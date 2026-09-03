 Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta din fosta căsnicie cu Valentin Sanfira. Artista a luat decizia
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Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta din fosta căsnicie cu Valentin Sanfira. Artista a luat decizia

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Codruța Filip și Valentin Sanfira au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, însă divorțul lor, după patru ani de căsnicie, a venit ca un șoc. Chiar dacă timpul a trecut, iar ambii artiști și-au văzut de viața lor, Codruța a ales să vorbească, uneori, despre perioada prin care a trecut. Recent, cântăreața a dezvăluit că încă păstrează verigheta și inelul de logodnă pe care le-a primit de la fostul soț.

Codruța Filip și Valentin Sanfira au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz.
Codruța Filip și Valentin Sanfira au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Foto: Facebook

Codruța Filip intenționează să doneze inelul și verigheta 

Pentru Codruța Filip, despărțirea de Valentin Sanfira nu a fost deloc ușoară, așa cum artista a recunoscut de mai multe ori. De curând, aceasta a mărturisit că încă are cele două bijuterii care îi amintesc de fosta căsnicie, însă se gândește să le doneze.

„Inelul de pe degetul meu e de la părinții mei, e cumpărat din Egipt. Mamei i-a plăcut în special că spune că piatra e ca ochii mei. N-am făcut nimic încă cu verigheta, nici cu inelul de logodnă, dar probabil le voi dona. Nu știu, le voi duce la o biserică ceva, m-a sfătuit cineva”, a declarat Codruța Filip, la „Online Story by Cornelia Ionescu'.

Codruța Filip recunoaște că îi este încă greu să ierte

Cu sinceritatea cu care și-a obișnuit fanii, Codruța Filip a recunoscut că încă nu a depășit complet dezamăgirea pe care spune că a trăit-o în fosta relație. Artista mărturisește că îi este greu să își ierte fostul partener, însă speră că timpul o va ajuta să lase totul în urmă.

„Mi-e greu să iert și recunosc asta. Încă îmi e greu să iert. Poate la un moment dat o voi face, pentru că știu, nu e sănătos pentru tine să aduni tot în inima ta și să ții. Mai las să treacă timpul”, a mai spus artista.

„M-am lovit de niște ziduri reci, și la propriu, și la figurat”

Deși nu a vorbit foarte mult despre motivele care au dus la despărțire, Codruța Filip a lăsat, la un moment dat, să se înțeleagă că infidelitatea ar fi fost unul dintre motivele care au dus la divorț.

Cântăreața a recunoscut că i-a fost extrem de greu să depășească tot ceea ce s-a întâmplat, însă spune că acum încearcă să se concentreze asupra ei și asupra lucrurilor pe care le-a învățat din această experiență.

„A fost foarte greu. Da, recunosc că a fost un moment dificil peste care am trecut și acum sunt bine și profit de perioada asta.

Adică e o perioadă în care mă regăsesc, mă redescopăr, nu neapărat o iau de la capăt, continui să fac ceea ce am făcut întotdeauna, dar cumva am început să lucrez cu mine un pic, să-mi dau seama de niște lucruri. Am conștientizat faptul că e important să rămâi omul care ești cu adevărat și să nu te schimbe anumiți factori din jurul tău sau situațiile prin care ai trecut.

Dar da, la început nu mi-a fost ușor. M-am lovit de niște ziduri reci, și la propriu, și la figurat. Dar toate astea trec. Te obișnuiești.”

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