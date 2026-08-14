 Țara care ar putea fi prima din lume fără hepatita C. Tratamentul durează doar câteva săptămâni
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Țara care ar putea fi prima din lume fără hepatita C. Tratamentul durează doar câteva săptămâni

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Anglia se apropie de un obiectiv medical considerat, până nu demult, extrem de dificil: eliminarea hepatitei C ca problemă majoră de sănătate publică. Peste 100.000 de persoane au fost diagnosticate și tratate din 2015, iar decesele asociate virusului au scăzut semnificativ. Autoritățile încearcă acum să identifice și ultimii pacienți care încă nu știu că sunt infectați.

Țara care ar putea fi prima din lume fără hepatita C.
Țara care ar putea fi prima din lume fără hepatita C.

Anglia face progrese importante în lupta împotriva hepatitei C și ar putea ajunge printre primele țări din lume care ating obiectivul de eliminare a acestei infecții. Strategia se bazează nu doar pe tratamente moderne, extrem de eficiente, ci și pe extinderea testării către persoane care nu au fost diagnosticate până în prezent.

Potrivit informațiilor prezentate de NHS England și citate de BBC, țara a depășit deja unul dintre obiectivele stabilite în cadrul programului național: tratarea a cel puțin 80% dintre persoanele cunoscute ca fiind infectate cu virusul hepatitei C.

Tratamentul hepatitei C poate vindeca peste 95% dintre pacienți

Unul dintre principalele avantaje în lupta împotriva hepatitei C este reprezentat de tratamentele antivirale moderne. În multe situații, o cură de medicamente administrată timp de 8 până la 12 săptămâni poate elimina virusul din organism în proporție de peste 95% dintre cazuri.

Această evoluție a schimbat radical perspectiva asupra unei boli care, în trecut, putea conduce la complicații severe și necesita tratamente mai dificile.

În paralel cu eficiența terapiei, autoritățile britanice au investit în identificarea persoanelor infectate care nu știu că au virusul.

Miza principală: descoperirea cazurilor care nu au fost diagnosticate

Hepatita C este cunoscută drept o infecție „tăcută”, deoarece poate evolua mult timp fără simptome evidente. Tocmai de aceea, numeroase persoane pot trăi ani întregi cu virusul fără să știe că sunt infectate.

Pentru a reduce numărul cazurilor nedepistate, sistemul medical din Anglia a extins posibilitățile de testare.

Printre măsurile introduse se numără:

  • efectuarea unor analize de sânge în serviciile de urgență;
  • testarea prin intermediul medicilor de familie;
  • teste gratuite care pot fi realizate la domiciliu;
  • identificarea și monitorizarea persoanelor cu risc crescut.

Strategia urmărește să ducă diagnosticul cât mai aproape de pacient, în loc să aștepte ca acesta să ajungă la medic din cauza apariției simptomelor.

Peste 100.000 de persoane au fost diagnosticate și tratate

Rezultatele programului sunt deja vizibile. Din 2015 și până în prezent, peste 100.000 de persoane din Anglia au fost diagnosticate și tratate pentru hepatita C, ceea ce a permis autorităților să atingă obiectivul privind proporția pacienților tratați.

Și mortalitatea asociată infecției a scăzut. În ultimul deceniu, numărul deceselor provocate de hepatita C s-a redus cu aproximativ 36%.

Totuși, autoritățile mai au de parcurs o etapă importantă. Ținta stabilită pentru reducerea mortalității este de 65% față de nivelul înregistrat în 2015, iar acest obiectiv nu a fost încă atins.

Datele actuale sugerează însă că ținta ar putea fi realizată înainte de termenul stabilit pentru anul 2030.

Ce este hepatita C și cum se transmite

Hepatita C este o infecție virală care afectează ficatul și se transmite în principal prin contactul cu sânge infectat.

Un exemplu îl reprezintă folosirea în comun a acelor sau a altor obiecte care pot intra în contact cu sângele unei persoane infectate.

Sângele donat este testat pentru depistarea virusului, astfel încât riscul de transmitere prin transfuzii este controlat prin sistemele moderne de screening.

Problema majoră rămâne însă faptul că infecția poate să nu provoace simptome pentru o perioadă îndelungată.

De ce este important ca hepatita C să fie descoperită cât mai devreme

Atunci când nu este tratată, infecția cu virusul hepatitei C poate produce în timp afectarea ficatului și poate duce la complicații grave, uneori amenințătoare de viață.

De aceea, eliminarea bolii nu înseamnă doar existența unui tratament eficient. Este nevoie ca persoanele infectate să fie identificate, diagnosticate și tratate înainte ca virusul să producă leziuni severe ale ficatului.

Acesta este motivul pentru care testarea reprezintă una dintre componentele esențiale ale strategiei britanice.

Câte persoane mai trăiesc cu hepatita C în Anglia

Conform datelor disponibile pentru anul 2024, aproximativ 50.200 de adulți din Anglia trăiau cu hepatita C.

Progresul în ceea ce privește diagnosticarea este semnificativ, însă nici aici ținta finală nu a fost încă atinsă. Estimările arată că aproximativ 84,6% dintre persoanele infectate au fost diagnosticate, în condițiile în care obiectivul este ca procentul să ajungă la 90%.

Prin urmare, una dintre cele mai importante provocări pentru următorii ani este găsirea persoanelor care au virusul, dar nu știu acest lucru.

Anglia își propune să elimine hepatita C până în 2030

Performanțele obținute până acum plasează Anglia într-o poziție favorabilă în cursa pentru eliminarea hepatitei C ca problemă de sănătate publică.

Tratamentul foarte eficient, extinderea testării și identificarea activă a cazurilor nedepistate au contribuit la reducerea impactului bolii.

Totuși, obiectivul nu poate fi considerat atins atât timp cât există persoane infectate care nu au fost diagnosticate sau tratate.

Până în 2030, autoritățile britanice urmăresc să reducă și mai mult numărul infecțiilor și al deceselor asociate hepatitei C. Dacă ritmul actual al progresului se menține, Anglia ar putea deveni un exemplu important pentru alte țări care încearcă să controleze și, în cele din urmă, să elimine această infecție.

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