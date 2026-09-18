 Fiul Mădălinei Apostol nu și-a putut ascunde durerea. Mesajul transmis mamei sale după înmormântare
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Fiul Mădălinei Apostol nu și-a putut ascunde durerea. Mesajul transmis mamei sale după înmormântare

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Durerea pierderii Mădălinei Apostol este resimțită din plin de copiii vedetei. La doar o zi după ce și-a condus mama pe ultimul drum, Tony, fiul cel mic al acesteia, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Ce i-a transmis fiul Mădălinei Apostol mamei sale, la o zi după înmormântare
Ce i-a transmis fiul Mădălinei Apostol mamei sale, la o zi după înmormântare Foto: Instagram

Tânărul a publicat mai multe imagini care îi amintesc de clipele frumoase petrecute alături de mama sa și a mărturisit cât de mult îi lipsește. Mesajul lui a stârnit imediat reacții din partea celor care au urmărit povestea Mădălinei Apostol.

„Îmi este dor de tine în fiecare zi”

Mădălina Apostol a avut o relație apropiată cu cei doi copii ai săi, iar despărțirea de mama lor reprezintă acum o perioadă extrem de dificilă pentru aceștia. După înmormântare, Tony a ales să-i transmită public mamei sale cât de mult o iubește și cât de dor îi este de ea. Alături de mesaj, acesta a postat și câteva fotografii din momentele petrecute împreună.

„Îmi este dor de tine în fiecare zi , te iubesc”, a scris fiul Mădălinei Apostol pe Instagram.

Postarea nu a rămas fără ecou. Oamenii i-au transmis lui Tony numeroase mesaje de încurajare și condoleanțe, încercând să-i fie alături în aceste momente grele.

„Dumnezeu să o odihnească în pace!🕯 multă putere”, „Dumnezeu sa va întărească”, „Condoleanțe! Dumnezeu sa o odihnească in pace”, sunt câteva dintre mesajele primite de Tony.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Mădălina Apostol a fost înmormântată la Cimitirul Eternitatea din București. Familia și apropiații vedetei au fost prezenți la ceremonia de înmormântare și și-au luat rămas-bun de la aceasta.

Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu s-a numărat și Nick Rădoi, care a revenit din America în România pentru a participa la funeralii.

Și fratele Mădălinei Apostol a trecut prin momente extrem de dificile. Acesta a fost vizibil afectat de pierderea surorii sale și a vorbit despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Fratele Mădălinei Apostol: „A fost un accident”

Fratele vedetei a respins informațiile potrivit cărora moartea surorii sale ar fi fost provocată intenționat și a susținut că a fost vorba despre un accident.

„Cum v-am și spus, e un simplu accident. Nu am nimic cu presa în mod special, dar din cauză că inventează povești de genul, care nu își au rostul. Nu am nimic să vă zic altceva decât că nu e nimic relevant. A fost un accident. Sora mea era o femeie puternică, își iubea copiii de nu mai putea. E absurd să spui că o femeie care avea atâta iubire să facă așa ceva”, a declarat fratele Mădălinei Apostol, la Spynews TV Live.

Ghid de cumpărături

generalului Dorin Ioniţă jpg
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune Național
banner zina dumitrescu png
#Exclusiv Click!
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!” Vedete românești
image
PSD decide luni dacă susține Guvernul Mureșan. Grindeanu îl indică pe Fritz drept autorul replicii „România e problema ta” adevarul.ro
image
Război deschis între USR și Mihai Gâdea. Partidul boicotează „Sinteza Zilei” și sesizează CNA adevarul.ro

Parteneri

image
Sebastian Mailat a ratat transferul în Azerbaidjan după ce clubul din Baku l-a ținut în șah până în ultima zi: „A semnat cu mine încă un an” www.fanatik.ro
image
A renunțat la jobul din UK pentru a lucra pe un vas de croazieră, 7 zile din 7. Câţi bani câștiga într-o lună observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA: „S-a trecut o nouă linie roșie”.Ce s-a întâmplat la „Sinteza zilei” www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Când trebuie să plătești impozit dacă ai câștigat la pariuri, Loto sau cazino. Cât îți oprește statul în 2026 playtech.ro
image
FCSB vizează transferul lui Emmerlahu din Ucraina: jucătorul vrea să plece din campionatul ucrainean www.fanatik.ro
image
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
cub andreea balan png
VideoAndreea Bălan, primele imagini cu noul partener de dans! Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge în echipă Vedete românești
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct
#Exclusiv Click!
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct: „Propunerea a venit foarte rapid și pe neașteptate” Vedete românești
banner zina dumitrescu png
#Exclusiv Click!
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!” Vedete românești
Jon Bon Jovi foto Profimedia jpg
Jon Bon Jovi e din nou bunic! Fiul lui a mai adoptat un copil Vedete internaționale
Katie Price foto Profimedia jpg
Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro Vedete internaționale
Kim Kardashian foto Profimedia jpg
Kim Kardashian rupe tăcerea despre problema de sănătate care a dus-o la spital. Afecțiunea care i-a readus în minte drama tatălui ei Vedete internaționale
madalina apostol jpg
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat” Vedete românești
banner radu valcan (2) jpg
#Exclusiv Click!
Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net