Contestatarii lui Hagi la națională, puși la punct. Replica dată de Gică Popescu

Odată anunțate alegerile selecționerului Gheorghe Hagi (61 de ani) pentru Liga Națiunilor, contestatarii nu au întârziat să apară, antrenorul fiind criticat pentru că l-a lăsat acasă pe Ianis Stoica (23 de ani), de la echipa portugheză CF Estrela da Amadora. În acest context, Gheorghe Popescu (58 de ani), lăsat la „cârma” echipei Farul Constanța de către Hagi, și-a prezentat propria perspectivă.

Gheorghe Popescu are încredere deplină în Gheorghe Hagi Foto: Sportpictures

Întrebat despre cei care nu sunt de acord cu preferințele lui Hagi, Gică Popescu i-a luat apărarea, spunând că, în aceeași notă, se poate remarca și faptul că nici „cel mai bun mijlocaș din Superligă” nu a fost chemat la lot.

„Cred că tot timpul vor fi comentarii, tot timpul vor fi specialiști care să-și dea cu părerea. Până la urmă, e bine să fie și așa, ca oamenii să-și expună părerea. Până la urmă, cei care răspund sunt jucătorii și antrenorii. În primul rând, antrenorii, pentru că jucătorii vor fi aceiași sau cu mici modificări, dacă ar fi să se schimbe la un moment dat antrenorul. Deci, ei știu foarte bine cum vor să joace.

„Lăsați-mă cu Ianis Stoica! De ce nu vorbim cel mai bun mijlocaș din Liga I?

Nu este vorba de un singur meci, sunt patru meciuri. Eu am vorbit cu Gică și știu cum gândește. Gândește foarte bine. Aș fi făcut același lucru pe care l-a făcut și el. Dar cu toții greșim, asta nu înseamnă că ei nu au voie să greșească sau nu pot greși. Sunt cei care răspund de rezultate și eu cred Gică a făcut o selecție corectă. Cu toții am putea să spunem: «De ce pe al meu nu l-a luat?». Eu cred că e absurd să-i criticăm deciziile lui Gică având atâta experiență”, a spus Gică Popescu, potrivit DigiSport, adăugând despre absența lui Stoica: „Păi, și noi cu Rădăslăvescu ce am putea să facem? Lăsați-mă cu Ianis Stoica! Dar de ce nu vorbim de Rădăslăvescu, care e cel mai bun mijlocaș din Liga 1? Cinci goluri, două pase de gol! Înseamnă că nu e încă pentru echipa națională. Gică știe foarte bine. Îi cunoaște foarte bine pe cei din campionatul intern, pentru că e în campionatul intern dintotdeauna. Gică n-a plecat de aici! Gică, de când a înființat academia, nu a plecat de aici. Deci, îi știe pe toți, vă spun eu! Eu am mare încredere în selecția lui, pentru că, așa cum am spus, cunoaște foarte bine jucătorii, mulți dintre ei lucrând cu el, în perioada anterioară”.

Reamintim că România își pregătește debutul în Liga Națiunilor, acolo unde va întâlni Suedia, vineri, de la ora 21.45. Partida se va disputa în deplasare, pe Strawberry Arena din Solna, fiind televizată de Antena 1, iar în vederea ei, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a ales cei 23 de fotbaliști din care va formula primul 11.

După duelul cu Suedia, echipa națională a țării noastre va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci care se va disputa, însă, fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)