diagnosticată cel mai frecvent la copiii cu vârsta sub 10 ani. În anii care au urmat, băiatul a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale și tratamente cu radioterapie. De asemenea, a intrat de două ori în îngrijire paliativă înainte ca familia să anunțe, pe 17 septembrie, că se afla pentru a treia oară în această etapă.

Cu o zi înainte de moartea lui Avery, părinții săi au transmis că aleg să fie împreună ca familie și să prețuiască fiecare clipă pe care o mai aveau alături de fiul lor.

În ultimul an, Avery și-a transformat pasiunea pentru Pokémon într-un vis împlinit

În ultimul an, Avery a început să publice fotografii și videoclipuri pe rețelele sociale sub numele „Avery the Poke Kid”. Băiatul își documenta tratamentele, dar le arăta urmăritorilor și momentele în care deschidea pachete noi cu cărți Pokémon.

Conținutul său a ajuns la o comunitate impresionantă, iar conturile sale de Instagram, YouTube, TikTok și Facebook au adunat împreună peste 600.000 de urmăritori.

În ciuda diagnosticului, Avery avea un vis clar: își dorea să devină creator de conținut și să ajungă la 100.000 de abonați pe YouTube. La începutul acestei luni, obiectivul său a devenit realitate. După ce băiatul a atins pragul de 100.000 de abonați, părinții săi le-au mulțumit tuturor celor care l-au susținut.

„Suntem mai mult decât copleșiți și extrem de recunoscători fiecăruia dintre voi pentru că v-ați mobilizat astăzi și în fiecare zi. Chiar nu vă putem mulțumi suficient fiecăruia dintre voi. Vă iubim!!!”, au transmis părinții.

În timpul luptei cu boala, familia lui Avery a lansat și o campanie GoFundMe pentru a ajuta la acoperirea costurilor tratamentului și pentru a-l sprijini pe băiat să-și îndeplinească visul.

Val de mesaje după moartea lui Avery

După anunțul morții sale, mesajele de condoleanțe și omagiile au început să curgă în mediul online. Creatorii de conținut care îl urmăreau pe Avery au vorbit despre energia pozitivă pe care acesta o transmitea în ciuda problemelor de sănătate.

Creatorul PokeSean151 a scris că boala nu l-a împiedicat pe Avery să fie fericit și să răspândească bunătate în jurul său.

„Cancerul ne-a luat pe cineva atât de minunat, dar Avery nu a lăsat niciodată asta să-l doboare – și-a petrecut fiecare zi fericit, zâmbind și răspândind pozitivitate oriunde mergea. Sper că Avery zâmbește acolo sus văzând impactul pozitiv pe care l-a lăsat asupra acestei lumi și sper că toți îi vom duce mai departe moștenirea de a fi buni unii cu ceilalți”, a transmis acesta.

Un alt creator, My Brother’s Pack, i-a dedicat un mesaj emoționant, descriindu-l pe Avery drept un copil generos, atent, amuzant și creativ.

„Ai reprezentat tot ceea ce este bun în această lume. Chiar și cu tot ceea ce trăiai, îți plăcea să faci lucruri pentru ceilalți. Ai fost atât de generos. Atent. Amuzant. Creativ. Iubitor. Caracterul tău a fost de neegalat. Moștenirea ta va dăinui cu adevărat pentru totdeauna. Cel mai frumos zâmbet. Cea mai mare inimă. A fost atât de distractiv să fim alături de tine”, a scris acesta.

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