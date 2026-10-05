Monica Bârlădeanu, mesaj public pentru soțul ei. „Îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine”

Monica Bârlădeanu și medicul Valeriu Gheorghiță celebrează doi ani de la nuntă. Cei doi formează unul dintre cele mai apreciate cupluri ale showbiz-ului românesc. Deși sunt destul de discreți, ei niciodată nu s-au ferit să-și exprime iubirea în public.

Monica Bârlădeanu și Valeriu Gheorghiță. Foto: Instagram

Actrița și-a lăudat partenerul de mai multe ori de-a lungul timpului, spunând că este un soț, dar și un tată minunat. De data aceasta, în familia lor este o ocazie specială: se împlinesc doi ani de la nuntă. Ce declarație de dragoste i-a făcut Monica Bârlădeanu lui Valeriu Gheorghiță.

Declarația Monicăi Bârlădeanu pentru soțul ei, la doi ani de la nuntă

Monica Bârlădeanu și Valeriu Gheorghiță trăiesc o intensă poveste de dragoste și nu se feresc de ochii lumii. Deși în majoritatea timpului preferă să-și trăiască iubirea în discreție, actrița nu pierde nicio ocazie în a-și exprima sentimentele față de bărbatul ei. La împlinirea a doi ani de la nuntă, actrița arată încă o dată cât de puternică este legătura dintre ei.

„Sunt doi ani de la momentul acesta. Te-aș alege din nou și mereu, în fiecare zi, în orice situație. Să ne dea Dumnezeu viață lungă împreună, până la capăt. Love”, a fost declarația făcută de Monica Bârlădeanu.

Cum își descrie actrița partenerul de viață

Monica Bârlădeanu i-a mai transmis un mesaj emoționant și acum mai bine de un an. Aceasta și-a lăudat soțul pentru felul lui de a fi, pentru valorile sale, dar și pentru faptul că este un tată extrem de dedicat.

„Ești un bărbat spectaculos, nu pentru că te iubesc eu, ci pentru că ești tu, în sine, un bărbat pe care îl admir enorm: vertical, blând, onest, cu noblețe și generozitate, un tată grozav și un partener așa cum mi-am imaginat mereu că ar trebui să fie omul cu care sunt una. La mulți ani, soțul meu iubit!”, i-a transmis Monica Bîrlădeanu lui Valeriu Gheorghiță.

Început de relație controversat

Valeriu Gheorghiță nu este la prima căsătorie. Acesta a fost împreună cu Cristina, medic de recuperare în medicină fizică și balneologie. S-au îndrăgostit încă de când erau tineri studenți, iar povestea lor a durat aproape 20 de ani. La momentul pandemiei de Covid, cei doi au devenit tot mai reci unul față de celălalt.

După divorț, au început și primele speculații cu privire la relația acestuia cu Monica Bârlădeanu. Un turist român aflat în vacanță în Bulgaria a fost cel care i-a văzut pe cei doi la un hotel de lux. Ulterior, actrița a clarificat situația.

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vis-a-vis de relația mea personală. Ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine. Partenerul meu de viață e un bărbat ABSOLUT NECĂSĂTORIT, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă. Doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățișez tare”, spunea la acea vreme Monica Bîrlădeanu, pe pagina sa personală de Instagram.