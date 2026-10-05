 Tablou cumpărat cu 30 $, vândut cu 1,35 milioane $
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Tablou cumpărat cu 30 $, vândut cu 1,35 milioane $

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un tablou al artistei americane Gertrude Abercrombie, cumpărat cu doar 30 de dolari la o vânzare de obiecte dintr-o locuință din Michigan, a fost adjudecat ulterior pentru 1,35 milioane de dolari. „Alderman Merriam's Shells”, pictat în 1951, a devenit astfel cea mai scumpă lucrare a artistei vândută vreodată la licitație. Prețul obținut de Freeman's Auctions a depășit cu mult estimarea inițială, de 150.000-250.000 de dolari.

Tabloul a fost pictat în 1951 de artista Gertrude Abercrombie
Tabloul a fost pictat în 1951 de artista Gertrude Abercrombie Foto: Freeman's

Experții au stabilit că tabloul fusese oferit în 1952 medicului John Reynolds, din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unei proceduri medicale. Lucrarea a rămas în familia acestuia timp de aproximativ 75 de ani, până când a fost scoasă la vânzare în luna iulie, la Kalamazoo.

Un pasionat de obiecte rare a cumpărat-o atunci pentru doar 30 de dolari, fără să știe cât valorează. 

Tabloul se află într-o stare perfectă

Expertă în opera lui Abercrombie, Susan Weininger, profesoară de istoria artei la Universitatea Roosevelt, a autentificat ulterior lucrarea, confirmând că este originală și că se află încă în rama sa originală.

Tabloul a fost apoi curățat de restauratorul de artă Julian Baumgartner, care, într-un videoclip ce documentează procesul, a spus că acesta era în „stare perfectă”, cu excepția unor depuneri de murdărie și a unui strat de vernis tulbure de la suprafață, relatează CNN.

„Era tern și își pierduse strălucirea, dar acum, după ce a fost curățat, retușat și acoperit din nou cu lac, parcă a prins viață”, a spus el.

Tabloul prezintă scoici din colecția lui Robert Merriam, consilier municipal al orașului Chicago, care a reprezentat al 5-lea district între 1947 și 1955.

Freeman’s estimase valoarea tabloului la 150.000-250.000 de dolari, însă ofertele au depășit cu mult estimările, stabilind un nou record pentru o lucrare a lui Abercrombie. În 2025, Sotheby’s a vândut un alt tablou al artistei, „Message for Mercy”, pentru suma record de 1,02 milioane de dolari la acea vreme, de peste trei ori mai mult decât estimarea maximă.

Ghid de cumpărături

image png
Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...” Vedete internaționale
monica barladeanu si valeriu gheorghita jpg
Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine” Vedete românești
image
De ce mor românii de inimă de 2,5 ori mai mult decât alți europeni? Semnalele de alarmă care salvează vieți adevarul.ro
image
Victoria care a transformat Rusia din stat vasal în mare putere. Cum a deschis "țarul nebun" drumul spre Siberia adevarul.ro

Parteneri

image
Dezvăluiri exclusive despre demisia lui Gică Hagi de la națională. „M-a sunat pe la 12 noaptea” www.fanatik.ro
image
Asistent medical din Bicaz, găsit mort la serviciu chiar de către colegi. Octav avea doar 35 de ani observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Fostul premier Marcel Ciolacu transmite un mesaj în ziua consultărilor de la Cotroceni: „Sper ca săptămâna aceasta să avem Guvern” www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Când trece România la ora de iarnă 2026. Ceasurile se schimbă mai devreme decât anul trecut www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română nu s-a uitat la bani! Gestul uriaş pentru iubita cu 23 de ani mai tânără ca el as.ro
image
Taxă în plus pentru moștenitorii care amână succesiunea. Cât plătești după doi ani playtech.ro
image
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut primul „11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi! Exclusiv www.fanatik.ro
image
O mai ții minte pe Cati 'nu te mai droga'?! Ce s-a ales de fosta iubită a lui Răzvan, la 8 ani de la Insula Iubirii www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate artistul nostru! Spune drept, îl mai recunoști? www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Cadoul intim al lui Meghan, scos la vânzare pe eBay pentru 20.000 de lire! Prințesa, „îngrozită”, și-ar fi cerut iertare okmagazine.ro
image
Playboy notoriu, Michael Douglas face iar valuri, după ce a recunoscut aventura toridă, secretă, cu o celebră actriță okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian historia.ro
image
#Istoria Filmului
Succesul și decăderea lui Buster Keaton, actorul de comedie care nu râdea niciodată historia.ro
lamaie lamai istock jpg
Trucul de toamnă împotriva păianjenilor. Ce se întâmplă dacă fierbi coji de lămâie Fapt divers
d1b8f467 4991 42f6 a0f1 5f9a238584f3 jpg
A început demolarea blocului explodat din Rahova. Ce se întâmplă? Național
inundatii creta profimedia jpg
Potop în Grecia și Spania! Inundațiile devastatoare au făcut victime Internațional
Blocuri Bucuresti FOTO Shutterstock jpg
Cea mai mică garsonieră din București se vinde la un preț incredibil: „Nu ai bucătărie. Nu ai balcon. Nu ai parcare” Național
woman reading instructions covid test home jpg
#Exclusiv Click!
Mutarea de acasă, un lux pentru tineri! Chiria și facturile îi sperie: „Nu m-aș descurca singură” Național
014 Salonul Auto Bucuresti si Accesorii 2025 jpg
Salonul Auto București 2026 se deschide pe 6 octombrie la Romexpo. Care sunt noutățile? Național
image png
Cel mai celebru roller-coaster dintr-un parc de distracții a fost închis, după o serie de accidente mortale. Descoperirile făcute de anchetatori Internațional
panouri solare adobestock jpg
Panourile solare roz, noua soluție pentru agricultură. Cum pot fi produse energie și cultivate plante pe aceeași suprafață Fapt divers
image
VIDEO Ce s-a întâmplat cu rapperul Ian după ce a urinat pe scenă, în fața a mii de oameni actualitate.net
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net