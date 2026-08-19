 Tragedie la Spitalul Universitar din București! Un medic s-ar fi aruncat de la etaj. A fost găsit fără viață
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Tragedie la Spitalul Universitar din București! Un medic s-ar fi aruncat de la etaj. A fost găsit fără viață

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O tragedie a avut loc miercuri, 19 august, la Spitalul Universitar de Urgență București. Un medic rezident a fost găsit fără viață, după ce, potrivit primelor informații, s-ar fi aruncat de la etaj. Echipajele medicale au intervenit imediat, însă manevrele de resuscitare nu au dat rezultat. Cazul este acum anchetat de autorități.

Un medic a fost găsit mort la Spitalul Universitar din Bucureşti / foto: arhiva Click!
Un medic a fost găsit mort la Spitalul Universitar din Bucureşti / foto: arhiva Click!

Un medic rezident care efectua un stagiu de pregătire la Spitalul Universitar de Urgență București a murit miercuri, 19 august 2026. Potrivit primelor informații, acesta s-ar fi aruncat de la etajul unității medicale.

Medicii au încercat să-l resusciteze

Alarma s-a dat cu puțin timp înainte de ora 12:00, după ce trupul medicului a fost găsit în incinta spitalului. Cadrele medicale au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor, nu au reușit să-i salveze viața.

Medicul a fost declarat decedat, iar polițiștii au ajuns la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere”, au transmis reprezentanţii unităţii medicale. 

Anchetatorii încearcă acum să afle ce l-ar fi determinat pe tânărul medic să recurgă la gestul extrem.

„Spitalul nu va face alte comentarii”

Reprezentanții Spitalului Universitar de Urgență București au confirmat decesul și au transmis un mesaj familiei și colegilor medicului.

„(...), în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfășura un stagiu de pregătire în cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere.

Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii”, s-a transmis în comunicatul oferit de Spitalul Universitar de Urgență București.

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