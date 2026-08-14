Toată lumea vorbește despre el. Serialul de acțiune care a ajuns numărul 1 în România

La doar câteva ore de la lansarea noului sezon, „Reacher” a urcat pe prima poziție în clasamentul celor mai urmărite producții de pe Prime Video. Serialul inspirat din romanele lui Lee Child revine cu un nou caz, o conspirație de amploare și mai multe scene de acțiune decât în sezoanele precedente.

Noul sezon a avut premiera miercuri, iar platforma de streaming a pus inițial la dispoziția abonaților primele trei episoade. Următoarele capitole ale poveștii vor fi lansate săptămânal, în fiecare miercuri, până la 16 septembrie.

Succesul nu este neapărat o surpriză. Sezonul anterior al producției s-a numărat printre cele mai urmărite seriale de pe Prime Video, iar revenirea lui Alan Ritchson în rolul personajului principal a crescut interesul publicului pentru noua poveste.

Jack Reacher se întoarce cu o misiune periculoasă

Alan Ritchson îl interpretează din nou pe Jack Reacher, fost maior în poliția militară americană, devenit un justițiar solitar care ajunge constant în mijlocul unor situații complicate.

Pentru sezonul 4, scenariștii au apelat la unul dintre romanele cunoscute ale lui Lee Child. Povestea este inspirată de „Gone Tomorrow”, carte publicată în 2009.

Noul caz începe după o întâlnire aparent întâmplătoare într-un metrou, care se transformă într-un eveniment dramatic și îl introduce pe Reacher într-o conspirație cu implicații mult mai mari decât ar fi anticipat.

„Când o întâlnire întâmplătoare cu un străin tulburat la metrou ia o întorsătură dramatică, Jack Reacher este atras într-un joc mortal care îl aduce față în față cu adversari nemiloși din cele mai înalte eșaloane ale puterii”, este descrierea oficială oferită de Prime Video.

De această dată, protagonistul ajunge să investigheze o situație în care sunt implicați inclusiv oameni aflați în poziții importante, iar cazul îl obligă să se confrunte cu adversari extrem de periculoși.

Sezonul 4 promite și mai multă acțiune

Fanii serialului nu vor avea parte doar de o nouă poveste. Alan Ritchson a dezvăluit că producția celui de-al patrulea sezon a presupus un volum impresionant de scene de luptă.

Actorul a povestit anterior că nu mai filmase până atunci atât de multe secvențe de acțiune, ceea ce transformă noul sezon într-unul dintre cele mai spectaculoase capitole ale seriei.

Rețeta care a făcut serialul popular rămâne, în linii mari, aceeași: Reacher este implicat într-un caz periculos, trebuie să descopere adevărul și ajunge să se confrunte direct cu cei care încearcă să îl elimine.

O poveste nouă și o distribuție schimbată

Unul dintre avantajele serialului este că fiecare sezon spune o poveste care poate fi urmărită relativ independent de aventurile anterioare ale personajului.

Și sezonul 4 păstrează această structură. Reacher pornește într-o nouă misiune, iar în jurul său apare o distribuție în mare parte schimbată.

Un personaj familiar pentru telespectatori rămâne Frances Neagley, interpretată de Maria Sten. Prezența ei este importantă și pentru viitorul francizei, deoarece personajul urmează să primească propriul serial spin-off.

Noua producție dedicată lui Neagley este programată să aibă premiera spre sfârșitul acestui an.

Înaintea lui Alan Ritchson, Reacher a fost interpretat de Tom Cruise

Personajul creat de Lee Child a ajuns pe marele ecran înainte de a deveni vedeta serialului Prime Video.

Tom Cruise l-a interpretat pe Jack Reacher în două filme, „Jack Reacher”, lansat în 2012, și „Jack Reacher: Never Go Back”, din 2016.

Distribuirea lui Cruise a generat însă numeroase discuții printre cititorii romanelor. Principalul motiv a fost diferența fizică dintre actor și personajul descris în cărți.

În romanele lui Lee Child, Reacher este prezentat drept un bărbat foarte înalt și masiv. Alan Ritchson, care are aproximativ 1,90 metri, s-a apropiat mult mai mult de imaginea personajului descris în cărți.

Alan Ritchson a fost aproape să piardă rolul lui Reacher

Chiar și așa, actorul american a mărturisit că nu a primit rolul fără să treacă printr-un proces dificil de selecție.

Ritchson a povestit că a fost respins la începutul audițiilor și că diferența de înălțime față de personaj a reprezentat unul dintre motivele pentru care candidatura sa nu a fost acceptată imediat.

„Am fost respins chiar la începutul procesului de selecție, la fel ca toată lumea”, a spus el, „și cred că asta s-a întâmplat pentru că am 1,90 iar Reacher are 1,95”, a explicat actorul.

Pentru Ritchson, problema nu era una minoră, deoarece producătorii urmăreau să respecte cât mai fidel descrierea personajului din cărți.

„Toată lumea încerca să aducă pe ecran o versiune cât mai autentică a personajului Reacher. Așa că, în mintea mea, există mereu o reținere când vine vorba de acest rol. A trebuit să lupt din greu pentru el”, a adăugat actorul american.

„Reacher”, unul dintre cele mai populare seriale de pe Prime Video

Succesul rapid al sezonului 4 confirmă interesul pe care publicul îl are în continuare pentru aventurile fostului maior din poliția militară.

Serialul combină acțiunea, investigația și thrillerul și propune, cu fiecare sezon, o poveste nouă în care Reacher ajunge să înfrunte personaje aflate în poziții de putere.

Primele trei episoade ale sezonului 4 sunt deja disponibile, iar restul vor apărea săptămânal. Pentru fanii universului creat de Lee Child, următoarele săptămâni vor aduce astfel o nouă serie de confruntări, dezvăluiri și răsturnări de situație.