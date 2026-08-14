 Femeia din spatele succesului lui Ioan Andone. Simona, soția acestuia, a renunțat la carieră pentru el
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Femeia din spatele succesului lui Ioan Andone. Simona, soția acestuia, a renunțat la carieră pentru el

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Ioan Andone, fostul tehnician al „câinilor roșii”, cu o carieră impresionantă în fotbalul românesc, a vorbit cu sinceritate despre persoana care a stat în spatele succesului său, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Invitat în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, moderată de Denise Rifai, fostul fotbalist a recunoscut deschis și sincer că succesul său i se datorează femeii care îi este alături de mai bine de patru decenii.

Ioan și Simona Andone. Foto: GSP/social media
Ioan și Simona Andone. Foto: GSP/social media

Ioan Andone: „Ea s-a ocupat de creșterea copilului, ea s-a ocupat de casă”

Ioan Andone a povestit că soția sa s-a ocupat de casă și de creșterea copilului în perioada în care el își construia o carieră în fotbal, fiind deja cunoscut faptul că sportivii dedică o mare parte a vieții lor carierei. Și Ioan Andone face parte din această categorie. De asemenea, pentru a-l ajuta să își facă o carieră în fotbal, soția sa, Simona Andone, chiar a renunțat la meseria de inginer constructor, a mai spus Ioan Andone.

„Mi-a fost în spate! N-ai cum sa reușești altfel, mai ales că băiatul meu a crescut fără să știu eu. Cantonament, cantonament… Și ca jucător, și ca antrenor… Cred că cea mai lungă perioadă în care eu am stat acasă a fost în ’90-’93.

Ea s-a ocupat de creșterea copilului, ea s-a ocupat de casă… Eu, din primii bani câștigați în ’93, în Olanda, mi-am construit o casă în fața stadionului Dinamo.

Eu nu veneam cu mașina la stadion, ci doar traversam strada. Deci, ea m-a susținut foarte tare să-mi fac meseria, a renunțat la meseria ei, de inginer constructor”, a povestit Ioan Andone în emisiunea lui Denise Rifai.

Cum și-a cunoscut Ioan Andone soția?

Fostul internațional și-a deschis sufletul și a povestit cum, după un meci la Petroșani, a ajuns să o cunoască pe cea care avea să-i devină soție. Întâlnirea a avut loc într-un context neașteptat, iar începutul poveștii lor de dragoste a pornit de la o simplă ocazie de a ajunge la Deva.

„După un meci la Petroșani, tatăl ei era cu șofer și cu mașină de serviciu la meci. Și eu, cu tupeu… Rednic mă împingea pe mine: «Spune tu tovarășului colonel să ne ia și pe noi până la Deva, să nu mergem cu trenul. Și de la Deva să luăm un taxi!» Și așa am ajuns la ei acasă și, astfel, am cunoscut-o. Soția mea terminase facultatea atunci.

Și am întrebat-o cum e prin Deva, că ne lăsase Dinamo două zile libere, și ce face… Mi-a zis că e cu colegii… Și așa am ieșit seara împreună prin Deva, ne-am dat telefoanele, că nu-mi permiteam să-i cer tatălui ei telefonul”, a dezvăluit Ioan Andone în emisiune.

Ioan Andone: „Am ieșit la pensie”

Ajuns la vârsta de 66 de ani, Ioan Andone trăiește frumos și liniștit în Marbella, acolo unde, spune el, traiul este mai ieftin decât în București. Ioan Andone a evoluat în Spania, la Elche, spre finalul carierei de jucător, între 1990 și 1991.

Acesta primește pensie în Spania, deoarece a evoluat acolo. „6 luni pe an, în diferite perioade, mă duc în Spania. În concediu, am ieșit și la pensie...”. Nu mai mult de 6 luni, întrucât are rezidența fiscală în România și ar risca o impozitare mai aspră.

„Tot în România îmi place mai mult”, susține legenda lui Dinamo. „Și la Hunedoara mă duc mereu cu drag, unde am trăit 23 de ani, și când vin la București, la fel”, adaugă acesta, în cadrul podcastului GSP „2 la 1”.

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