Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta din fosta căsnicie cu Valentin Sanfira. Artista a luat decizia

Codruța Filip și Valentin Sanfira au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, însă divorțul lor, după patru ani de căsnicie, a venit ca un șoc. Chiar dacă timpul a trecut, iar ambii artiști și-au văzut de viața lor, Codruța a ales să vorbească, uneori, despre perioada prin care a trecut. Recent, cântăreața a dezvăluit că încă păstrează verigheta și inelul de logodnă pe care le-a primit de la fostul soț.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Foto: Facebook

Codruța Filip intenționează să doneze inelul și verigheta

Pentru Codruța Filip, despărțirea de Valentin Sanfira nu a fost deloc ușoară, așa cum artista a recunoscut de mai multe ori. De curând, aceasta a mărturisit că încă are cele două bijuterii care îi amintesc de fosta căsnicie, însă se gândește să le doneze.

„Inelul de pe degetul meu e de la părinții mei, e cumpărat din Egipt. Mamei i-a plăcut în special că spune că piatra e ca ochii mei. N-am făcut nimic încă cu verigheta, nici cu inelul de logodnă, dar probabil le voi dona. Nu știu, le voi duce la o biserică ceva, m-a sfătuit cineva”, a declarat Codruța Filip, la „Online Story by Cornelia Ionescu'.

Codruța Filip recunoaște că îi este încă greu să ierte

Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit fanii, Codruța Filip a recunoscut că încă nu a depășit complet dezamăgirea pe care spune că a trăit-o în fosta relație. Artista mărturisește că îi este greu să își ierte fostul partener, însă speră că timpul o va ajuta să lase totul în urmă.

„Mi-e greu să iert și recunosc asta. Încă îmi e greu să iert. Poate la un moment dat o voi face, pentru că știu, nu e sănătos pentru tine să aduni tot în inima ta și să ții. Mai las să treacă timpul”, a mai spus artista.

„M-am lovit de niște ziduri reci, și la propriu, și la figurat”

Deși nu a vorbit foarte mult despre motivele care au dus la despărțire, Codruța Filip a lăsat, la un moment dat, să se înțeleagă că infidelitatea ar fi fost unul dintre motivele care au dus la divorț.

Cântăreața a recunoscut că i-a fost extrem de greu să depășească tot ceea ce s-a întâmplat, însă spune că acum încearcă să se concentreze asupra ei și asupra lucrurilor pe care le-a învățat din această experiență.

„A fost foarte greu. Da, recunosc că a fost un moment dificil peste care am trecut și acum sunt bine și profit de perioada asta.

Adică e o perioadă în care mă regăsesc, mă redescopăr, nu neapărat o iau de la capăt, continui să fac ceea ce am făcut întotdeauna, dar cumva am început să lucrez cu mine un pic, să-mi dau seama de niște lucruri. Am conștientizat faptul că e important să rămâi omul care ești cu adevărat și să nu te schimbe anumiți factori din jurul tău sau situațiile prin care ai trecut.

Dar da, la început nu mi-a fost ușor. M-am lovit de niște ziduri reci, și la propriu, și la figurat. Dar toate astea trec. Te obișnuiești.”