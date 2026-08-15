Ce a vorbit Dan Alexa cu Alina Pușcău după ce boala s-a agravat. „Să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu”

Dan Alexa, încă șocat de diagnosticul Alinei Pușcău. Antrenorul a dezvăluit ce a discutat la telefon cu modelul în momentul în care aceasta a aflat că boala s-a agravat. Ce sfat i-a dat vedetei.

Showbiz-ul românesc s-a cutremurat de la această veste șocantă. Alina Pușcău se luptă acum cu cancerul de sân, iar apropiații săi îi sunt alături în aceste momente grele. Dan Alexa a dezvăluit ce a discutat recent cu modelul, dar și ce sfat i-a dat.

Ce a discutat Dan Alexa cu Alina Pușcău, după aflarea diagnosticului crunt

Dan Alexa a vorbit din nou despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Diagnosticul primit de model a picat ca un trăsnet pentru apropiați, iar antrenorul este profund afectat de tot ceea ce i se întâmplă acesteia. În același timp, el a menționat că îi este alături în cele mai grele momente.

Fostul fotbalist a povestit la „Online Story by Cornelia Ionescu” despre faptul că vedeta i-a vorbit despre boală și despre temerile sale. De atunci, Dan Alexa refuză să se gândească la scenarii rele.

„Cu două zile înainte să dea acel mesaj, ne-a scris nouă pe grup și apoi am sunat-o, am vorbit cu ea, mi-a spus că s-a agravat, să ne rugăm pentru ea că e mult mai greu. Era căzută, lucrul vital pentru ea în momentul ăsta este să fie pozitivă. Pare un om foarte naiv, dar puternic. E foarte pozitivă în tot ceea ce face și asta o ajută în momentul ăsta. Îmi doresc foarte mult să reușească, i se face un tratament revoluționar, o nouă testare. Nici nu vreau să mă gândesc că i se poate întâmpla ceva.”, a declarat Dan Alexa, la „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Wowbiz.

Ce sfat i-a dat antrenorul

Dan Alexa a menționat că Alina Pușcău a plecat în America după ce a descoperit problema de la sâni. Atunci, el i-a sugerat să vină în România sau să facă tratamentul în Turcia.

„Am vorbit cu ea prin mesaje ultima oară, i-am spus că poate vine în România, sau undeva mai aproape, Turcia, că sunt și în Turcia tratamente foarte bune și mi-a spus că din păcate nu mai are timp și trebuie să înceapă de urgență tratamentul”, a mai spus fostul fotbalist.

Cum a descoperit Alina Pușcău boala

În același timp, Dan Alexa a povestit și despre modul în care Alina Pușcău a descoperit că suferă de această boală cruntă. Fostul fotbalist a menționat că totul a fost întâmplător, iar diagnosticul a fost pus în urmă cu un an.

„Acum un an de zile cred că a aflat că are tumori la sâni. A descoperit întâmplător, cu o prietenă de a ei. O usturau sânii, era ceva palpabil, 4 tumori a descoperit acolo. Alina este un om optimist. Ea merge foarte mult pe energia oamenilor, are o filosofie de viață, crede cu tărie că o ajută la starea ei de spirit”, a mai povestit Dan Alexa

Modelul a început deja tratamentul

Alina Pușcău a mai dat detalii despre starea ei de sănătate pe pagina sa de Instagram. Ea și-a ținut urmăritorii la curent cu ceea ce i se întâmplă și le-a spus că a început să simtă efectele adverse. Substanța care i s-a administrat îi provoacă stări de rău și o oboseală accentuată, motiv pentru care doarme mai mult și spune că abia se mai poate ține pe picioare. În același timp, ea a pierdut 10 kilograme.

„Bună! Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele pe care le-am primit. Vă mulțumesc din suflet, nu mă așteptam să fiu atât de iubită în continuare. Râd acum, dar trec printr-o perioadă foarte grea. Am foarte multe... Am început acum să am simptome, să-mi fie rău, să dorm foarte mult (...) Pentru că substanța pe care mi-au pus-o este locală, este ca un fel de chimio local (...) Parcă le simt în corpul meu, parcă simt că lucrează la fiecare tumoră, că încearcă să o micșoreze”, a spus ea pe Instagram.