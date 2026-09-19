Artiștii de muzică populară fac reclamă la vopsea de păr, mălai și vin. Pe bani sau pe prietenie? Lupu Rednic: „În România e ca în America”

Și artiștii de muzică populară au prins contracte de imagine, promovând anume produse de înfrumusețare sau alimentare. Dacă Maria Dragomiroiu face reclamă la vopsea de păr, iar Laura Lavric, la griș și la mălai, chipul soților Rednic a apărut și pe eticheta sticlelor de vin. Exclusiv pentru Click!, Lupu Rednic ne-a vorbit despre aceste colaborări avantajoase, pentru care au fost, firește, și recompensați.

1/5 Cornelia Rednic, Maria Dragomiroiu și Laura Lavric au făcut reclamă la vinuri, vopsea de păr și la mălai Foto: foto: arhiva personala

Maria Dragomiroiu, solista cu părul de un metru lungime, promovează o anume vopsea de păr

Recent, solista de muzică populară Maria Dragomiroiu (70 de ani), vestită pentru podoaba capilară superbă, de un metru lungime, a prins o reclamă la un vestit lanț de farmacii, dar și la o celebră firmă de vopsea de păr, despre care a și vorbit, pe conturile sociale:

„Primesc des întrebări despre părul meu, dar și despre câte cutii de vopsea îmi trebuie când mă vopsesc. Secretul culorii mele este vopseaua pentru un păr hrănit și o culoare bogată”.

Chipul Laurei Lavric apare pe ambalajul de mălai și de griș

Adesea ați văzut, în supermarket, chipul solistei de muzică populară Laura Lavric (79 de ani) pe ambalajele de mălai, făină și griș. Iată ce ne spunea artista, exclusiv pentru Click!, despre acest contract de imagine, după lansarea produselor:

„Mă bucură foarte mult că patronul este mulțumit, înseamnă că numele meu atrage cumpărători. La început, patronul firmei a avut nevoie de un pic de reclamă, eu am acceptat, iar acum suntem mulțumiți unul de altul. Aceste produse se vând și în Anglia, am văzut în magazinele de acolo”.

Prețurile la mălai și la griș pornesc de la 4 lei.

Rețeta de mămăligă a Laurei Lavric. Trucul care face diferența: „La foc domol”

Artista ne-a dezvăluit și rețeta ei de mămăliguță, care poate fi servită la friptură sau la sărmăluțe:

„Eu prepar mămăligă încă de la vârsta de 10 ani. Am și mici trucuri: pui apa în oală, iar când începe să fiarbă adaugi sarea și mălaiul, în ploaie.

Pui mai mult dacă vrei să iasă o mămăligă mai groasă. Amesteci încet-încet, la foc domol, aici e secretul, iar când e gata o răstorni pe un fund de lemn. O poți mânca și în post”, ne-a mai declarat Laura Lavric, exclusiv pentru Click!

Soții Cornelia și Lupu Rednic au făcut reclamă la vin, horincă și la pateu de ficat

Și celebrii soți Cornelia Rednic (50 de ani) și Lupu Rednic sunt adesea solicitați cu astfel de contracte de imagine, care le mai rotunjesc veniturile din muzică:

„Am făcut reclamă la un celebru vin românesc, era vorba despre un lot realizat după numele nostru, se numea „Vinul lupilor”, în patru sortimente. Dar am mai făcut și la pateu de ficat, în Baia Mare, și la alte produse alimentare, aflate la reduceri, de Sărbători, în supermarket.

Ce contracte au refuzat: „Nu promovăm alifii sau pastile!”

Iar în urmă cu câțiva ani, am făcut reclamă și la horincă de mere și de prune, se vindea cu CD-ul nostru, era un pachet frumos aranjat, un cadou și pentru turiștii străini, apărea pe ambalaj și celebra poartă maramureșeană.

Nu am acceptat însă să promovăm ceaiurile de slăbire sau tot felul de pastile și de plante sau alifii care promit însănătoșire rapidă. În zona asta refuzăm, că nu ne pricepem”.

„Colaborăm cu plăcere, ne-am și împrietenit!”

Artistul ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, și despre onorariile pentru aceste colaborări:

„În primul rând, ne încântă astfel de contracte. Să te caute o firmă mare, ca să îi promovezi produsele, e mare lucru! E onorant să știi că s-a gândit la tine. Dacă merită, dacă suntem bine plătiți? Păi, și în România, e ca în America, nimic nu-i gratis! Dar ne-am și împrietenit cu ei, colaborăm cu mare plăcere”, a mai menționat Lupu Rednic.