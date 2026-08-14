 Sughițul poate ascunde o problemă serioasă. Când recomandă medicii să mergi la control
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Prevenție și tratamentRemedii naturisteMedicii răspundViața sexualăSpecialiștiCe te doare?WellnessFamiliePsiho
scroll right

Sughițul poate ascunde o problemă serioasă. Când recomandă medicii să mergi la control

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sughițul apare frecvent și, în cele mai multe situații, nu reprezintă un motiv de îngrijorare. O masă prea copioasă, băuturile carbogazoase, mâncatul rapid sau chiar emoțiile puternice pot declanșa acest reflex involuntar. De obicei, episodul se încheie în câteva minute.

Sughițul poate ascunde o problemă serioasă.
Sughițul poate ascunde o problemă serioasă.

Există însă și situații în care sughițul revine constant sau persistă zile întregi. În astfel de cazuri, simptomul nu ar trebui trecut cu vederea, mai ales dacă apar și alte manifestări. Printre cauzele posibile se numără inclusiv unele afecțiuni ale sistemului nervos.

De ce apare sughițul și ce se întâmplă în organism

Sughițul este rezultatul unei contracții bruște și involuntare a diafragmei, mușchiul esențial pentru respirație. La scurt timp după această contracție, corzile vocale se închid, producând sunetul specific pe care îl asociem cu sughițul.

În cazul episoadelor obișnuite, reflexul poate fi declanșat de factori simpli, precum:

  • consumul rapid al alimentelor;
  • mesele foarte consistente;
  • băuturile carbogazoase;
  • alcoolul;
  • schimbările bruște de temperatură;
  • stresul sau emoțiile puternice.

În aceste situații, sughițul dispare, de regulă, fără să fie nevoie de tratament.

Cât timp poate fi considerat normal sughițul

Durata episodului este unul dintre cele mai importante aspecte pe care medicii le iau în calcul.

Un sughiț obișnuit poate dura câteva minute sau câteva ore. Atunci când persistă mai mult de 48 de ore, situația se schimbă și este recomandată o evaluare medicală.

Specialiștii folosesc, în general, următoarele categorii:

  • sughiț acut – durează de la câteva minute până la câteva ore;
  • sughiț persistent – continuă mai mult de 48 de ore;
  • sughiț intratabil – poate dura mai mult de o lună.

Un episod prelungit poate afecta somnul, alimentația și hidratarea și poate fi asociat cu o problemă medicală care trebuie identificată.

Ce legătură există între sughiț și sistemul nervos

Deși este adesea pus pe seama stomacului sau a digestiei, mecanismul sughițului este mai complex. Reflexul implică mai multe structuri ale organismului, inclusiv nervul vag, nervul frenic, diafragma și trunchiul cerebral.

Din acest motiv, o afectare a circuitului nervos care controlează acest reflex poate determina apariția unui sughiț persistent.

Acest lucru nu înseamnă că orice persoană care sughiță frecvent are o boală neurologică. Cele mai multe episoade sunt inofensive. Totuși, durata, frecvența și simptomele asociate sunt importante.

Ce afecțiuni neurologice pot avea sughițul printre simptome

În situații rare, sughițul prelungit poate apărea în asociere cu anumite boli care afectează sistemul nervos central.

Printre acestea se pot afla:

  • accidentul vascular cerebral care afectează trunchiul cerebral;
  • scleroza multiplă;
  • neuromielita optică;
  • anumite tumori cerebrale;
  • infecții ale sistemului nervos central, inclusiv meningita.

În astfel de cazuri, sughițul nu trebuie analizat separat, ci împreună cu celelalte simptome pe care le prezintă pacientul.

Semnele care, împreună cu sughițul, necesită atenție

Un sughiț persistent devine mai important din punct de vedere medical atunci când este însoțit de alte manifestări neobișnuite.

Este recomandată solicitarea rapidă a unui consult medical dacă apar și:

  • slăbiciune sau amorțeală la nivelul unui braț ori al unui picior;
  • probleme de vorbire;
  • dificultăți la înghițire;
  • amețeli puternice;
  • tulburări de vedere;
  • probleme de echilibru;
  • dureri de cap severe sau neobișnuite.

În special apariția bruscă a unor simptome neurologice, precum dificultatea de a vorbi, slăbiciunea unei părți a corpului sau tulburările de vedere, trebuie tratată ca o situație care necesită evaluare medicală urgentă.

Nu doar bolile neurologice pot provoca sughiț persistent

Există numeroase alte explicații pentru un sughiț care durează neobișnuit de mult.

Printre cauzele posibile se numără:

  • refluxul gastroesofagian;
  • iritarea nervului vag;
  • anumite afecțiuni pulmonare;
  • boli hepatice;
  • insuficiența renală;
  • unele medicamente;
  • tulburări metabolice.

De aceea, simpla prezență a sughițului nu este suficientă pentru stabilirea unei boli. Medicul trebuie să analizeze contextul și să determine cauza exactă.

Cum investighează medicii un sughiț care nu trece

În cazul unui pacient cu sughiț persistent, prima etapă este discuția despre istoricul simptomului. Medicul va dori să afle când a început, cât de des apare, cât durează episoadele și dacă există factori care îl declanșează.

De asemenea, sunt importante informațiile despre bolile cunoscute, tratamentele urmate și eventualele simptome apărute în aceeași perioadă.

Dacă există suspiciunea unei cauze neurologice, specialistul poate recomanda investigații suplimentare, inclusiv tomografie computerizată sau RMN, în funcție de situația pacientului.

Obiectivul nu este doar oprirea sughițului, ci descoperirea și tratarea cauzei care a dus la apariția lui.

Ce poți încerca atunci când sughițul este obișnuit

Pentru un episod scurt, fără alte simptome, pot fi încercate câteva metode simple. Printre acestea se numără ținerea respirației pentru câteva secunde sau consumul lent al unui pahar cu apă rece.

De asemenea, poate fi util să eviți mesele foarte mari, să mănânci mai lent și să reduci consumul de băuturi carbogazoase și alcool.

Aceste metode sunt destinate episoadelor banale și nu înlocuiesc consultul medical atunci când sughițul continuă zile întregi.

Când nu mai trebuie să ignori sughițul

În cele mai multe cazuri, sughițul este doar un reflex temporar și dispare fără consecințe. Problema apare atunci când acesta persistă peste 48 de ore, se repetă fără o explicație evidentă sau este însoțit de alte simptome.

Un astfel de episod nu înseamnă automat că există o boală gravă, însă justifică o evaluare medicală. În cazuri rare, sughițul persistent poate fi asociat cu afecțiuni neurologice sau cu alte probleme care necesită tratament.

Cel mai important este ca durata și simptomele asociate să nu fie ignorate, iar cauza să fie stabilită de un specialist.

13 AUG Harta regionala a beneficiilor medicale jpeg
Harta regională a beneficiilor medicale: de ce Vestul și Centrul țării adoptă mai repede, iar Sudul și Moldova rămân în urmă adevarul.ro

Ghid de cumpărături

ryanair jpg
VideoCoșmar pentru pasagerii unui zbor Ryanair. Oamenii au leșinat și au vomitat după ce au stat blocați în avion Internațional
anca dumitra jpg
FotoAnca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți” Vedete românești
image
Lavrov amenință Occidentul: „Vom distruge tot ceea ce alimentează mașina de război a Kievului” adevarul.ro
image
Coșmar într-un avion Ryanair. Pasagerii ar fi leșinat și vomitat din cauza căldurii sufocante adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele succesului lui David Popovici: a intrat în istoria Campionatelor Europene! Fotoreportaj Fanatik de la cursa de AUR de la Paris www.fanatik.ro
image
Cronica unei tragedii aşteptate. Ce au descoperit poliţiştii despre şoferul din Braşov care a ucis doi oameni observatornews.ro
image
Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. „Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie” www.antena3.ro
image
Pensii mai mari pentru românii care au lucrat înainte de 2001. Cine beneficiază și cât poate primi în plus www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
A rupt tăcerea, după ce soţul milionar a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei! Ce a spus despre trădarea incredibilă as.ro
image
Prosumatorii pot câștiga mai mult din energia stocată. Intervalul în care fiecare kWh valorează cu 0,40 lei în plus playtech.ro
image
„Argentinienii l-ar înjura pe Messi?” Editorial din tribune despre Baiaram și relația complicată cu mulți dintre fanii Universității Craiova www.fanatik.ro
image
Aceste pensii cresc cu 210 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii din România care se vor bucura de această majorare www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
rutina de dus jpg
Duș rece înainte de somn? Ce efect are asupra organismului în nopțile caniculare Sănătate!
miros jpg
Simptomul subtil care poate să anunțe boala Parkinson cu mult înainte de tremor Sănătate!
hepatita c 486755824 jpeg
Țara care ar putea fi prima din lume fără hepatita C. Tratamentul durează doar câteva săptămâni Sănătate!
grasime abdomen shutterstock jpeg
Secretul oamenilor care ard mai ușor grăsimea. Gena rară care poate schimba lupta cu diabetul Sănătate!
primul ajutor în caz de insolaţie jpeg
Insolația nu apare doar când stai în soare. Situațiile în care trebuie să fii foarte atent Sănătate!
sarcina, foto shutterstock jpg
Cum poate fi prevenită pierderea sarcinii. Sfaturi pentru gravide Sănătate!
hipertensiune jpg
Acest mineral este important pentru scăderea hipertensiunii. Ce alimente îl conţin Sănătate!
hamsii prajite jpeg
Hamsii prăjite la mare: cât de sănătoase sunt, de fapt, și la ce trebuie să fii atent când comanzi Sănătate!
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net