Mutarea de acasă, un lux pentru tineri! Chiria și facturile îi sperie: „Nu m-aș descurca singură”

Un nou studiu arată că aproape jumătate dintre tinerii care locuiesc cu părinții nu se simt pregătiți să facă pasul către independență. Pentru cei care pleacă deja de acasă, gestionarea banilor devine una dintre cele mai mari provocări. Specialiștii recomandă ca tinerii să își testeze bugetul înainte de mutare și să își construiască o rezervă financiară.

De ce tinerii nu se mută de acasă Foto: Freepik

„Dacă m-aș muta singură, nu m-aș descurca”

La 22 de ani, Ana are un loc de muncă și câștigă, în funcție de lună, între 4.500 și 5.000 de lei. Cu toate acestea, spune că banii pe care îi are acum nu i-ar fi suficienți pentru o viață pe cont propriu.

„Lucrez și acum, iar banii sunt pentru nevoile mele, dar dacă m-aș muta singură în chirie nu mi-ar ajunge. Câștig 4.500-4.800 de lei, chiar și 5.000, depinde de lună, dar dacă aș sta singură nu m-aș descurca.

O chirie ar fi în jur de 2.000 - 2.500 de lei, utilitățile, mai ales iarna, cel puțin 800 de lei cu tot cu gaz, iar la mâncare să punem încă 500 de lei. Și deja rămâne foarte puțin. Eu vreau să mai ies și cu fetele. Nicio șansă”, spune tânăra. Pentru ea, problema nu este doar chiria. Odată mutată singură, fiecare cheltuială ar trebui plătită din propriul salariu, fără ajutorul părinților și fără prea mult loc pentru cheltuieli neprevăzute.

Aproape jumătate dintre tineri spun că nu sunt pregătiți să plece de acasă

Un studiu realizat recent de Cult Market Research la comanda BCR arată cât de dificil este, pentru mulți tineri, momentul în care trebuie să transforme dorința de independență într-un buget concret. 47% dintre tinerii care locuiesc în prezent cu părinții spun că se simt puțin sau deloc pregătiți să se mute de acasă.

Iar după mutare, problema nu dispare: 46% dintre cei care au făcut deja pasul spun că gestionarea banilor a fost principala provocare. În plus, pentru doar 14% dintre respondenți, mutarea de acasă este considerată unul dintre momentele importante care marchează trecerea spre maturitate. Prima relație, intrarea la liceu sau primul loc de muncă sunt văzute mai des ca praguri importante.

Ce ar trebui să facă un tânăr înainte să se mute

Economistul Ana-Maria Constantin recomandă ca decizia să nu fie luată doar pe baza salariului și a dorinței de independență, ci după un test financiar cât mai apropiat de realitate.

„Înainte să plece de acasă, un tânăr ar trebui să încerce să economisească timp de cel puțin trei luni suma pe care ar urma să o plătească pentru chirie și utilități. Dacă reușește să facă asta fără să se împrumute sau să rămână fără bani pentru celelalte nevoi, are deja un semnal că bugetul poate susține mutarea. În plus, este important să își formeze din timp o rezervă pentru garanție și prima chirie”, explică economistul.

Un alt exercițiu util este ca tânărul să înceapă să își plătească singur o parte dintre cheltuieli și să învețe să își organizeze mesele și cumpărăturile. Gătitul acasă, planificarea cumpărăturilor și urmărirea cheltuielilor timp de câteva luni pot arăta mai clar decât orice estimare dacă venitul este suficient pentru un trai independent.

Te-ai mutat și nu te descurci cu banii? Ce recomandă specialistul

Dacă după primele luni îți dai seama că salariul nu acoperă toate cheltuielile, primul pas nu este să intri în datorii sau în panică, ci să vezi exact unde se duc banii. Economistul recomandă ca tinerii să își împartă cheltuielile în două categorii: cele care nu pot fi evitate, precum chiria și facturile, și cele care pot fi reduse sau amânate.

„Dacă bugetul nu ajunge, trebuie analizat concret unde se poate face o ajustare. Poate fi vorba despre reducerea cheltuielilor pentru mâncare prin gătit acasă, mai puține comenzi, renunțarea temporară la anumite abonamente sau limitarea ieșirilor.

Important este ca tânărul să nu apeleze la credite sau împrumuturi pentru cheltuieli de zi cu zi”, explică specialistul. Dacă, în ciuda acestor ajustări, venitul rămâne insuficient, soluția poate fi găsirea unui coleg de apartament, renegocierea chiriei sau, în ultimă instanță, întoarcerea temporară acasă până când situația financiară se stabilizează.