Cine sunt Ana Iorga și Adrian Elicopter de la Power Couple sezonul 4. De când sunt împreună și cum s-au cunoscut

Ana Iorga și Adrian Elicopter se pregătesc pentru o nouă experiență în televiziune. Cei doi creatori de conținut vor participa la sezonul 4 al emisiunii „Power Couple”, unde vor avea parte de provocări pe care le vor înfrunta împreună.

Adrian Elicoter Foto: Arhiva

Cuplul este format din doi dintre creatorii de conținut urmăriți în mediul online. Ana Iorga are o comunitate de aproape 900.000 de urmăritori pe TikTok, în timp ce Adrian Elicopter este urmărit de peste 830.000 de persoane pe aceeași platformă.

Deși au preferat să fie discreți în ceea ce privește relația lor, cei doi sunt împreună de peste doi ani și jumătate. În ultima perioadă, Ana și Adrian au apărut împreună în mai multe proiecte.

Cine sunt Ana Iorga si Adrian Elicopter

Ana Iorga s-a făcut remarcată în mediul online prin conținutul pe care îl publică pe TikTok. Tânăra are aproape 900.000 de urmăritori, iar comunitatea sa apreciază în special stilul autentic și sinceritatea pe care le afișează în materialele sale.

Adrian Elicopter este, la rândul său, unul dintre creatorii de conținut care au strâns sute de mii de urmăritori. Peste 830.000 de persoane îi urmăresc activitatea pe TikTok, unde a devenit cunoscut datorită simțului umorului.

Înainte de activitatea din mediul online, Adrian avea alte planuri pentru viitor. Își dorea să devină polițist și a urmat Academia de Poliție din București, însă în urmă cu mai mulți ani a renunțat la acest drum.

În ceea ce privește viața personală, Ana Iorga și Adrian Elicopter formează un cuplu de peste doi ani și jumătate. Cei doi au ales să fie discreți cu povestea lor de iubire, însă au început să apară tot mai des împreună în proiecte.

Participarea la „Power Couple” vine într-un moment în care relația lor este deja una de durată. Cei doi au acceptat provocarea emisiunii și spun că sunt pregătiți pentru ceea ce îi așteaptă.

Ce alte cupluri participa la Power Couple sezonul 4

Ana Iorga și Adrian Elicopter nu sunt singurii concurenți anunțați pentru noul sezon al emisiunii. În competiție vor intra mai multe cupluri, care vor trebui să facă față împreună probelor pregătite.

Printre participanți se numără Radu Valahu și soția lui, Roxana Valahița, Bogdan Medvedi și Oana Zara, Eric de Oliveira Pereira și Cosmina, Ionuț Pitbull Atodiresei și Oana Atodiresei.

Lista este completată de Gami și Erika Aylin, Bvcovia și Alexandra Elena, Alina Dumitru și Ciprian Dumitru, precum și Sebastian Coțofană și iubita lui, Bianca Hîrsana.

Pentru Ana și Adrian, competiția reprezintă și o modalitate de a-și consolida relația. Cei doi spun că nu se feresc de situațiile dificile și că, de multe ori, chiar ei au fost cei care au căutat astfel de provocări.

„Ne place foarte mult competiția și ne-au plăcut probele pe care le-am văzut în mediul online. Nu ne temem de lucrurile dificile, dimpotrivă, de multe ori, ne-am dus chiar noi către ele și ne-am dorit să le testăm. Abia așteptăm să vedem ce ni s-a pregătit”, au declarat Ana Iorga și Adrian Elicopter potrivit A1.ro.