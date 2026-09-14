Cheloo, la capătul răbdării la Asia Express. Proba care l-a făcut să înjure

Ediția Asia Express din 13 septembrie 2026 le-a pregătit celor 16 concurenți rămași în competiție o serie de misiuni dificile în Uzbekistan. Prima provocare a zilei a fost legată de cunoscutul bazar din această țară, unde concurenții au avut de găsit lampa lui Aladin.

Cheloo Foto: Facebook

Nu a fost suficient doar să descopere obiectul. Echipele au trebuit să îl convingă pe vânzător să le ofere lampa în schimbul unor obiecte pe care le aveau la dispoziție. După ce au trecut de această misiune, concurenții au deschis plicurile roșii și au aflat care era următoarea lor destinație.

A doua parte a cursei le-a dat echipelor o nouă misiune. Fiecare a primit o hartă și a trebuit să identifice o anumită locație. Ajunși acolo, concurenții au avut de obținut textul unui cântec, cu ajutorul oamenilor întâlniți pe drum, potrivit a1.ro.

După ce au făcut rost de versuri, aceștia au ascultat melodia de trei ori și au încercat să o reproducă. Rapiditatea a fost esențială, pentru că primele echipe ajunse la Irina Fodor au primit calificarea la jocul pentru amuletă.

În cele din urmă, trei echipe au reușit să se califice: Cheloo și Mihai Ban, Mirela Retegan și Maya, respectiv Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu.

Irina Fodor le-a pregătit o probă cu oi

Irina Fodor i-a întâmpinat pe cei trei concurenți calificați într-un peisaj spectaculos din Uzbekistan și le-a explicat regulile jocului. De această dată, tema competiției a fost una inspirată de viața de ciobănaș.

„V-ați prins deja că o să ne jucăm de-a ciobănașii, de-a păstorii. O să jucăm mai multe jocuri. Fiecare mini-joc oferă puncte și există întotdeauna locul întâi, al doilea și al treilea, iar fiecare poziție contează. Există o regulă: punctele sunt valabile doar dacă oile sunt în țarcul vostru. După fiecare joc, fiecare echipă trebuie să alerge la țarc ca să își bage oile în țarc, numărul fiind în funcție de joc. Aveți la dispoziție doar un minut.

Dacă nu aveți numărul de oi, nu se validează punctele”, a anunțat Irina Fodor.

Prezentatoarea le-a mai spus concurenților că nu toate oile aveau același rol în competiție. Unele dintre ele puteau aduce bonusuri, în timp ce altele puteau reprezenta dezavantaje pentru echipe.

Prima probă le-a pus concurenților răbdarea și îndemânarea la încercare. Aceștia au trebuit să transporte lapte folosindu-se de mâini, până când recipientele ajungeau la nivelul indicat de Irina Fodor.

Cheloo și Mihai Ban s-au enervat în timpul jocului

Probele au continuat cu o misiune în care concurenții au trebuit să împletească sfori din lână. Apoi, aceștia au primit o nouă sarcină: să desfacă un ghem de haine și să îmbrace o sperietoare de ciori.

Următoarea provocare s-a dovedit și mai complicată. Concurenții au avut de aruncat mingi cu ajutorul unor furci, astfel încât acestea să ajungă într-un coș special. Misiunea le-a pus serioase probleme lui Cheloo și Mihai Ban.

Cei doi au ajuns să își piardă răbdarea pe parcursul probei, iar dificultatea jocurilor i-a făcut să se enerveze și să înceapă să înjure. Fiecare punct era important, însă pentru ca acesta să fie luat în calcul, echipele trebuiau să respecte și regula legată de numărul de oi din țarc.

La finalul tuturor mini-jocurilor, punctele acumulate au decis câștigătorii. Echipa care a strâns cel mai mare punctaj a fost cea formată din Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu.