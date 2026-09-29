Bosnia, uimită de „corecția” aplicată României: „Nu ne-am așteptat”

Maniera categorică în care România „s-a predat” în cel de-al doilea meci de fotbal din Liga Națiunilor a surprins-o până și pe adversara sa. „Tricolorii” au cedat, luni, când au fost vizitați de Bosnia și Herțegovina, cea din urmă impunându-se cu 4-2 pe o Arena Națională fără spectatori.

Jovo Lukić (dreapta), angrenat în Superliga României Foto: Sportpictures

În echipa bosniacilor a evoluat mai bine de un sfert de ceas un jucător din Superliga României, Jovo Lukić (27 de ani), legitimat la Universitatea Cluj. „Nu chiar așa... Bineînțeles că ne așteptam să câștigăm meciul, ne doream să-l câștigăm, dar să fie o asemenea diferență… Nu ne-am așteptat deloc! Cred că am dominat întregul meci. E o victorie foarte importantă pentru naționala noastră pentru că am urcat pe primul loc în clasament, cred. Așa că nu e rău pentru noi. Este foarte bine. În plus, fără fani. Nu e același lucru... Este atât de liniște încât poți auzi fiecare cuvânt pe care îl spunem. Nu suntem obișnuiți cu asta. Este ca în perioada COVID, când era la fel”, a spus atacantul „șepcilor roșii”, uimit de maniera categorică în care naționala sa a învins-o pe cea a României.

Golgheterul Superligii României din 2025/2026, surprins de națională

Estimat la o valoare de 2,2 milioane de euro de către Transfermarkt, Lukić îmbracă tricoul clujenilor din iunie 2025, transferându-se de la Universitatea Craiova. De altfel, în sezonul 2025/2026, bosniacul a avut lumina reflectoarelor asupra sa, câștigând titulatura de golgheterul Superligii României, cu 18 goluri. Cifrele sale la U. Cluj arată 24 de goluri și cinci pase decisive în 48 de meciuri, în vreme ce la naționala sa numără șapte apariții și o reușită.

Mai departe, selecționata lui Hagi are în față un meci în deplasare, programat în Polonia, vineri, de la 21.45. Deocamdată, România rămâne pe ultimul loc în grupa sa, fiind singura echipă fără vreun punct câștigat.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;

2. Bosnia și Herțegovina: 4p;

3. Polonia: 1p;

4. România: 0p.