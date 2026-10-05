Cel mai celebru roller-coaster dintr-un parc de distracții a fost închis, după o serie de accidente mortale. Descoperirile făcute de anchetatori

Parcul de distracții Six Flags a anunțat că va închide definitiv roller coasterul X2, una dintre cele mai cunoscute și spectaculoase atracții ale sale, la aproximativ o lună după ce o investigație CNN a scos la iveală un lung istoric de accidentări grave și decese asociate cu această instalație.

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Ani de acuzații și incidente grave

Suspiciunile că X2 ar putea provoca vătămări serioase datează de mai bine de un deceniu, însă multe dintre aceste cazuri au rămas necunoscute publicului până la investigația publicată de CNN în luna august. Materialul jurnalistic a documentat peste zece cazuri de accidentări severe și spitalizări asociate cu roller-coasterul, inclusiv cel puțin două decese.

Cel mai recent incident a implicat două femei care au ajuns la aceeași unitate de primiri urgențe din Santa Clarita cu leziuni cerebrale, la doar șase zile distanță una de cealaltă, după ce au folosit atracția. La o zi după cel de-al doilea caz, roller coasterul a fost închis temporar.

Situația a devenit și mai gravă săptămâna trecută, când avocați implicați în mai multe procese au organizat o conferință de presă în cadrul căreia au anunțat că peste 100 de persoane au contactat echipele juridice susținând că au suferit traumatisme cerebrale de diferite grade după ce s-au dat în X2 în ultimii doi ani.

Președintele Six Flags Magic Mountain, Brian Oerding, a transmis într-o postare publicată marți că, deși roller coasterul a trecut constant numeroase teste de siguranță, compania a luat decizia de a opri definitiv funcționarea acestuia.

„Siguranța atracțiilor reprezintă una dintre valorile fundamentale ale afacerii noastre, iar atunci când observăm că încrederea vizitatorilor este afectată, tratăm situația cu maximă seriozitate”, a declarat acesta.

Procese și acuzații împotriva companiei

Trei procese deschise săptămâna trecută susțin că reprezentanții Six Flags aveau cunoștință despre riscurile asociate atracției și nu ar fi trebuit să permită continuarea funcționării acesteia.

Printre victime se numără Naomi Greer-Wilkinson, o tânără de 26 de ani care a suferit leziuni grave și se află în continuare în comă. Femeia a urcat în roller coaster la doar șase zile după ce o altă vizitatoare, Pamela Guillen, și-a pierdut cunoștința imediat după coborârea din X2 și a fost transportată de urgență pentru o intervenție chirurgicală pe creier.

Părinții lui Naomi au declarat pentru CNN că decizia de închidere este una întârziată.

„Reprezentanții Six Flags știau de ani de zile că X2 îi expunea pe oameni unor riscuri majore și au continuat să permită funcționarea atracției. Această măsură ar fi trebuit luată cu mult înainte ca Naomi să fie rănită”, au afirmat aceștia.

Pamela Guillen, care a supraviețuit incidentului, a povestit că după accident a fost nevoită să învețe din nou să vorbească și să meargă. Ea spune că încă suferă de dureri puternice de cap, dificultăți de concentrare și are nevoie de tratament pentru prevenirea convulsiilor.

„Sunt ușurată că X2 va fi închis definitiv. Nu ar fi trebuit să fiu rănită nici eu și nici celelalte persoane afectate. Sper, de asemenea, că Six Flags va implementa măsuri suplimentare de siguranță și verificare în toate parcurile și atracțiile sale”, a declarat femeia.

Unele accidente au fost mortale

Roller-coasterul a provocat și decese. Printre victime se numără și Christopher, un tânăr de 22 de ani care a murit în urmă cu 4 ani din cauza unor leziuni cerebrale traumatice, survenite la câteva ore după utilizarea atracției.

Medicii neurochirurgi care l-au tratat au comparat leziunile suferite cu cele întâlnite în cazurile de „sindrom al copilului zgâlțâit”, iar raportul medico-legal a concluzionat că decesul a fost provocat de un traumatism cranian rezultat în urma unui accident produs într-un parc de distracții.

Familia a intentat un proces împotriva Six Flags și a ajuns recent la un acord preliminar cu compania.

Avocatul Timothy Loranger, care reprezintă familia Hawley, a declarat că a preluat și alte cazuri noi legate de X2, inclusiv pe cel al familiei unui tânăr despre care se susține că a murit după o plimbare cu roller coasterul la sfârșitul anului 2025.

Mama lui Christopher, Anne Hawley, consideră că măsura anunțată acum ar fi trebuit luată cu mult timp în urmă.

„Această atracție trebuia închisă înainte ca fiul nostru să fie rănit și cu siguranță după moartea lui. Din păcate, au fost necesari peste patru ani și zeci de alte victime pentru ca Six Flags să ia această decizie”, a transmis avocatul.