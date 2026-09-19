 Artiștii de muzică populară fac reclamă la vopsea de păr, mălai și vin. Pe bani sau pe prietenie? Lupu Rednic: „În România e ca în America”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Artiștii de muzică populară fac reclamă la vopsea de păr, mălai și vin. Pe bani sau pe prietenie? Lupu Rednic: „În România e ca în America”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Și artiștii de muzică populară au prins contracte de imagine, promovând anume produse de înfrumusețare sau alimentare. Dacă Maria Dragomiroiu face reclamă la vopsea de păr, iar Laura Lavric, la griș și la mălai, chipul soților Rednic a apărut și pe eticheta sticlelor de vin. Exclusiv pentru Click!, Lupu Rednic ne-a vorbit despre aceste colaborări avantajoase, pentru care au fost, firește, și recompensați. 

Cornelia Rednic, Maria Dragomiroiu și Laura Lavric au făcut reclamă la vinuri, vopsea de păr și la mălai
1/5
Cornelia Rednic, Maria Dragomiroiu și Laura Lavric au făcut reclamă la vinuri, vopsea de păr și la mălai Foto: foto: arhiva personala

Maria Dragomiroiu, solista cu părul de un metru lungime, promovează o anume vopsea de păr

Recent, solista de muzică populară Maria Dragomiroiu (70 de ani), vestită pentru podoaba capilară superbă, de un metru lungime, a prins o reclamă la un vestit lanț de farmacii, dar și la o celebră firmă de vopsea de păr, despre care a și vorbit, pe conturile sociale:

„Primesc des întrebări despre părul meu, dar și despre câte cutii de vopsea îmi trebuie când mă vopsesc. Secretul culorii mele este vopseaua pentru un păr hrănit și o culoare bogată”.

Chipul Laurei Lavric apare pe ambalajul de mălai și de griș

Adesea ați văzut, în supermarket, chipul solistei de muzică populară Laura Lavric (79 de ani) pe ambalajele de mălai, făină și griș. Iată ce ne spunea artista, exclusiv pentru Click!, despre acest contract de imagine, după lansarea produselor:

„Mă bucură foarte mult că patronul este mulțumit, înseamnă că numele meu atrage cumpărători. La început, patronul firmei a avut nevoie de un pic de reclamă, eu am acceptat, iar acum suntem mulțumiți unul de altul. Aceste produse se vând și în Anglia, am văzut în magazinele de acolo”.

Prețurile la mălai și la griș pornesc de la 4 lei.

Rețeta de mămăligă a Laurei Lavric. Trucul care face diferența: „La foc domol”

Artista ne-a dezvăluit și rețeta ei de mămăliguță, care poate fi servită la friptură sau la sărmăluțe: 

„Eu prepar mămăligă încă de la vârsta de 10 ani. Am și mici trucuri: pui apa în oală, iar când începe să fiarbă adaugi sarea și mălaiul, în ploaie.

Pui mai mult dacă vrei să iasă o mămăligă mai groasă. Amesteci încet-încet, la foc domol, aici e secretul, iar când e gata o răstorni pe un fund de lemn. O poți mânca și în post”, ne-a mai declarat Laura Lavric, exclusiv pentru Click! 

Soții Cornelia și Lupu Rednic au făcut reclamă la vin, horincă și la pateu de ficat

Și celebrii soți Cornelia Rednic (50 de ani) și Lupu Rednic sunt adesea solicitați cu astfel de contracte de imagine, care le mai rotunjesc veniturile din muzică: 

„Am făcut reclamă la un celebru vin românesc, era vorba despre un lot realizat după numele nostru, se numea „Vinul lupilor”, în patru sortimente. Dar am mai făcut și la pateu de ficat, în Baia Mare, și la alte produse alimentare, aflate la reduceri, de Sărbători, în supermarket.

Ce contracte au refuzat: „Nu promovăm alifii sau pastile!”

Iar în urmă cu câțiva ani, am făcut reclamă și la horincă de mere și de prune, se vindea cu CD-ul nostru, era un pachet frumos aranjat, un cadou și pentru turiștii străini, apărea pe ambalaj și celebra poartă maramureșeană.

Nu am acceptat însă să promovăm ceaiurile de slăbire sau tot felul de pastile și de plante sau alifii care promit însănătoșire rapidă. În zona asta refuzăm, că nu ne pricepem”.

„Colaborăm cu plăcere, ne-am și împrietenit!”

Artistul ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, și despre onorariile pentru aceste colaborări: 

„În primul rând, ne încântă astfel de contracte. Să te caute o firmă mare, ca să îi promovezi produsele, e mare lucru! E onorant să știi că s-a gândit la tine. Dacă merită, dacă suntem bine plătiți? Păi, și în România, e ca în America, nimic nu-i gratis! Dar ne-am și împrietenit cu ei, colaborăm cu mare plăcere”, a mai menționat Lupu Rednic.

Ghid de cumpărături

banner marina almasan jpg
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră” Vedete românești
horoscop toamna shutterstock jpg
Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători Horoscop
image
De ce chelnerii se grăbesc să ia farfuriile de pe masă înainte să termine toată lumea de mâncat adevarul.ro
image
De ce pierdem turiști în fața Greciei și Turciei. Dragoș Anastasiu: „Concurentul unui hotel din România nu mai este hotelul de peste drum” adevarul.ro

Parteneri

image
FCSB vs U Craiova: analiza care arată de ce jucătorii steliști sunt mai valoroși individual www.fanatik.ro
image
Oraşul din România unde chiria într-un apartament nou porneşte de la 15 lei. Casele vechi, lovite de cutremure observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Un spărgător binecunoscut în lumea hoților din București, arestat pentru pedofilie. Bărbatul este bănuit că a atacat fetițe și în alte țări www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Înșelăciunea care te poate lăsa cu un credit uriaș la bancă. Escrocii se dau drept polițiști și reprezentanți ASF playtech.ro
image
Universitatea Craiova încasează 3,17 milioane de euro de la UEFA pentru Conference League www.fanatik.ro
image
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta! www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
Lovitură pentru Dacia chiar acasă. România nu mai este în Top 5, iar o altă țară îi ia fața playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
enceanu 5678 jpg
#Exclusiv Click!
Constantin Enceanu, despre amenzile de până la 100.000 de lei pentru țuica făcută acasă: „Eu nu fac să vând”. Rețeta din bătrâni a artistului Vedete românești
banner gheorghe turda jpg
#Exclusiv Click!
FotoLaura Lavric împlinește 80 de ani. Mesajul lui Gheorghe Turda: „Pari mai tinerică în costum popular!” O mai recunoști, pe stradă? Vedete românești
raluca dumitru jpg
Raluca Dumitru rupe tăcerea! Ce se întâmpla, de fapt, între Mădălina Apostol și Nick Rădoi: „A vrut doar să păstreze o relație bună” Vedete românești
madalina apostol catalin grozavu fiica facebook jpg
Revolta tatălui fiicei Mădălinei Apostol, după acuzațiile că și-ar fi renegat copilul: „Niște bazaconii, niște tâmpenii!” Vedete românești
banner marina almasan jpg
Marina Almășan, la capătul puterilor după ce i s-a anulat emisiunea de la TVR: „Nu pot nici să mai tac la final de carieră” Vedete românești
cub andreea balan png
VideoAndreea Bălan, primele imagini cu noul partener de dans! Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge în echipă Vedete românești
fiul Mădălinei Apostol jpg
Fiul Mădălinei Apostol nu și-a putut ascunde durerea. Mesajul transmis mamei sale după înmormântare Vedete românești
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct
#Exclusiv Click!
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct: „Propunerea a venit foarte rapid și pe neașteptate” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net