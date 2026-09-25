 Hagi și explicațiile unei înfrângeri: „Am avut momente bune. Capul sus”
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Hagi și explicațiile unei înfrângeri: „Am avut momente bune. Capul sus”

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România a avut parte de un „duș rece”, vineri, în Suedia, acolo unde a fost învinsă cu 2-1 de către selecționata nordică, chiar în primul meci oficial al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la „cârma” tricolorilor. 

Gheorghe Hagi a avut un debut cu înfrângere la națională
Gheorghe Hagi a avut un debut cu înfrângere la națională Foto: Sportpictures

După meci, portarul României, care a avut o seară dificilă, s-a arătat mulțumit de prestația sa și a colegilor săi. „Cred că se putea mai mult. Am jucat în fața unor jucători cu mare experiență, la nivel înalt. Dar cred că am arătat competitivi. A fost și puțină neșansă. A fost un meci bun din partea tuturor”, a fost de părere Ionuț Radu (29 de ani), angrenat în La Liga, legitimat fiind la RC Celta Vigo
„Un meci frumos, zic eu. Ambele echipe au vrut să joace. Băieții au alergat, au dat cât au putut. Am avut momente când am avut ocazii. Per total, e o înfrângere - nu ne convine, dar asta e. Au avut controlul jocului, ocazii, dar și noi am avut momente bune. O să analizăm, o să vedem lucrurile care sunt bune. Înfrângerea face parte din joc. Reflectăm, mergem înainte. Capul sus”, a spus și selecționerul Hagi, care a avut un gând bun și pentru fiul său, Ianis, titular în Suedia: „Ca toți ceilalți, au fost în teren, au încercat să facă așa cum au putut fiecare”. „O partidă grea, cum s-a văzut și din afara terenului. Am încercat să ne facem jocul, dar din păcate am reușit destul de puțin”, a spus și Dennis Man (28 de ani). 
Mai departe, România are în față vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci de fotbal care se va disputa, însă, fără spectatori. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;
2. Polonia: 1p;
3. Bosnia și Herțegovina: 1p;
4. România: 0p.

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