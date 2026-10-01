România îl înfruntă pe experimentatul Lewandowski. Surprizele Poloniei

Echipa națională de fotbal a României are în față al treilea duel din Liga Națiunilor, urmând să își măsoare forțele cu Polonia, vineri, la Varșovia, începând cu ora 21.45, partidă televizată de Antena 1. În teren are toate șansele să fie și Robert Lewandowski (38 de ani), unul dintre numele cu rezonanță din național sa și cel mai matur ca vârstă din naționala sa. Similar cu situația României, Polonia nu are deloc un start bun în competiție, având un singur punct acumulat, în vreme ce țara noastră este ultima clasată, cu două înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate.

Robert Lewandowski, veteranul naționalei sale Foto: EPA

Nu doar România „revoluționează” echipa de start, ci și Polonia - față de meciul anterior, Robert Lewandowski (38 de ani), Przemysław Frankowski (31 de ani) și Karol Świderski (29 de ani) au șanse mari să se regăsească în primul 11 din duelul cu țara noastră - până acum, experimentatul Lewandowski a evoluat 87 de minute în egalul obținut cu Bosnia și Herțegovina și două minute în eșecul cu Suedia. Estimat la o valoare de 7 milioane de euro de către Transfermarkt, Lewandowski a făcut pasul în Major League Soccer, unde îmbracă tricoul lui Chicago Fire FC, în vreme ce la naționala Poloniei, acolo unde poartă banderola de căpitan, numără 169 de apariții și 89 de goluri.

„După o remiză albă cu Bosnia și Herțegovina și o înfrângere cu 1-3 în fața Suediei, Polonia va primi vizita României, vineri. Acest duel s-ar putea dovedi decisiv pentru parcursul naționalei Poloniei în Liga Națiunilor, precum și pentru viitorul lui Jan Urban în funcția de selecționer. Tomasz Włodarczyk relatează că antrenorul în vârstă de 64 de ani va opta pentru o linie defensivă formată din patru jucători și va efectua trei schimbări în primul unsprezece; tehnicianul intenționează să mizeze pe jucători cu mai multă experiență, trimițându-i în teren pe Robert Lewandowski, Przemysław Frankowski și Karol Świderski”, informează presa poloneză.

Misiunea României este să termine pe primele două locuri în grupă pentru a fi în urna a doua la tragerea la sorți din preliminariile EURO 2028. În cazul nedorit în care ar încheia pe locul trei sau patru, ar fi în urna a treia la tragere. De avut în vedere este că echipa câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor va promova în Liga A, în vreme ce formația care termină pe locul patru va retrograda în Liga C.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.