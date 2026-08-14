Încă patru noi concurenți la „Burlacii: Foc în Paradis”! Printre aceștia, Bogdan Mocanu și Constanția Cornitel

Robert Jărcălău, Bogdan Mocanu, Constanția Cornitel și Călin Alexandru Șerban intră într-unul dintre cele mai așteptate show-uri TV ale momentului: „Burlacii: Foc în Paradis”, cu povești diferite, personalități puternice și propriile reguli atunci când vine vorba despre iubire. Pentru ei, aventura va începe pe 14 septembrie, simultan la PRO TV și pe VOYO.

Un antreprenor cu rădăcini româno-chineze, un artist care spune că ar putea deveni „psihologul” emisiunii, o concurentă care știe foarte clar ce filtre trebuie să treacă bărbatul potrivit și un antrenor care intră pentru prima dată într-un reality show. Iată încă patru concurenți care vor contribui la dinamica din „Burlacii: Foc în Paradis”!

Noul reality show de dating transformă căutarea iubirii într-o experiență în care nimic nu rămâne mult timp neschimbat. Concurenții ajung într-un decor exotic, se cunosc, formeazăconexiuni și încearcă să-și găsească locul într-un grup în care atracția, gelozia, competiția și emoțiile pot schimba regulile de la o zi la alta.

Noi apariții pot da peste cap relațiile deja formate, iar Ceremonia Trandafirilor poate decide cine continuă și cine pleacă. Cu 50.000 de euro puși ca miză în joc, fiecare concurent are, așadar, un motiv în plus să rămână atent la ceea ce se întâmplă în jurul său.

Robert Jărcălău, jumătate român și jumătate chinez

Robert Jărcălău, 25 de ani, este antreprenor și are o poveste de familie aparte. Este jumătate român și jumătate chinez: mama sa este chinezoaică, iar tatăl român. Deși nu vorbește fluent limba chineză, tânărul spune că păstrează o legătură cu originile familiei sale și se consideră mai mult român decât chinez.

El vine după o relație de șase ani și jumătate, începută pe când avea doar 16 ani. Este singur de aproximativ doi ani și a venit la casting din curiozitate, pentru a vedea dacă se poate lega ceva interesant din această experiență.

Bogdan Mocanu e cunoscut din „Casa Iubirii”

Bogdan Mocanu, 28 de ani, artist, model, practicant de bodybuilding și tattoo artist, spune că ar putea fi „psihologul emisiunii”. Este atent la mecanismele din spatele relațiilor șirecunoaște că se consideră manipulator. Pentru el, competiția nu înseamnă doar cine place pe cine, ci și cine reușește să înțeleagă mai bine oamenii din jur. Bogdan aduce în show și o latură sensibilă și spune că a fost marcat de o relație în care a iubit și a suferit.

Constanția Cornitel e entertainerul grupului

Constanția Cornitel, 24 de ani, masterandă la Arte Plastice, este una dintre personalitățile care nu par dispuse să se piardă în mulțime. Directă, competitivă și sociabilă, ea este, de regulă, entertainerul grupului și spune că are suficientă încredere în propriile alegeri încât să nu caute validare din exterior.

A mai participat în trecut și în alte emisiuni TV și vine acum la „Burlacii: Foc în Paradis” pentru a cunoaște oameni noi și, mai ales, pentru a vedea dacă poate găsi un bărbat care să treacă de filtrele ei.

Călin Alexandru Șerban, antrenor de fitness și kinetoterapeut

La 31 de ani, Călin Alexandru Șerban, antrenor de fitness și kinetoterapeut, este unul dintre concurenții care pășesc pentruprima dată într-o astfel de experiență.

Vine după o relație de 11 ani, încheiată în urmă cu aproximativ un an și patru luni, șispune că nu și-a făcut un plan pentru emisiune. Vrea să se distreze, să cunoască oameni noi și, dacă lucrurile se așează îndirecția potrivită, să-și găsească persoana potrivită.

El se descrie ca fiind sincer și capabil să se descurce în orice situație, dar recunoaște că are și un defect: uneori cam „vorbește gura fără el”.

Patru concurenți diferiți, patru povești și patru feluri de a privi iubirea. În Paradis, însă, trecutul nu este singurul lucru care contează. O nouă conexiune poate apărea oricând, iar o persoană nouă poate schimba complet ceea ce părea stabil.