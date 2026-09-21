Cheloo, la capătul răbdării la Asia Express. De la ce a pornit conflictul cu Mihai Ban: „Am greșit emisiunea”

Fiecare probă din cadrul reality-show-ului Asia Express vine cu noi provocări pentru echipele aflate în competiție, iar presiunea își spune tot mai mult cuvântul pe măsură ce concurenții sunt puși în situații dificile. În ediția difuzată pe 20 septembrie 2026, Cheloo și Mihai Ban au ajuns să-și testeze limitele, după ce au fost nevoiți să facă autostopul pentru a-și continua traseul.

Cheloo și Mihai Ban. Foto: Antena 1

Ajunși în China, concurenții au luat în serios prima etapă a competiției, însă drumul nu a fost lipsit de obstacole. Aglomerația, bariera lingvistică și dificultatea de a se orienta într-un spațiu complet diferit de cel cu care sunt obișnuiți au făcut ca fiecare misiune să fie și mai complicată.

Cheloo și Mihai Ban, puși în dificultate de autostop

Tensiunile au început să se facă simțite în echipa formată din Cheloo și Mihai Ban, după ce una dintre provocările ediției i-a obligat să apeleze la ajutorul localnicilor. Cei doi trebuiau să facă autostopul și să-i convingă pe oamenii din zonă să îi transporte cu mașina către următorul punct al traseului.

Situația s-a complicat atunci când cei doi au întâmpinat dificultăți în a găsi direcția corectă. Destinația lor era Foshan, iar lipsa unor indicații clare și dificultatea comunicării au pus presiune suplimentară asupra echipei.

În acest context, Cheloo a mărturisit că nu se simte confortabil atunci când depinde de ajutorul altor persoane. Artistul a încercat să preia inițiativa și să găsească rapid o soluție pentru ca echipa să poată continua cursa.

„Întreb 10 taximetriști, dacă nu, îl calc în picioare. Nu-mi place să stau la mila oamenilor, am greșit emisiunea, înțeleg, dar trebuie să luăm o decizie. Hai pe partea pe care au plecat toți enoriașii și vedem dacă găsim o mașină contra unui ceas de care nu îmi pasă. Atât am la mine”, a declarat Cheloo, la Asia Express.