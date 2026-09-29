 Bosnia, uimită de „corecția” aplicată României: „Nu ne-am așteptat”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Bosnia, uimită de „corecția” aplicată României: „Nu ne-am așteptat”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Maniera categorică în care România „s-a predat” în cel de-al doilea meci de fotbal din Liga Națiunilor a surprins-o până și pe adversara sa. „Tricolorii” au cedat, luni, când au fost vizitați de Bosnia și Herțegovina, cea din urmă impunându-se cu 4-2 pe o Arena Națională fără spectatori.

Jovo Lukić (dreapta), angrenat în Superliga României
Jovo Lukić (dreapta), angrenat în Superliga României Foto: Sportpictures

În echipa bosniacilor a evoluat mai bine de un sfert de ceas un jucător din Superliga României, Jovo Lukić (27 de ani), legitimat la Universitatea Cluj. „Nu chiar așa... Bineînțeles că ne așteptam să câștigăm meciul, ne doream să-l câștigăm, dar să fie o asemenea diferență… Nu ne-am așteptat deloc! Cred că am dominat întregul meci. E o victorie foarte importantă pentru naționala noastră pentru că am urcat pe primul loc în clasament, cred. Așa că nu e rău pentru noi. Este foarte bine. În plus, fără fani. Nu e același lucru... Este atât de liniște încât poți auzi fiecare cuvânt pe care îl spunem. Nu suntem obișnuiți cu asta. Este ca în perioada COVID, când era la fel”, a spus atacantul „șepcilor roșii”, uimit de maniera categorică în care naționala sa a învins-o pe cea a României. 

Golgheterul Superligii României din 2025/2026, surprins de națională

Estimat la o valoare de 2,2 milioane de euro de către Transfermarkt, Lukić îmbracă tricoul clujenilor din iunie 2025, transferându-se de la Universitatea Craiova. De altfel, în sezonul 2025/2026, bosniacul a avut lumina reflectoarelor asupra sa, câștigând titulatura de golgheterul Superligii României, cu 18 goluri. Cifrele sale la U. Cluj arată 24 de goluri și cinci pase decisive în 48 de meciuri, în vreme ce la naționala sa numără șapte apariții și o reușită. 
Mai departe, selecționata lui Hagi are în față un meci în deplasare, programat în Polonia, vineri, de la 21.45. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;
2. Bosnia și Herțegovina: 4p;
3. Polonia: 1p;
4. România: 0p.

Ghid de cumpărături

Adrian Minune jpeg
Ce a făcut Adrian Minune după ce hoții i-au spart casa. Dezvăluirea care nu a fost tăiată la montaj: „Le mulțumesc!” PrimeTime
siliva lungu1 jpeg
Turista româncă dispărută în Grecia, găsită moartă. Unde a fost descoperită Silvia Lungu Național
image
Căpitanul american care a planificat „răpirea” propriului fiu din România de la fosta soție: a angajat detectivi, un instructor de zbor și a plătit 37.000 de euro adevarul.ro
image
Autostrada „în valuri”, lângă cel mai înalt viaduct. Problemele de pe un tronson al A1 continuă la zece ani de la redeschidere adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali a anunțat dacă va vota Guvernul Siegfried Mureșan. Cine sunt „cioflingarii”? Exclusiv www.fanatik.ro
image
"Fetelor, fiţi cuminţi, că scot valiza". Un trend periculos se conturează pe TikTok după moartea Valentinei observatornews.ro
image
Un bărbat a plecat spre Polinezia, dar barca i s-a stricat pe drum. A rămas pe o insulă timp de 32 de ani. Singur www.antena3.ro
image
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea www.gandul.ro
image
Iubitul Valentinei, tânăra găsită moartă într-o valiză în râul Olt, s-a predat în Elveția. Vlad Bălțățeanu era căutat internațional www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gheorghe Moldovan şi-a pus capăt zilelor, la 30 de ani, chiar în casa soţiei, cu care se afla în divorţ. Mesajul tulburător as.ro
image
Unde s-a angajat Marian Godină după ce și-a dat demisia din Poliție. Ce spune despre noul său loc de muncă playtech.ro
image
Rezultat halucinant între Steaua și FCSB! S-au marcat 16 goluri! www.fanatik.ro
image
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Mereu năstrușnicul Harry! Prințul a sărit cu parașuta în Canada și a ținut mult s-o sune imediat pe Meghan okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul Scutului de la Battersea: o armă pentru un războinic sau o ofrandă pentru zei? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Adversara României anunță plecarea lui Hagi. Ce scriu polonezii Fotbal internațional
gheorghe moldovan facebook jpg
Tragedie în fotbal! Arbitrul Gheorghe Moldovan și-a luat viața la 30 de ani. Mesajele de adio lăsate familiei și acuzațiile la adresa soției Fotbal intern
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Tricolorii, puși la punct în Liga Națiunilor: „O seară urâtă”. Ce zice Hagi Fotbal internațional
Romania Bosnia si Hertegovina (Sportpictures) jpg
Seara gafelor. România, alt scor rușinos în Liga Națiunilor: învinsă de Bosnia Fotbal internațional
Nicolae Stanciu la nationala din Romania (Sportpictures) jpg
Gică Hagi, văzut prin ochii presei din Bosnia: „A dat totul peste cap” Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Surprizele lui Hagi: cei mai valoroși jucători, „out” pentru meciul cu Bosnia Fotbal internațional
Nicolae Stanciu (Sportpictures) jpg
Din interior: cum a trăit naționala eșecul cu Suedia și ce va face diferit Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
România continuă în Liga Națiunilor. Hagi promite calificarea la EURO 2028 Fotbal internațional
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net