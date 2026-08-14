Sughițul poate ascunde o problemă serioasă. Când recomandă medicii să mergi la control

Sughițul apare frecvent și, în cele mai multe situații, nu reprezintă un motiv de îngrijorare. O masă prea copioasă, băuturile carbogazoase, mâncatul rapid sau chiar emoțiile puternice pot declanșa acest reflex involuntar. De obicei, episodul se încheie în câteva minute.

Există însă și situații în care sughițul revine constant sau persistă zile întregi. În astfel de cazuri, simptomul nu ar trebui trecut cu vederea, mai ales dacă apar și alte manifestări. Printre cauzele posibile se numără inclusiv unele afecțiuni ale sistemului nervos.

De ce apare sughițul și ce se întâmplă în organism

Sughițul este rezultatul unei contracții bruște și involuntare a diafragmei, mușchiul esențial pentru respirație. La scurt timp după această contracție, corzile vocale se închid, producând sunetul specific pe care îl asociem cu sughițul.

În cazul episoadelor obișnuite, reflexul poate fi declanșat de factori simpli, precum:

consumul rapid al alimentelor;

mesele foarte consistente;

băuturile carbogazoase;

alcoolul;

schimbările bruște de temperatură;

stresul sau emoțiile puternice.

În aceste situații, sughițul dispare, de regulă, fără să fie nevoie de tratament.

Cât timp poate fi considerat normal sughițul

Durata episodului este unul dintre cele mai importante aspecte pe care medicii le iau în calcul.

Un sughiț obișnuit poate dura câteva minute sau câteva ore. Atunci când persistă mai mult de 48 de ore, situația se schimbă și este recomandată o evaluare medicală.

Specialiștii folosesc, în general, următoarele categorii:

sughiț acut – durează de la câteva minute până la câteva ore;

sughiț persistent – continuă mai mult de 48 de ore;

sughiț intratabil – poate dura mai mult de o lună.

Un episod prelungit poate afecta somnul, alimentația și hidratarea și poate fi asociat cu o problemă medicală care trebuie identificată.

Ce legătură există între sughiț și sistemul nervos

Deși este adesea pus pe seama stomacului sau a digestiei, mecanismul sughițului este mai complex. Reflexul implică mai multe structuri ale organismului, inclusiv nervul vag, nervul frenic, diafragma și trunchiul cerebral.

Din acest motiv, o afectare a circuitului nervos care controlează acest reflex poate determina apariția unui sughiț persistent.

Acest lucru nu înseamnă că orice persoană care sughiță frecvent are o boală neurologică. Cele mai multe episoade sunt inofensive. Totuși, durata, frecvența și simptomele asociate sunt importante.

Ce afecțiuni neurologice pot avea sughițul printre simptome

În situații rare, sughițul prelungit poate apărea în asociere cu anumite boli care afectează sistemul nervos central.

Printre acestea se pot afla:

accidentul vascular cerebral care afectează trunchiul cerebral;

scleroza multiplă;

neuromielita optică;

anumite tumori cerebrale;

infecții ale sistemului nervos central, inclusiv meningita.

În astfel de cazuri, sughițul nu trebuie analizat separat, ci împreună cu celelalte simptome pe care le prezintă pacientul.

Semnele care, împreună cu sughițul, necesită atenție

Un sughiț persistent devine mai important din punct de vedere medical atunci când este însoțit de alte manifestări neobișnuite.

Este recomandată solicitarea rapidă a unui consult medical dacă apar și:

slăbiciune sau amorțeală la nivelul unui braț ori al unui picior;

probleme de vorbire;

dificultăți la înghițire;

amețeli puternice;

tulburări de vedere;

probleme de echilibru;

dureri de cap severe sau neobișnuite.

În special apariția bruscă a unor simptome neurologice, precum dificultatea de a vorbi, slăbiciunea unei părți a corpului sau tulburările de vedere, trebuie tratată ca o situație care necesită evaluare medicală urgentă.

Nu doar bolile neurologice pot provoca sughiț persistent

Există numeroase alte explicații pentru un sughiț care durează neobișnuit de mult.

Printre cauzele posibile se numără:

refluxul gastroesofagian;

iritarea nervului vag;

anumite afecțiuni pulmonare;

boli hepatice;

insuficiența renală;

unele medicamente;

tulburări metabolice.

De aceea, simpla prezență a sughițului nu este suficientă pentru stabilirea unei boli. Medicul trebuie să analizeze contextul și să determine cauza exactă.

Cum investighează medicii un sughiț care nu trece

În cazul unui pacient cu sughiț persistent, prima etapă este discuția despre istoricul simptomului. Medicul va dori să afle când a început, cât de des apare, cât durează episoadele și dacă există factori care îl declanșează.

De asemenea, sunt importante informațiile despre bolile cunoscute, tratamentele urmate și eventualele simptome apărute în aceeași perioadă.

Dacă există suspiciunea unei cauze neurologice, specialistul poate recomanda investigații suplimentare, inclusiv tomografie computerizată sau RMN, în funcție de situația pacientului.

Obiectivul nu este doar oprirea sughițului, ci descoperirea și tratarea cauzei care a dus la apariția lui.

Ce poți încerca atunci când sughițul este obișnuit

Pentru un episod scurt, fără alte simptome, pot fi încercate câteva metode simple. Printre acestea se numără ținerea respirației pentru câteva secunde sau consumul lent al unui pahar cu apă rece.

De asemenea, poate fi util să eviți mesele foarte mari, să mănânci mai lent și să reduci consumul de băuturi carbogazoase și alcool.

Aceste metode sunt destinate episoadelor banale și nu înlocuiesc consultul medical atunci când sughițul continuă zile întregi.

Când nu mai trebuie să ignori sughițul

În cele mai multe cazuri, sughițul este doar un reflex temporar și dispare fără consecințe. Problema apare atunci când acesta persistă peste 48 de ore, se repetă fără o explicație evidentă sau este însoțit de alte simptome.

Un astfel de episod nu înseamnă automat că există o boală gravă, însă justifică o evaluare medicală. În cazuri rare, sughițul persistent poate fi asociat cu afecțiuni neurologice sau cu alte probleme care necesită tratament.

Cel mai important este ca durata și simptomele asociate să nu fie ignorate, iar cauza să fie stabilită de un specialist.