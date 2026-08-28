Ioana State a spus „stop” unui viciu după ani de zile. „Era singura mea plăcere”

Comedianta Ioana State este extrem de activă pe rețelele de socializare și, mai nou, aceasta a mărturisit că a renunțat la un viciu. Actrița se gândește să vorbească mai mult despre experiența ei, în speranța că ar putea ajuta și alți oameni. Ce schimbări a mai făcut actrița în viața sa.

Ioana State. Foto: Instagram

Ioana State a vorbit deschis despre faptul că s-a lăsat de țigări. Aceasta recunoaște că i s-a mai spus să se oprească din fumat, însă mereu spunea că îi face plăcere acest viciu. Acum, are cu totul și cu totul o altă părere.

Ioana State, despre viciul la care a renunțat

Ani la rând fumatul a făcut parte din rutina ei, însă acum a spus „STOP”. Ioana State a dezvăluit recent că s-a lăsat de fumat. Aceasta susține că de o săptămână nu s-a mai atins de țigări și este foarte mândră de asta.

„De o săptămână nu mai fumez, dar am fumat foarte multă vreme”, a spus Ioana State într-un videoclip pe TikTok. Comedianta a povestit faptul că i s-a mai recomandat de-a lungul vremii să se lase, însă ea spunea că-i plac țigările și că este singurul ei viciu.

„Întotdeauna când mie mi se spunea asta ziceam că mie îmi place să fumez. Îmi place. E singurul meu viciu. Nu beau alcool, nu pierd nopțile, de ce să nu fumez”, a mărturisit Ioana State.

I s-a schimbat perspectiva de când a făcut această schimbare

Dacă înainte susținea că îi place să fumeze, acum, Ioana State privește altfel lucrurile și și-a dat seama că, de fapt, nu era o plăcere reală. „Nu are cum să îți placă să fumezi... Ce să îți placă. Era singura mea plăcere. Nu. Nu e”, a mai spus ea.

În același timp, ea recunoaște că există riscul să încerce să-și convingă apropiații că ar trebui să renunțe la țigări, însă este conștientă că nu este un lucru plăcut ca cineva să insiste pe acest subiect. Ea își amintește acum de cum reacționa când i se ofereau astfel de sfaturi și susține că nu vrea să fie „nesuferită”.

„Care e chestia acum cu mine, că există un risc care mă paște, să intru în panta aia intruzivă în care să mă apuc să îmi conving prietenii că de ce fac chestia asta, să îi ajut să aibă și ei revelațiile pe care le-am avut eu. Nu mai fumați...”, a povestit ea.

Ioana State a adoptat un stil de viață sănătos

De asemenea, actrița a mărturisit urmăritorilor săi faptul că a adoptat și un stil de viață sănătos. Pe lângă faptul că s-a lăsat de fumat, merge des la sală și nu mai mănâncă fast-food.

Ioana State a fost și încurajată de prieteni să vorbească despre experiența sa ce privește renunțarea la fumat, în ideea în care unii oameni chiar și-ar dori să audă despre asta. Aceasta și-a întrebat urmăritorii dacă doresc să audă despre cum au decurs zilele în care nu s-a mai atins de țigări și despre stările prin care aceasta a trecut, în speranța că poate va mai ajuta și pe altcineva.