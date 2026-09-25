Tot ce trebuie să știi despre Suedia, adversara României în Liga Națiunilor

România are în față un meci mare în Liga Națiunilor, acolo unde începe parcursul împotriva Suediei, în deplasare, pe Strawberry Arena din Solna. Partida se dispută vineri, de la 21.45, fiind televizată de Antena 1. Vorbim despre cel dintâi meci oficial al lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la „cârma” primei reprezentative a țării noastre, care se întâmplă a fi cu o țară în fața căreia cel supranumit „Regele” are o revanșă de luat.

Echipa națională a României, gata de Liga Națiunilor Foto: Sportpictures

În 1994, liderul „Generației de Aur” era în teren în momentul care avea să rămână un reper în istoria fotbalului românesc, anume eliminarea de la Campionatul Mondial la care „tricolorii” reușeau cea mai mare performanță din istorie, ajungând până în sferturile de finală. Meciul cu reprezentativa nordică avea să marcheze o generație, de atunci și până astăzi rămânând o urmă de tristețe. În afară de acel moment, naționala României a mai întâlnit Suedia în alte 10 dueluri, bilanțul celor 11 întâlniri directe „ilustrând” trei victorii pentru țara noastră, trei remize și cinci partide câștigate de către Suedia.

Suedezii, de aproape cinci ori mai valoroși

În ceea ce privește parcursul all-time al fiecăreia dintre cele două, România are un total de 773 meciuri disputate, până acum, 343 victorii fiind victorii, 197 egaluri și 233 înfrângeri, în vreme ce nordicii consemnează 1129 de partide, dintre care au câștigat 557, 236 fiind remize, iar 336 dintre dueluri pierzându-le.

Revenind în prezent, suedezii au avantajul unui lot de aproape cinci ori mai valoros, decât cel avut la dispoziție de Hagi, remarcându-se prin numeroși fotbaliști angrenați într-unul dintre cela mai tari campionate de fotbal ale lumii, Premier League.

Reamintim că, după duelul cu Suedia, echipa națională a țării noastre va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci care se va disputa, însă, fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)