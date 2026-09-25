 Tot ce trebuie să știi despre Suedia, adversara României în Liga Națiunilor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Tot ce trebuie să știi despre Suedia, adversara României în Liga Națiunilor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

România are în față un meci mare în Liga Națiunilor, acolo unde începe parcursul împotriva Suediei, în deplasare, pe Strawberry Arena din Solna. Partida se dispută vineri, de la 21.45, fiind televizată de Antena 1. Vorbim despre cel dintâi meci oficial al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la „cârma” primei reprezentative a țării noastre, care se întâmplă a fi cu o țară în fața căreia cel supranumit „Regele” are o revanșă de luat. 

Echipa națională a României, gata de Liga Națiunilor
Echipa națională a României, gata de Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

În 1994, liderul „Generației de Aur” era în teren în momentul care avea să rămână un reper în istoria fotbalului românesc, anume eliminarea de la Campionatul Mondial la care „tricolorii” reușeau cea mai mare performanță din istorie, ajungând până în sferturile de finală. Meciul cu reprezentativa nordică avea să marcheze o generație, de atunci și până astăzi rămânând o urmă de tristețe. În afară de acel moment, naționala României a mai întâlnit Suedia în alte 10 dueluri, bilanțul celor 11 întâlniri directe „ilustrând” trei victorii pentru țara noastră, trei remize și cinci partide câștigate de către Suedia.

Suedezii, de aproape cinci ori mai valoroși

În ceea ce privește parcursul all-time al fiecăreia dintre cele două, România are un total de 773 meciuri disputate, până acum, 343 victorii fiind victorii, 197 egaluri și 233 înfrângeri, în vreme ce nordicii consemnează 1129 de partide, dintre care au câștigat 557, 236 fiind remize, iar 336 dintre dueluri pierzându-le.
Revenind în prezent, suedezii au avantajul unui lot de aproape cinci ori mai valoros, decât cel avut la dispoziție de Hagi, remarcându-se prin numeroși fotbaliști angrenați într-unul dintre cela mai tari campionate de fotbal ale lumii, Premier League.
Reamintim că, după duelul cu Suedia, echipa națională a țării noastre va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci care se va disputa, însă, fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Ghid de cumpărături

Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
romanita iovan iulian gogan jpg
Ce spune Romanița Iovan despre diferența de vârstă dintre ea și Iulian Gogan. Câți ani îi despart pe cei doi Vedete românești
image
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe TikTok adevarul.ro
image
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul adevarul.ro

Parteneri

image
„Campionatul din SUA e peste cel din România!”. De ce Louis Munteanu va fi titular în Suedia www.fanatik.ro
image
Un lanţ de magazine, prezent și în România, închide mai multe unităţi. Gigantul suedez îşi schimbă strategia observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele www.gandul.ro
image
Imagini sfâșietoare în Filiași! Sicriul cu trupul neînsuflețit al Valentinei a fost adus la casa părintească www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro as.ro
image
Diferența dintre un plin cu GPL și unul cu benzină sau motorină. Cât economisesc șoferii la prețurile de azi playtech.ro
image
„Mă bucur să-l văd!” Graham Potter, mesaj special pentru Tudor Băluță înainte de Suedia – România www.fanatik.ro
image
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
Nationala Romaniei in Suedia (Sportpictures) jpg
Câteva ore până la debutul lui Hagi: Suedia-România, în Liga Națiunilor Fotbal internațional
image png
Moarte tragică pentru un fotbalist de doar 20 de ani. Oskar Kordus, lovit de un cerb proiectat prin parbrizul mașinii Fotbal internațional
michael si corinna schumacher jpg
Soția lui Michael Schumacher, dezvăluiri despre relația sa cu fostul pilot de F1. „Mama mea era complet împotrivă” Alte sporturi
Laurentiu Reghecampt (Sportpictures) jpg
A treia e cu noroc? Reghecampf, noul antrenor al FCSB. Planul său la echipă Fotbal intern
Gheorghe Popescu (Sportpictures) jpg
Contestatarii lui Hagi la națională, puși la punct. Replica dată de Gică Popescu Fotbal internațional
Gheorghe Hagi si Ianis Hagi (Sportpictures) jpg
Ei sunt aleșii. Pe cine „aruncă” Hagi pe teren cu Suedia în Liga Națiunilor Fotbal internațional
Gheorghe Hagi (Sportpictures) jpg
Suedia, net superioară: România se ia la trântă cu jucători din Premier League Fotbal internațional
Nationala Romaniei (Sportpictures) jpg
Mărturisiri la cald: cum speră România să facă diferența în Liga Națiunilor Fotbal internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net