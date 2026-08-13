 Jaguarul, avertisment pentru fetele de la „Insula Iubirii”: „Nu sunt doar cel cu care mergi la club”
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Jaguarul, avertisment pentru fetele de la „Insula Iubirii”: „Nu sunt doar cel cu care mergi la club”

#Exclusiv Click!
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George Ivănescu, zis și Jaguarul, a reușit anul trecut să fie unul dintre cei mai îndrăgiți oameni de la Insula Iubirii. În sezonul 10, celebrul deja Jaguarul revine ca ispită, dar are și un mesaj nou pentru fetele din show. Iată ce avertisment le-a dat acesta, în exclusivitate pentru Click! 

George Ivănescu este numit Jaguarul foto: Antena 1
George Ivănescu este numit Jaguarul foto: Antena 1

Jaguarul: „Sunt persoana cu care poți să faci și o familie” 

George Ivănescu, alias Jaguarul, are 35 de ani și deține afaceri în domeniul HORECA. Acesta a demonstrat cu vârf și îndesat, încă din sezonul trecut, că poate îmbina replicile virale cu momentele de seriozitate. 

Acum revine ca ispită la Insula Iubirii și le atenționează pe fete: 

„Lumea m-ar putea vedea doar ca Jaguarul, cel cu care doar te distrezi, cu care mergi în club. Lumea trebuie să înțeleagă că după sau înainte de club, am afacerile mele și sunt persoana cu care poți să faci și o familie. O să-mi fie greu să le arăt că există și un George”, ne-a povestit, în exclusivitate, George Ivănescu, cel care va fi ispită în sezonul  10. 

Emoționat și sincer de această nouă experiență, George ne-a mărturisit și cum ar vrea să fie atmosfera în vilă:

 „Eu mereu vreau vibe pozitiv, jaguaresc, să zâmbim, să râdem. Normal că o să avem momentele noastre, și noi și ele. Mi-ar plăcea ca atunci când se simt puțin jos, să-mi dea posibilitatea ca, dacă mă apropii, să înțeleagă că sunt aici să le ascult, să le ascult problema”, a mai spus acesta, pentru Click!

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Iulian Bogdan: „Începutul va fi mai greu”

Puțin mai tânăr, la 31 de ani, Iulian Bogdan este funcționar la căile ferate italiene, acolo unde este și stabilit, de mulți ani. 

Tânărul, născut în zodia berbec, surprinde cu un aspect bine lucrat, însă și cu o latură emotivă pe care vrea să o arate fetelor. Chiar această emoție am surprins-o de la prima lui declarație: 

„Probabil, începutul va fi mai greu, cu atâția oameni care se vor uita la mine”, spune el. 

Iulian are însă și o armă clară: naturalețea și lipsa planurilor făcute de acasă:

„Nu mi-am făcut niciun plan. Toată viața mi-am urmat instinctul, nu mi place să-mi organizez sau să mi planific lucruri. Vreau să mă bucur de ceea ce urmează”, a declarat acesta, pentru Click!

Știe că show-ul va fi intens, însă speră la o atmosferă frumoasă între el, fete și ceilalți băieți ispită, așa că abia așteptăm să-l descoperim. 

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Bad Boy Daniel Chiorean: „Aș vrea să existe respect”

Cu un aspect clar de bad boy, cu un abdomen perfect lucrat și cu tatuaje pe care ești curios să le descoperi, Daniel Chiorean este clar una dintre aparițiile din acest an. 

Are 35 de ani, este în zodia capricorn și este online fitness coach. Pe lângă pasiunea pentru sport, este și model, lucru demonstrat de colaborările cu branduri de haine, pe care le prezintă și-n online. Știe că nu va fi deloc ușor: 

 „Clar va fi dificil să rup bariera ca fetele să ajungă să se deschidă față de noi”, ne-a spus acesta. 

Se bazează însă pe sinceritatea lui și pe faptul că va reuși să le asculte și să le înțeleagă pe fete, cu adevărat. Vrea respect reciproc între toți cei care vor face parte din proiect și este nerăbdător să descopere ce-l așteaptă în această nouă experiență a vieții: 

„Sper să fie o atmosferă superbă, cu toată lumea simțindu-se bine. Aș vrea să existe respect și de acolo, totul va fi bine. Sunt nerăbdător să le cunosc pe fete”.

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Pilotul Daniel Vlădescu: „Nu am un plan de acasă”

Pilotul din vila fetelor, Eduard Vlădescu, staționează pentru o perioadă la sol pentru a descoperi ce înseamnă Insula Iubirii pentru el. 

Admite că a vrut să mai participe în trecut, însă timpul nu i-a permis. Acum este aici și e gata să trăiască totul la intensitate maximă. Recunoaște că e greu să stea atât timp într-o locație, dar se bazează pe faptul că va fi surprins de tot ceea ce va aduce show-ul: 

„E dificil faptul că eu sunt obișnuit să călătoresc extrem de mult, iar acum voi fi nevoit să stau o lună de zile într-o singură locație. 

Nu am un plan de acasă, cred că o să fie o experiență intensă și unică și pe care nu o să mai întâlnesc vreodată. De aceea, aș vrea să fac fiecare moment de neuitat”, ne-a spus acesta. 

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