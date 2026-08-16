 Medic: „Este semnal de alarmă când sforăitul este întrerupt de pauze respiratorii”. Interviu
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Medic: „Este semnal de alarmă când sforăitul este întrerupt de pauze respiratorii”. Interviu

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover
sforait jpg

Somnul se asociază cu diverse patologii, una dintre cele mai frecvente fiind sindromul de apnee în somn, o boală puţin diagnosticată, care afectează într-o mai mare măsură bărbaţii decât femeile. Nu orice sforăit înseamnă apnee în somn. Persoanele cu această tulburare au printre simptome: sforăitul puternic, pauzele în respiraţie observate de partener, trezirile frecvente în timpul nopţii, transpiraţii nocturne, dureri de cap matinale, somnolenţă în timpul zilei, senzaţie de gură uscată dimineaţa, dificultăţi de concentrare şi memorie. 

Dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL, explică motivele pentru care se produce sforăitul şi modalităţile prin care se tratează apneea în somn, tulburare care nu trebuie neglijată, pentru că are implicaţii serioase asupra sănătăţii.  

Sforăitul apare când aerul nu poate circula liber prin nas și gât în timpul somnului. Țesuturile se relaxează, spațiul respirator se îngustează și aerul vibrează - iar vibrația produce sunetul de sforăit. Este, în esență, un semn de obstrucție a căilor respiratorii.

Care sunt problemele medicale care pot cauza sforăit?

Cele mai frecvente sunt: nasul înfundat (rinite, deviație de sept, cornete mărite), amigdale sau vegetații (polipi) mărite, obezitatea - îngustează mecanic spațiul de trecere, laxitatea palatului moale și a uvulei, relaxarea excesivă a musculaturii gâtului, consumul de alcool, administrarea de sedative sau somnifere, anomalii anatomice ale maxilarului sau mandibulei. Toate duc la același lucru: flux de aer redus.

Când este sforăitul un simptom pentru apneea în somn?

Devine semnal de alarmă când sforăitul este: foarte puternic, zgomotos, întrerupt de pauze respiratorii, însoțit de treziri frecvente, agitație nocturnă, asociat cu somnolență în timpul zilei, cefalee matinală, lipsă de concentrare, observat de partener ca „respirație care se oprește”.

În aceste situații, sforăitul este practic vârful aisbergului, iar în spate avem apnee obstructivă în somn, o afecțiune cu impact real asupra inimii, metabolismului și energiei zilnice.

Ce medic ar trebui să consultăm atunci când sforăim?

Primul specialist indicat este medicul ORL, pentru că majoritatea cauzelor sunt obstrucții anatomice sau inflamatorii ale nasului și gâtului.

În cazurile în care se suspectează apneea, ORL-ul colaborează cu specialiști în somnologie/pneumologie pentru o investigație completă (poligrafie sau polisomnografie).

image

Dr. Daniela Ionescu, medic primar ORL

Cum se tratează sforăitul? Care sunt opțiunile moderne?

În funcție de cauză, tratamentul poate include:

• Turbinoreducție cu radiofrecvență – pentru cornete mărite/nas înfundat

• Corecția deviațiilor de sept

• Tratament pentru rinite alergice sau inflamatorii

• Intervenții minim-invazive pe palatul moale și uvulă pentru reducerea vibrației

• Tratamentul vegetațiilor/amigdalelor mărite

• Controlul greutății corporale

• Dispozitive orale pentru avansarea mandibulei, când problema este structurală

• Terapia CPAP în apneea severă.

Medicina modernă merge spre proceduri rapide, minim-invazive, cu recuperare scurtă și eficiență mare.

Ce putem face pentru a preveni sforăitul?

Prevenția înseamnă, de fapt, a menține respirația liberă, pentru că un nas obstruat este primul pas spre sforăit și apnee. Se recomandă:

• să menținem nasul desfundat (tratarea alergiilor, rinitelor, evitarea dependenței de picături)

• să evităm alcoolul și sedativele seara

• să menținem o greutate stabilă

• să dormim în poziție laterală

• să tratăm prompt infecțiile ORL

• să menținem o igienă a somnului (program regulat, cameră aerisită).

13 AUG Harta regionala a beneficiilor medicale jpeg
Harta regională a beneficiilor medicale: de ce Vestul și Centrul țării adoptă mai repede, iar Sudul și Moldova rămân în urmă adevarul.ro

Ghid de cumpărături

Adelina Pestritu, foto Instagram jpg
Adelina Pestrițu critică atitudinea unei angajate: „Nu costă nimic să fim drăguți” Vedete românești
alina puscau si dan alexa jpg
VideoCe a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu” PrimeTime
image
Câți ani de necontributivitate sunt asimilați pentru pensionare adevarul.ro
image
Înghețată de casă delicioasă, din ingrediente naturale și ieftine. O poate prepara oricine adevarul.ro

Parteneri

image
Cum poate încasa Universitatea Craiova 2,7 milioane de euro pe drepturile tv de la UEFA în funcție de rezultatele din play-off-ul Champions League www.fanatik.ro
image
Locul din România care s-a transformat în Italia pentru un weekend. Vin, mașini de epocă și petreceri observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
Imagini inedite cu Nicușor Dan. Președintele României, surprins în pantaloni scurți, alături de familie, în vizită la rudele din Făgăraș www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
David Popovici, show şi în tribune! Şi-a dat jos tricoul la noul record mondial: „Una dintre cele mai bune curse” as.ro
image
Cum ajung două apartamente identice din același bloc să aibă facturi foarte diferite. Etajul nu este singurul motiv playtech.ro
image
„Dacă ești în război cu Rus, pleci de pe planetă, nu din Cluj!”. De ce are probleme Neluțu Varga la CFR. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
mihaela bilic despre paine jpg
Trebuie să renunți la pâine dacă vrei să slăbești? Explicația Mihaelei Bilic Sănătate!
creier unsplash jpg
Combinația de suplimente care ar putea îmbunătăți atenția adolescenților cu ADHD. Ce au descoperit cercetătorii Sănătate!
rutina de dus jpg
Duș rece înainte de somn? Ce efect are asupra organismului în nopțile caniculare Sănătate!
cum scapi de sughit jpeg
Sughițul poate ascunde o problemă serioasă. Când recomandă medicii să mergi la control Sănătate!
miros jpg
Simptomul subtil care poate să anunțe boala Parkinson cu mult înainte de tremor Sănătate!
hepatita c 486755824 jpeg
Țara care ar putea fi prima din lume fără hepatita C. Tratamentul durează doar câteva săptămâni Sănătate!
grasime abdomen shutterstock jpeg
Secretul oamenilor care ard mai ușor grăsimea. Gena rară care poate schimba lupta cu diabetul Sănătate!
primul ajutor în caz de insolaţie jpeg
Insolația nu apare doar când stai în soare. Situațiile în care trebuie să fii foarte atent Sănătate!
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net