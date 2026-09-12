Ioana State a lăsat stand-up-ul pentru Vocea României. Trei scaune s-au întors pentru vedetă

Cea de-a doua sesiune de audiții pe nevăzute de la Vocea României 2026 a adus în fața juraților o apariție neașteptată. Comedianta Ioana State a lăsat pentru câteva momente glumele și momentele umoristice deoparte și a pășit pe scena emisiunii pentru a-și îndeplini un vis pe care îl are încă din copilărie: acela de a cânta.

„M-am tot visat pe această scenă”, a spus Ioana înainte de a cânta, la Pro TV.

Ioana State, la Vocea României. Foto: Pro TV

Ioana State: „Pun comuna Dascălu pe hartă”

Deși parcursul său profesional a fost legat în special de comedie, experiențele acumulate în show-urile de stand-up și în aparițiile televizate au ajutat-o să prindă curaj și să facă pasul către muzică.

Astfel, Ioana State a urcat pe scena Vocea României și a interpretat piesa „Șaraiman”, sperând că vocea sa îi va convinge pe antrenori să întoarcă scaunele.

„Dacă se întoarce vreun scaun, îl iau și-l pun la intrarea în sat. Pun comuna Dascălu pe hartă”, a glumit concurenta.

Theo Rose, surprinsă de apariția Ioanei State

Momentul a fost cu atât mai surprinzător pentru Theo Rose, cu cât cele două se cunosc și sunt prietene. Artista a mărturisit că nu știa nimic despre planul Ioanei de a participa la emisiune.

„Ioana State este comediant. Este prietenă cu mine. Adică ne știm, dar nu mi-a zis o vorbă”, a spus Theo Rose.

Surpriza nu s-a oprit aici. Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu au apăsat butoanele și și-au întors scaunele, oferindu-i Ioanei validarea de care avea nevoie pentru a merge mai departe în competiție.

„Sunt foarte fericită să primesc validarea asta de la voi!”, a spus concurenta.

Cu cine a ales Ioana State să meargă mai departe

După ce a reușit să întoarcă trei scaune, Ioana State a avut de făcut o alegere importantă. În cele din urmă, comedianta a decis să își continue parcursul la Vocea României alături de Smiley.

Antrenorul a fost plăcut surprins de momentul pregătit de Ioana și a apreciat în mod special felul în care aceasta a interpretat piesa.

„Parcă ai avut ceva din Gabi Luncă. A fost din reflex (n.r. întoarcerea). Parcă am simțit și eu aceeași plăcere cu care cânți tu piesa asta”, i-a spus Smiley.

Ioana State: „Am scăzut în greutate niște zeci de kilograme, vreo 30”

Se pare că 2026 a fost un an al transformărilor și al realizărilor pentru Ioana State, care a bifat în trecut inclusiv o apariție în cadrul emisiunii Asia Express.

Pe lângă proiectele profesionale, comedianta s-a concentrat și asupra propriei evoluții, reușind să își îndeplinească o altă dorință: aceea de a slăbi.

Ioana State a dezvăluit că a reușit să dea jos aproximativ 30 de kilograme într-un singur an. Comedianta a vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în ceea ce privește stilul de viață, dar și despre o intervenție chirurgicală estetică recentă.

„O parte din glow mi l-am luat renunțând la zahăr și gluten. Am scăzut în greutate niște zeci de kilograme, vreo 30 aproape într-un an. Și o parte din glow l-am luat în câteva ore de anestezie, recent, printr-o intervenție chirurgicală estetică, de la gât în jos, am făcut niște schimbări. La față nu mi-am făcut nimic niciodată, păi ce să mai fac”, a spus ea la PRO FM.