Insolația nu apare doar când stai în soare. Situațiile în care trebuie să fii foarte atent

Mulți oameni cred că insolația apare doar după ore bune petrecute în bătaia directă a soarelui. În realitate, temperaturile extreme pot afecta organismul chiar și atunci când stai la umbră. Medicii explică de ce căldura, umiditatea și deshidratarea pot deveni periculoase și care sunt semnele pe care nu trebuie să le ignori.

În zilele toride de vară, primul lucru pe care îl facem este să căutăm un loc umbros. Evităm soarele puternic, purtăm haine cât mai lejere și încercăm să stăm în spații răcoroase. Toate aceste măsuri sunt importante, însă umbra nu elimină complet efectele temperaturilor foarte ridicate asupra organismului.

Atunci când afară este extrem de cald, corpul trebuie să muncească mai mult pentru a-și menține temperatura în limite normale. Dacă nu reușește să elimine suficientă căldură, poate apărea supraîncălzirea, iar în cazurile severe se poate ajunge la insolație, scriu cei de la csid.

Poți face insolație fără să stai direct în soare?

Da, este posibil. Expunerea directă la razele soarelui poate crește riscul, dar nu este singura condiție care poate duce la supraîncălzirea organismului.

Insolația apare atunci când mecanismele naturale prin care corpul își reglează temperatura nu mai reușesc să facă față. Temperatura corporală poate crește foarte mult, iar situația poate deveni o urgență medicală.

De aceea, faptul că o persoană se află la umbră nu înseamnă automat că este ferită de efectele caniculei. Dacă aerul este foarte fierbinte, umiditatea ridicată, iar organismul este deshidratat, capacitatea de răcire poate fi serios afectată.

Cum poate căldura să afecteze organismul chiar și la umbră

În condiții normale, corpul elimină căldura în principal prin transpirație. Atunci când transpirația se evaporă, temperatura pielii scade și organismul se poate răcori.

Problema apare atunci când temperatura mediului este foarte ridicată sau umiditatea este mare. În aceste condiții, răcirea naturală devine mai dificilă.

Riscul crește și atunci când o persoană face efort fizic în timpul caniculei. Sportul, munca fizică sau chiar mersul pe jos pe distanțe mari pot determina organismul să producă și mai multă căldură.

Deshidratarea complică situația, deoarece organismul are nevoie de suficiente lichide pentru a funcționa corect și pentru a-și regla temperatura.

Un alt factor de risc îl reprezintă spațiile închise și foarte calde. O cameră neaerisită, un pod, un garaj sau interiorul unei mașini expuse la căldură pot deveni extrem de fierbinți chiar dacă persoana nu se află în bătaia directă a soarelui.

Care sunt simptomele insolației

Semnele unei probleme provocate de căldură nu trebuie ignorate, mai ales atunci când apar în timpul unui val de caniculă.

Printre simptome se pot număra temperatura corporală foarte ridicată, durerea intensă de cap, amețeala, slăbiciunea, greața și vărsăturile.

Pot apărea, de asemenea, puls accelerat, respirație rapidă, stare de confuzie și dificultăți de concentrare.

În situațiile severe, persoana poate deveni dezorientată, își poate pierde coordonarea, poate avea convulsii sau își poate pierde cunoștința.

Aceste manifestări sunt semnale de alarmă și necesită intervenție medicală rapidă.

Cine este mai vulnerabil în zilele caniculare

Căldura extremă poate afecta orice persoană, însă anumite categorii sunt mai vulnerabile.

Printre acestea se numără copiii mici, persoanele în vârstă, femeile însărcinate și persoanele care suferă de anumite afecțiuni cronice.

Un risc crescut există și în cazul persoanelor care muncesc în aer liber, fac sport în perioadele foarte calde sau desfășoară activități fizice intense.

De asemenea, unele medicamente pot influența modul în care organismul gestionează căldura și lichidele, motiv pentru care persoanele care urmează tratamente trebuie să discute cu medicul despre eventualele riscuri în perioadele de caniculă.

Ce trebuie să faci dacă apar simptome severe

Dacă o persoană începe să prezinte semne de supraîncălzire, primul pas este mutarea într-un loc cât mai răcoros și bine ventilat.

Hainele în exces trebuie îndepărtate, iar corpul trebuie ajutat să se răcorească. Se pot folosi comprese reci sau apă pentru răcirea pielii.

Dacă persoana este conștientă și poate înghiți în siguranță, îi pot fi oferite lichide.

Dacă apar confuzie, pierderea cunoștinței, convulsii, dificultăți de respirație sau o stare generală severă, este necesară solicitarea imediată a ajutorului medical.

O persoană inconștientă nu trebuie să primească lichide pe cale orală.

Cum previi insolația în timpul caniculei

Prevenția este foarte importantă atunci când temperaturile urcă la valori extreme.

În primul rând, este recomandat să consumi apă regulat și să eviți deshidratarea. Nu este indicat să aștepți apariția unei senzații puternice de sete pentru a începe să bei lichide.

În perioadele cu temperaturi maxime, încearcă să limitezi efortul fizic și să petreci cât mai mult timp în spații răcoroase.

Alege haine largi, ușoare și care permit pielii să respire. Dacă trebuie să ieși afară, protejează-ți capul și evită expunerea în intervalele în care temperaturile sunt cele mai ridicate.

De asemenea, nu trebuie neglijată temperatura din interiorul locuinței. O cameră foarte caldă și lipsită de ventilație poate deveni dificil de suportat, mai ales pentru persoanele vulnerabile.

Umbra te protejează de soare, dar nu și de căldură

Este important să facem diferența între protecția împotriva razelor solare și protecția împotriva temperaturilor ridicate.

Atunci când stai la umbră, reduci expunerea directă la soare, însă temperatura aerului poate rămâne foarte mare. Dacă organismul nu reușește să elimine suficientă căldură, riscul de epuizare termică și de insolație nu dispare complet.

De aceea, în zilele caniculare, nu este suficient să cauți un loc umbros. Ai nevoie și de hidratare, odihnă, aerisire și răcire adecvată.

Insolația nu trebuie confundată cu epuizarea termică

Înainte ca situația să devină severă, organismul poate da semne că nu mai face față temperaturilor ridicate. Epuizarea termică se poate manifesta prin transpirație abundentă, slăbiciune, amețeală, dureri de cap, greață sau crampe musculare.

Dacă persoana este mutată într-un loc răcoros, se odihnește și se hidratează corespunzător, starea se poate ameliora. Însă atunci când simptomele se agravează sau apar modificări ale stării de conștiență, situația trebuie tratată ca o urgență.

Poți suferi din cauza căldurii chiar dacă nu stai direct în soare. Umbra reduce expunerea la radiația solară, dar nu poate elimina efectele unei temperaturi foarte ridicate asupra organismului.

Canicula, umiditatea, deshidratarea, efortul fizic și lipsa ventilației pot contribui la supraîncălzirea corpului. De aceea, în zilele cu temperaturi extreme, este important să bei suficiente lichide, să eviți efortul intens și să cauți spații cât mai răcoroase.

Iar dacă apar confuzie, leșin, convulsii sau o stare generală sever alterată, nu aștepta ca simptomele să treacă de la sine: solicită ajutor medical de urgență.