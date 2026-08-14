 Simptomul subtil care poate să anunțe boala Parkinson cu mult înainte de tremor
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Simptomul subtil care poate să anunțe boala Parkinson cu mult înainte de tremor

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Un studiu recent sugerează că modificările legate de perceperea mirosurilor ar putea fi un semn trecut cu vederea al bolii Parkinson.

Încă mai poți simți mirosul cafelei de dimineață sau al șamponului, dar acestea nu ți se mai par cu adevărat plăcute, ca și cum ceva s-ar fi „dezactivat”? Mulți oameni pun această schimbare pe seama oboselii, a stresului sau a îmbătrânirii. Cercetări recente sugerează că, în unele cazuri, aceasta ar putea reflecta o modificare mai profundă la nivelul creierului – sau, mai exact, a modului în care acesta procesează mirosurile.

Simțul olfactiv este unul dintre primele sisteme afectate de boala Parkinson, cu mult înainte de apariția tremorului sau a încetinirii mișcărilor. Un studiu publicat publicat de nature.com arată că persoanele afectate nu își pierd doar simțul mirosului; se pare că li se modifică și percepția asupra caracterului plăcut sau neplăcut al mirosurilor, precum și modul în care inspiră pentru a le simți.

Modificările legate de miros: un semnal precoce al bolii Parkinson

Neurologii știu că multe persoane cu boala Parkinson prezintă o afectare a mirosului, uneori cu ani înainte de diagnosticare. Totuși, în practică, testele standard de miros verifică doar dacă o persoană poate detecta, distinge sau denumi un miros. Pe de altă parte, multe persoane își pierd simțul mirosului și din cauza înaintării în vârstă, a infecțiilor virale sau a unor probleme nazale. Prin urmare, un rezultat slab la test nu indică în mod clar dacă problema este cauzată de Parkinson sau de o altă afecțiune.

Pentru Michal Andelman-Gur, coordonatoarea acestei cercetări desfășurată la Institutul de Știință Weizmann din Israel, această problemă a devenit un punct central de interes.

„În calitate de medic, am fost întotdeauna interesată de bolile neurologice”, a declarat ea pentru PsyPost. „M-a preocupat în mod special depistarea precoce, deoarece cred cu tărie că identificarea unei boli cât mai devreme posibil este esențială pentru dezvoltarea unor tratamente mai eficiente și pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților.”

Potrivit specialistei, deși modificarea perceperii mirosului poate părea un simptom minor și comun, în unele cazuri poate fi un semnal de avertizare timpurie a bolii Parkinson – cu ani înainte de apariția simptomelor motorii. „În prezent, testele de miros ne pot spune că simțul mirosului unei persoane este afectat, dar nu și care este cauza”, explică ea.

În cadrul studiului, în cazul pacienților cu boala Parkinson s-a observat că intensitatea percepută a mirosului plăcut a scăzut considerabil.

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