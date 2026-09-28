Surprizele lui Hagi: cei mai valoroși jucători, „out” pentru meciul cu Bosnia

Gheorghe Hagi (61 de ani) abordează cu câteva surprize cea de-a doua partidă din Liga Națiunilor, în care România va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina. În conturarea lotului de 23 de „tricolori”, selecţionerul i-a lăsat pe dinafară pe cei mai valoroși fotbaliști pe care îi are la dispoziție. Partida se va juca, luni, de la 21.45, fără spectatori, fiind televizată de Antena 1.

Gheorghe Hagi abordează diferit meciul cu Bosnia, din Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

Cu o strategie gândită diferit față de meciul cu Suedia, în care Hagi a debutat cu un eșec în noul mandat la națională, în calculele pentru a doua partidă nu intră Andrei Rațiu, Radu Drăgușin și Dennis Man - adică Top3 cei mai valoroși fotbaliști ai României. Listei de absențe li se adaugă Ianis Hagi (Alanyaspor FC, Turcia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) și Răzvan Marin (AEK Atena, Grecia).

Lotul conturat de Gheorghe Hagi pentru al doilea meci din Liga Națiunilor

PORTARI: Ionuț Radu (RC Celta Vigo, Spania), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia), Valentin Cojocaru (Pogoń Szczecin, Polonia);

FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia), Andrei Coubiș (Lincoln City, Anglia), Virgil Ghiță (Hannover 96, Germania), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China), Matei Ilie (Kasımpaşa SK, Turcia), Andrei Borza (Çorum FK, Turcia), Lisav Eissat (Bristol City);

MIJLOCAȘI: Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, China), Cătălin Cîrjan (Dinamo), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru), David Matei (Universitatea Craiova), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova);

ATACANȚI: Darius Olaru (Royale Union Saint-Gilloise, Belgia), Olimpiu Moruțan (Rapid), Florin Tănase (Omonia Nicosia, Cipru), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor, Turcia), Louis Munteanu (D.C. United, SUA), Daniel Bîrligea (Frosinone FC, Italia).

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;

2. Polonia: 1p;

3. Bosnia și Herțegovina: 1p;

4. România: 0p.