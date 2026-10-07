Doliu în lumea medicală din România. Doctorul Sorin Manu a murit subit. Mesajul emoționant transmis de clinica unde a lucrat

Lumea medicală din București este în doliu după moartea doctorului Sorin Manu. Medicul s-a stins din viață în dimineața zilei de 5 octombrie, iar vestea a provocat numeroase reacții din partea colegilor și pacienților care l-au cunoscut de-a lungul anilor. Cauza decesului nu a fost făcută publică până în acest moment.

Lumea medicală din București este în doliu după moartea doctorului Sorin Manu Foto: Social Media

O nouă veste tristă a ajuns în comunitatea medicală din România, după ce medicul Sorin Manu a murit la începutul acestei săptămâni. Doctorul și-a desfășurat activitatea în București, unde și-a câștigat aprecierea atât prin activitatea profesională, cât și prin relația pe care a avut-o cu pacienții săi.

Anunțul dispariției sale a fost făcut de clinica în care medicul a lucrat în ultima perioadă. Reprezentanții unității medicale au transmis un mesaj emoționant în memoria celui care le-a fost coleg și mentor.

Sorin Manu a murit pe 5 octombrie

Potrivit mesajului transmis de clinica unde a activat, Sorin Manu s-a stins din viață în dimineața zilei de 5 octombrie. Vestea a fost primită cu durere de cei care au colaborat cu medicul și de pacienții care i-au trecut pragul cabinetului.

Reprezentanții clinicii au vorbit despre profesionalismul și dedicarea de care doctorul ar fi dat dovadă pe parcursul carierei sale și au transmis condoleanțe familiei îndoliate.

„Cu tristețe în suflete, vrem să vă informăm că, în dimineața zilei de 5 octombrie, colegul nostru, domnul doctor Sorin Manu, s-a stins din viață.

Ne dorim în primul rând să transmitem condoleanțe familiei sale, alături de care vom fi neîntrerupt în aceste momente de doliu pentru a oferi un plus de sprijin și empatie.

De asemenea, tuturor celor care l-au cunoscut personal pe parcursul anilor, prieteni și pacienți deopotrivă, vă promitem că vom păstra vie amintirea lui ca parte intrinsecă a echipei noastre, ca om etern dedicat profesiei medicale, ca mentor pentru generațiile tinere.

Dedicarea continuă și altruismul neîntrerupt de care a dat dovadă pe tot parcursul carierei sale nu vor fi uitate! Fie ca sufletul său să se odihnească în pace!”, a transmis clinica unde a lucrat Sorin Manu, pe Facebook.

Mesajul a evidențiat rolul pe care medicul l-a avut în cadrul echipei și faptul că acesta era considerat un profesionist dedicat meseriei sale.

Colegii și pacienții deplâng dispariția medicului

Vestea morții lui Sorin Manu a generat numeroase reacții din partea celor care l-au cunoscut. Pacienții care au beneficiat de îngrijirea sa au transmis mesaje de regret și au rememorat relația pe care au avut-o cu medicul.

Pentru unii dintre cei care au ajuns de-a lungul timpului la cabinetul său, Sorin Manu a reprezentat mai mult decât un simplu medic, fiind descris drept un om apropiat și de încredere.

Unul dintre pacienții săi a transmis un mesaj emoționant după aflarea veștii:

„Astăzi simt că am pierdut nu doar medicul care a avut grijă de sănătatea mea atâția ani, ci un om drag și un prieten adevărat”, a transmis unul dintre pacienții care au fost tratați de Sorin Manu.

Reacțiile celor care l-au cunoscut conturează imaginea unui medic care a reușit să creeze legături puternice cu oamenii pe care i-a avut în grijă.

Unde a fost depus trupul medicului Sorin Manu

După moartea medicului, trupul neînsuflețit al lui Sorin Manu a fost depus la Capela Sfânta Ana.

Cei apropiați, precum și persoanele care au dorit să își ia rămas bun de la medic, au avut posibilitatea să îl conducă pe ultimul drum în data de 6 octombrie.

Familia și cei care i-au fost alături în ultimii ani traversează acum perioada de doliu, în timp ce mesajele transmise de colegi și pacienți continuă să scoată în evidență impactul pe care medicul l-a avut asupra celor cu care a intrat în contact.

Cauza morții lui Sorin Manu nu a fost anunțată

Până la acest moment, cauza morții medicului Sorin Manu nu a fost făcută publică. Informațiile disponibile nu precizează dacă doctorul avea probleme de sănătate sau dacă decesul a survenit în alte circumstanțe.

Familia nu a oferit, până în prezent, detalii suplimentare cu privire la cauzele tragediei.

Moartea lui Sorin Manu reprezintă o pierdere pentru colegii din lumea medicală și pentru pacienții care l-au cunoscut, iar mesajele transmise după dispariția sa reflectă aprecierea de care medicul s-a bucurat pe parcursul activității sale profesionale.