Polonia, de 2 ori mai valoroasă decât România. Ce îi așteaptă pe tricolori

Doar câteva zile o mai despart pe naționala României de cel de-al treilea duel din Liga Națiunilor, „tricolorii” urmând să-și măsoare forțele cu Polonia, într-un meci care se va disputa în deplasare, vineri, de la 21.45, fiind televizat de Antena 1. Până acum, selecționata lui Gheorghe Hagi (61 de ani) a pierdut ambele meciuri disputate în competiție, atât cu Suedia, cât și cu Bosnia și Herțegovina, ocupând ultimul loc în grupa sa, fără să fi acumulat vreun punct.

Andrei Rațiu, cel mai bine cotat jucător al României Foto: Sportpictures

Polonezii abordează duelul din această săptămână printr-o superioritate valorică, fiind de două ori mai bine cotați decât jucătorii din țara noastră. Adversara României are jucători în valoare de 264,5 milioane de euro, lider fiind fundașul lui FC Porto, Jakub Kiwior (26 de ani) cu 40 de milioane de euro, urmat de un atacant de la aceeași echipă, Oskar Pietuszewski (18 ani) cu 25 de milioane de euro și fundașul lui Aston Villa, Matty Cash (29 de ani) cu 22 de milioane de euro.

De cealaltă parte, selecționata lui Hagi însumează 126,4 milioane de euro. La prima reprezentativă a țării noastre se remarcă liderul Andrei Rațiu (28 de ani), fundașul din La Liga, legitimat la Rayo Vallecano, fiind cotat la 18 milioane de euro, urmat de un alt fundaș, Radu Drăgușin (24 de ani), împrumutat în Serie A, la ACF Fiorentina și aproximat la 16 milioane de euro și, nu în ultimul rând, atacantul Dennis Man (28 de ani), din fotbalul olandez, angrenat la PSV Eindhoven, evaluat la 12 milioane de euro. În continuare, Hagi încă mai caută victoria, de la debutul său în noul mandat de selecționer la naționala „tricoloră”.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.