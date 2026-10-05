Tablou cumpărat cu 30 $, vândut cu 1,35 milioane $

Un tablou al artistei americane Gertrude Abercrombie, cumpărat cu doar 30 de dolari la o vânzare de obiecte dintr-o locuință din Michigan, a fost adjudecat ulterior pentru 1,35 milioane de dolari. „Alderman Merriam's Shells”, pictat în 1951, a devenit astfel cea mai scumpă lucrare a artistei vândută vreodată la licitație. Prețul obținut de Freeman's Auctions a depășit cu mult estimarea inițială, de 150.000-250.000 de dolari.

Tabloul a fost pictat în 1951 de artista Gertrude Abercrombie Foto: Freeman's

Experții au stabilit că tabloul fusese oferit în 1952 medicului John Reynolds, din Kalamazoo, Michigan, în schimbul unei proceduri medicale. Lucrarea a rămas în familia acestuia timp de aproximativ 75 de ani, până când a fost scoasă la vânzare în luna iulie, la Kalamazoo.

Un pasionat de obiecte rare a cumpărat-o atunci pentru doar 30 de dolari, fără să știe cât valorează.

Tabloul se află într-o stare perfectă

Expertă în opera lui Abercrombie, Susan Weininger, profesoară de istoria artei la Universitatea Roosevelt, a autentificat ulterior lucrarea, confirmând că este originală și că se află încă în rama sa originală.

Tabloul a fost apoi curățat de restauratorul de artă Julian Baumgartner, care, într-un videoclip ce documentează procesul, a spus că acesta era în „stare perfectă”, cu excepția unor depuneri de murdărie și a unui strat de vernis tulbure de la suprafață, relatează CNN.

„Era tern și își pierduse strălucirea, dar acum, după ce a fost curățat, retușat și acoperit din nou cu lac, parcă a prins viață”, a spus el.

Tabloul prezintă scoici din colecția lui Robert Merriam, consilier municipal al orașului Chicago, care a reprezentat al 5-lea district între 1947 și 1955.

Freeman’s estimase valoarea tabloului la 150.000-250.000 de dolari, însă ofertele au depășit cu mult estimările, stabilind un nou record pentru o lucrare a lui Abercrombie. În 2025, Sotheby’s a vândut un alt tablou al artistei, „Message for Mercy”, pentru suma record de 1,02 milioane de dolari la acea vreme, de peste trei ori mai mult decât estimarea maximă.