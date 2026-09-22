Echipa care a câștigat imunitatea mare la Asia Express 2026. Cine sunt concurenții norocoși

O nouă etapă din „Asia Express – Drumul Mătăsii” a ajuns la final, iar concurenții au trecut prin emoții puternice înainte de întâlnirea cu Irina Fodor. Echipele au așteptat cu nerăbdare să afle cine a ajuns primul la destinație și, mai ales, cine a obținut una dintre cele mai importante recompense ale competiției: imunitatea mare.

Asia Express 2026. Foto: Antena1

În ce ordine au ajuns echipele la Irina Fodor

Cele nouă echipe au ajuns, în cele din urmă, la Irina Fodor, după o cursă în care au întâmpinat numeroase dificultăți pe traseu. Concurenții au mărturisit că diferențele lingvistice și culturale le-au dat bătăi de cap. La scurt timp după ce au ajuns în fața prezentatoarei, aceștia au aflat și clasamentul etapei.

„O să trecem la subiect. Pe locul trei au ajuns la mine Loredana și Ana. După voi, la numai patru minute, Mirela și Oana. După Mirela și Oana au sosit la mine Maurice și Connie. Ați recuperat frumos, nimic de zis, iar după ei, Mihai și Cheloo”, a anunțat Irina Fodor la Antena 1.

Pe ce loc s-au clasat Valerie și Alex

Pe măsură ce clasamentul era dezvăluit, emoțiile au crescut, mai ales după ce Alex și Valerie au ajuns ultimii la punctul final. Celelalte echipe au așteptat să afle cine va primi imunitatea mare, iar momentul anunțului a fost unul tensionat.

„Se pare că Valerie și Alex au ajuns la mine pe ultimul loc. Au rămas două echipe, dintre care una este imună. Gabi și Alexuc sunt pe locul doi, iar Mirela și Maya au câștigat imunitatea”, a anunțat prezentatoarea.

Mirela Retegan si Maya au obținut imunitatea mare

Astfel, Mirela Rete­gan și fiica sa, Maya, au aflat că au câștigat imunitatea mare a etapei. Victoria le oferă celor două posibilitatea de a lua o pauză după cursa de pe Drumul Mătăsii, în timp ce celelalte echipe se pregătesc pentru următoarele provocări.

„Sper să fie vacanța pe care v-ați dorit-o și sper să vă relaxați”, le-a spus prezentatoarea Mirelei Rete­gan și fiicei sale, Maya.