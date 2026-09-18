Fiul Mădălinei Apostol nu și-a putut ascunde durerea. Mesajul transmis mamei sale după înmormântare

Durerea pierderii Mădălinei Apostol este resimțită din plin de copiii vedetei. La doar o zi după ce și-a condus mama pe ultimul drum, Tony, fiul cel mic al acesteia, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Ce i-a transmis fiul Mădălinei Apostol mamei sale, la o zi după înmormântare Foto: Instagram

Tânărul a publicat mai multe imagini care îi amintesc de clipele frumoase petrecute alături de mama sa și a mărturisit cât de mult îi lipsește. Mesajul lui a stârnit imediat reacții din partea celor care au urmărit povestea Mădălinei Apostol.

„Îmi este dor de tine în fiecare zi”

Mădălina Apostol a avut o relație apropiată cu cei doi copii ai săi, iar despărțirea de mama lor reprezintă acum o perioadă extrem de dificilă pentru aceștia. După înmormântare, Tony a ales să-i transmită public mamei sale cât de mult o iubește și cât de dor îi este de ea. Alături de mesaj, acesta a postat și câteva fotografii din momentele petrecute împreună.

„Îmi este dor de tine în fiecare zi , te iubesc”, a scris fiul Mădălinei Apostol pe Instagram.

Postarea nu a rămas fără ecou. Oamenii i-au transmis lui Tony numeroase mesaje de încurajare și condoleanțe, încercând să-i fie alături în aceste momente grele.

„Dumnezeu să o odihnească în pace!🕯 multă putere”, „Dumnezeu sa va întărească”, „Condoleanțe! Dumnezeu sa o odihnească in pace”, sunt câteva dintre mesajele primite de Tony.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Mădălina Apostol a fost înmormântată la Cimitirul Eternitatea din București. Familia și apropiații vedetei au fost prezenți la ceremonia de înmormântare și și-au luat rămas-bun de la aceasta.

Printre cei care au venit să-i aducă un ultim omagiu s-a numărat și Nick Rădoi, care a revenit din America în România pentru a participa la funeralii.

Și fratele Mădălinei Apostol a trecut prin momente extrem de dificile. Acesta a fost vizibil afectat de pierderea surorii sale și a vorbit despre circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Fratele Mădălinei Apostol: „A fost un accident”

Fratele vedetei a respins informațiile potrivit cărora moartea surorii sale ar fi fost provocată intenționat și a susținut că a fost vorba despre un accident.

„Cum v-am și spus, e un simplu accident. Nu am nimic cu presa în mod special, dar din cauză că inventează povești de genul, care nu își au rostul. Nu am nimic să vă zic altceva decât că nu e nimic relevant. A fost un accident. Sora mea era o femeie puternică, își iubea copiii de nu mai putea. E absurd să spui că o femeie care avea atâta iubire să facă așa ceva”, a declarat fratele Mădălinei Apostol, la Spynews TV Live.