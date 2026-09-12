 Ioana State a lăsat stand-up-ul pentru Vocea României. Trei scaune s-au întors pentru vedetă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

VideoIoana State a lăsat stand-up-ul pentru Vocea României. Trei scaune s-au întors pentru vedetă

#Vocea Romaniei
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cea de-a doua sesiune de audiții pe nevăzute de la Vocea României 2026 a adus în fața juraților o apariție neașteptată. Comedianta Ioana State a lăsat pentru câteva momente glumele și momentele umoristice deoparte și a pășit pe scena emisiunii pentru a-și îndeplini un vis pe care îl are încă din copilărie: acela de a cânta.

„M-am tot visat pe această scenă”, a spus Ioana înainte de a cânta, la Pro TV

Ioana State, la Vocea României.
Ioana State, la Vocea României. Foto: Pro TV

Ioana State: „Pun comuna Dascălu pe hartă”

Deși parcursul său profesional a fost legat în special de comedie, experiențele acumulate în show-urile de stand-up și în aparițiile televizate au ajutat-o să prindă curaj și să facă pasul către muzică.

Astfel, Ioana State a urcat pe scena Vocea României și a interpretat piesa „Șaraiman”, sperând că vocea sa îi va convinge pe antrenori să întoarcă scaunele.

„Dacă se întoarce vreun scaun, îl iau și-l pun la intrarea în sat. Pun comuna Dascălu pe hartă”, a glumit concurenta.

Theo Rose, surprinsă de apariția Ioanei State

Momentul a fost cu atât mai surprinzător pentru Theo Rose, cu cât cele două se cunosc și sunt prietene. Artista a mărturisit că nu știa nimic despre planul Ioanei de a participa la emisiune.

„Ioana State este comediant. Este prietenă cu mine. Adică ne știm, dar nu mi-a zis o vorbă”, a spus Theo Rose.

Surpriza nu s-a oprit aici. Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu au apăsat butoanele și și-au întors scaunele, oferindu-i Ioanei validarea de care avea nevoie pentru a merge mai departe în competiție.

„Sunt foarte fericită să primesc validarea asta de la voi!”, a spus concurenta.

Cu cine a ales Ioana State să meargă mai departe

După ce a reușit să întoarcă trei scaune, Ioana State a avut de făcut o alegere importantă. În cele din urmă, comedianta a decis să își continue parcursul la Vocea României alături de Smiley.

Antrenorul a fost plăcut surprins de momentul pregătit de Ioana și a apreciat în mod special felul în care aceasta a interpretat piesa.

„Parcă ai avut ceva din Gabi Luncă. A fost din reflex (n.r. întoarcerea). Parcă am simțit și eu aceeași plăcere cu care cânți tu piesa asta”, i-a spus Smiley.

Ioana State: „Am scăzut în greutate niște zeci de kilograme, vreo 30”

Se pare că 2026 a fost un an al transformărilor și al realizărilor pentru Ioana State, care a bifat în trecut inclusiv o apariție în cadrul emisiunii Asia Express.

Pe lângă proiectele profesionale, comedianta s-a concentrat și asupra propriei evoluții, reușind să își îndeplinească o altă dorință: aceea de a slăbi.

Ioana State a dezvăluit că a reușit să dea jos aproximativ 30 de kilograme într-un singur an. Comedianta a vorbit și despre schimbările pe care le-a făcut în ceea ce privește stilul de viață, dar și despre o intervenție chirurgicală estetică recentă.

„O parte din glow mi l-am luat renunțând la zahăr și gluten. Am scăzut în greutate niște zeci de kilograme, vreo 30 aproape într-un an. Și o parte din glow l-am luat în câteva ore de anestezie, recent, printr-o intervenție chirurgicală estetică, de la gât în jos, am făcut niște schimbări. La față nu mi-am făcut nimic niciodată, păi ce să mai fac”, a spus ea la PRO FM

Ghid de cumpărături

nadia comaneci si carmen tanase
#Românii au talent
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația PrimeTime
image png
Un artist pop din Grecia a murit după ce și-a făcut un tratament anti-îmbătrânire Internațional
image
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia” adevarul.ro
image
Cum s-a schimbat viața bulgarilor după trecerea la euro. „Probabil nu va mai fi niciodată țara atât de ieftină ca acum 15 ani” adevarul.ro

Parteneri

image
Jenant! Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a stârnit indignare la evenimentul TAROM dedicat marelui antrenor român: nimic despre Mircea Lucescu! www.fanatik.ro
image
Cum funcţiona fabrica de bani de la Suceava. 3 bărbaţi, trimişi în judecată după ce au tipărit 1 mil. € falşi observatornews.ro
image
Clădirile se scufundă și se crapă într-unul dintre cele mai mari orașe din Europa www.antena3.ro
image
TAROM a recepționat prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 din noua flotă. Pe ce rute va zbura avionul botezat „Mircea Lucescu” www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
„Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile as.ro
image
De ce tot mai mulți pun o frunză de dafin într-un pahar cu apă. Explicația din spatele acestui obicei playtech.ro
image
George Copos, formă de invidiat la 73 ani. Cum a apărut la evenimentul dedicat lui Mircea Lucescu www.fanatik.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
claudia si ionut
#Insula iubirii
Scandal înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion, trădată de iubitul ei, Ionuț Mocăniță? „Au zis că nu au avut nimic” PrimeTime
nadia comaneci si carmen tanase
#Românii au talent
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
VideoCum a făcut-o Dan Alexa pe Andreea Popescu să se simtă femeie, după divorț? PrimeTime
carmen tanase si smiley
VideoSmiley, luat prin surprindere de Carmen Tănase la Vocea României: „Tremur în ultimul hal, jur!” PrimeTime
cristina cioran
VideoCristina Cioran, dezvăluire neașteptată despre plecarea din România: „Mă abțin! Nu cred în limite” PrimeTime
Maia Morgenstern 1(1) jpg
VideoMaia Morgenstern, mărturisiri sincere despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare” PrimeTime
Nadia Comăneci
#Românii au talent
În locul cui intră Nadia Comăneci la masa juraților de la „Românii au Talent”? Răspunsul oficial din partea Pro TV și bârfele din culise PrimeTime
insula iubirii sezonul fenomen national record dupa record doborat de emisiunea de la antena 1 920182 webp
#Insula iubirii
Lovitură neașteptată la „Insula iubirii”! Un nou cuplu ar fi fost descalificat după doar o săptămână. Cine sunt concurenții eliminați PrimeTime
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net