 Valentin Sanfira iubește din nou? Dezvăluiri despre o nouă iubită, la șase luni de la divorțul de Codruța Filip
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Valentin Sanfira iubește din nou? Dezvăluiri despre o nouă iubită, la șase luni de la divorțul de Codruța Filip

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Valentin Sanfira a făcut noi dezvăluiri despre viața sa personală, la aproximativ jumătate de an de la divorțul de Codruța Filip. Invitat la Spynews TV Live, artistul a fost întrebat dacă în viața lui există deja o altă femeie, însă răspunsul său a lăsat loc de interpretări. Cântărețul a preferat să păstreze discreția atunci când a venit vorba despre viața sa sentimentală.

Valentin Sanfira a fost căsătorit cu Codruța Filip.
Valentin Sanfira a fost căsătorit cu Codruța Filip. Foto: Arhiva Click!

Există o iubită în viața lui Valentin Sanfira? 

În cadrul emisiunii, Valentin Sanfira a discutat cu jurnalista Mara Bănică despre perioada pe care o traversează după încheierea căsniciei cu Codruța Filip. Artistul nu a oferit un răspuns direct atunci când a fost întrebat, într-o manieră subtilă, dacă își mai împarte viața cu cineva. Cântărețul a preferat să păstreze pentru el detaliile despre viața sa amoroasă și a dat de înțeles că anumite lucruri nu trebuie să ajungă în spațiul public.

„(n.r. Micul dejun îl faci singur sau cu o domnișoară?) Astea nu se spun la televizor. Astea sunt pentru noi, pentru sufletul nostru. Nu mă duc singur în vacanțe, că nu știu engleză. Îmi plac vacanțele, iar după Revelion, plănuiesc să plec 15 zile”, a explicat cântărețul.

Valentin Sanfira, despre cei care își expun suferința după despărțire

În aceeași discuție, Valentin Sanfira și-a spus și punctul de vedere despre persoanele care aleg să își expună public suferința după o despărțire. Artistul a precizat că nu se referă la cineva anume, însă consideră că durerea ar trebui trăită în intimitate.

„Oamenii nu se mai înțeleg și se separă. Din diverse motive. Când suferi, suferi cu tine. Acasă, în intimitatea ta. Nu te știe nimeni. Te știe Dumnezeu. Omul care suferă, suferă în tăcere. Omul care face baladă cu suferința, să mă ierte Dumnezeu, dar la mine în Oltenia sunt unele de le chemi la mort să bocească. Nu înțep pe nimeni. Dacă suferim așa, public, o facem cu alte scopuri”, a declarat Valentin Sanfira, la Spynews TV Live.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și pentru tot ce mi-a luat”

Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat la începutul acestui an. Dacă artistul a ales să vorbească mai puțin despre despărțire, fosta sa soție a discutat public despre experiența dureroasă prin care a trecut și despre perioada dificilă de după încheierea căsniciei.

Totuși, în urmă cu câteva săptămâni, Valentin Sanfira a acordat primul interviu de după despărțire și a făcut dezvăluiri despre perioada care a urmat divorțului. Artistul a vorbit deschis despre schimbările din viața sa și despre modul în care privește acum lucrurile, după încheierea mariajului cu Codruța Filip.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, sunt citov, că am rămas bine, și că pot să zâmbesc pentru că am de ce. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și pentru tot ce mi-a luat. El știe mai bine”, a declarat Valentin Sanfira.

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