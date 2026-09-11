100 de echipe de baschet 3x3 se luptă în centrul Capitalei pentru titlul la BCR Sport Arena Streetball

Baschetul 3x3 revine în prim-plan în acest weekend, când cele mai bune echipe ale sezonului se întâlnesc la marea finală BCR Sport Arena Streetball. Aproximativ 100 de formații, de la mai multe categorii de vârstă, vor lupta pentru titlurile de campioane și pentru premiile puse în joc.

Meciurile din fața Primăriei Sectorului 1 încep la ora 16.00, vineri Foto: Sport Arena Streetball

Ultima oprire din 2026 a circuitului BCR Sport Arena Streetball va avea loc în jurul clădirii Primăriei Sectorului 1, de pe bulevardul Banu Manta, care se transformă pentru trei zile într-o adevărată arenă urbană.

Competiția începe vineri, de la ora 16.00, iar ultimele meciuri și activități sunt programate duminică, până la ora 20.00. Accesul publicului este gratuit.

100 de echipe se luptă pentru titlurile sezonului

Miza principală a weekendului este finala competiției oficiale de baschet 3x3. Cele mai bune 100 de echipe ale sezonului, cumulat la toate categoriile de vârstă, vor intra pe teren pentru tradiționalele maiouri de campion, dar și pentru premiile oferite de partenerii circuitului.

Baschetul 3x3 este una dintre disciplinele cu cea mai rapidă dezvoltare din ultimii ani, iar formatul său spectaculos, cu meciuri scurte și ritm intens, a transformat competițiile de streetball într-un adevărat magnet pentru public.

Finala din București nu va însemna însă doar meciurile decisive. Organizatorii au pregătit un festival de sport urban cu peste zece zone de activități, concursuri și momente de entertainment.

100 de echipe se luptă pentru titluri la toate categoriile de vârstă Foto: Sport Arena Streetball

Baschet, volei, badminton și multe alte sporturi

Cei care vor ajunge la eveniment vor putea încerca, pe lângă baschet, și volei, tenis de masă, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, fotbal-tenis, darts, pickleball sau roundnet. Nu vor lipsi nici jocurile de tip arcade și zonele de gaming.

Unul dintre momentele speciale ale primei zile va fi prezența lui X-Remus, unul dintre cei mai cunoscuți practicanți de kendama din România. Acesta va susține demonstrații, va organiza concursuri ad-hoc și se va întâlni cu fanii.

Programul va fi completat de reprezentații ale artiștilor Circului Metropolitan București, dar și de momente de dans și majorete susținute de clubul Drag de Măgurele.