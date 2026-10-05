A început demolarea blocului explodat din Rahova. Ce se întâmplă?

A început demolarea parțială a blocului din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie 2025. Un utilaj special s-a apucat să dărâme etajele afectate de explozia de la rețeaua de gaze. Conform primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, vor fi demolate de sus în jos toate apartamentele până la etajul 5. Imobilul are 8 niveluri.

Lucrurile oamenilor din blocul explodat zac în fața blocului, căzute după demolarea etajelor Foto: surse click.ro

Ce se întâmplă la blocul din Rahova

Lucrările de demolare controlată au început astăzi, 5 octombrie, și vizează etajele 5-8, afectate de explozie. În ultimele două săptămâni, muncitorii de la o societate de construcții angajată de Municipalitatea Bucureștiului au montat pe casa scărilor din zona afectată mai multe reazeme de fier denumite „popi”. Acest lucru a fost posibil doar până la etajul 5.

Muncitorii care au acționat pe casa scărilor au fost însoțiți permanent de anchetatori și criminaliști, pentru ca probele din dosarul penal să fie conservate și, dacă este cazul, să poată fi ridicate altele noi. Ei au avut prinse de echipament camere video ale căror imagini erau descărcate la fiecare două ore, pentru a nu apărea reclamații de la proprietarii apartamentelor privind eventuale daune sau furturi și pentru a fi monitorizate eventualele noi fisuri.

Cum se desfășoară demolarea

Practic, un utilaj special „scobește” în bloc și „rupe” bucăți din apartamente, cu tot ce se află în ele. Astfel, potrivit imaginilor puse la dispoziție de proprietarii apartamentelor din blocurile vecine sau de trecători, în timpul intervenției au zburat prin aer și au căzut la baza blocului, de-a valma paturi, bucăți de mobilă, părți din bucătării, sau instalații sanitare. Toate zac acum la baza blocului, imagine tristă a ceea ce a fost cândva avuția de o viață a oamenilor.

Cum s-a petrecut explozia de la blocul din Rahova

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie a rețelei de gaze între apartamentele dintre etajele 5 și 6, a zguduit scara 2 a blocului din Sectorul 5. Patru persoane au murit, alte șapte au fost rănite, iar 54 de apartamente au fost distruse sau făcute de nelocuit. Suflul exploziei a avariat sau distrus și 36 de autoturisme, o parte aparținând unor cetățeni din blocurile vecine. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, până în luna mai 2026, 176 de persoane fizice sau juridice s-au constituit părți vătămate în dosar.