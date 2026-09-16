Nick Rădoi, mărturisiri cutremurătoare după moartea Mădălinei Apostol: „Sunt convins că a fost un accident”

Nick Rădoi a vorbit pentru prima dată după moartea Mădălinei Apostol. Afaceristul a acceptat să ofere un interviu, în cadrul căruia a discutat despre tragedia care l-a lăsat fără femeia alături de care a fost timp de opt ani.

Nick Rădoi consideră că moartea Mădălinei Apostol a fost un accident Foto: Facebook

Milionarul a venit din America în România pentru a fi prezent la înmormântarea Mădălinei Apostol. După ce a preferat să păstreze tăcerea în urma pierderii, acesta și-a găsit puterea de a vorbi despre ultimele momente și despre ceea ce crede că s-ar fi putut întâmpla.

Nick Rădoi crede că moartea Mădălinei a fost un accident

Nick Rădoi a mărturisit că nu a încercat să investigheze în detaliu circumstanțele în care a murit Mădălina Apostol. Durerea este încă foarte mare, iar afaceristul spune că preferă să creadă că totul a fost un accident.

Milionarul știa despre problemele cu depresia cu care se confrunta Mădălina și susține că a fost permanent atent la starea ei. De-a lungul timpului, au existat situații în care a fost nevoit să fie într-o permanentă stare de alertă pentru a-i putea veni în ajutor.

„Eu nu am început să investighez, pentru că durerea este atât de mare. Sunt convins că a fost un accident, așa vreau să cred. Nu am pus întrebările acestea (n.r. dacă a lăsat vreun bilet), dar o să vorbesc cu copiii”, a declarat Nick Rădoi, pentru spynews.ro.

A încercat să găsească soluții pentru Mădălina Apostol

Nick Rădoi a povestit și despre eforturile pe care le-a făcut pentru a-și ajuta iubita. Afaceristul a căutat soluții pentru ca Mădălina să primească sprijin și să se simtă mai bine.

Decizia de a o aduce în România a venit după discuțiile purtate cu familia ei și cu tatăl fiicei sale. În acel moment, Nick Rădoi a considerat că întoarcerea în țară ar putea reprezenta o formă de ajutor pentru Mădălina. Afaceristul a căutat inclusiv în America un centru în care aceasta să poată primi ajutor și a încercat să găsească cea mai potrivită variantă pentru situația în care se afla.

„Ea era sub niște tratamente. Nu pot să descriu ce s-a întâmplat. Noi am fost lângă ea tot timpul, eram foarte atenți la tot ce ne-a dat un semnal de alarmă. Eram foarte atenți să nu se întâmple ceva.

Dacă am ajuns la decizia aceasta să o aducem în România, nu am dus-o în America sau în Mexic. Discuțiile cu familia și cu tatăl fetei, situația care era, am ajuns să decidem să vorbim și cu ea că este o clinică în România. Eu am încercat și acolo să căutăm un loc, nu știu dacă mai bun sau nu... decizia să vină în România a fost pentru că am crezut că va fi un ajutor”, a mai declarat Nick Rădoi.