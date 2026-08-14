Codruța Filip, pregătită pentru un nou început după divorțul de Valentin Sanfira? Ce spune despre o nouă iubire

Codruța Filip a bifat o nouă apariție publică, de această dată în cadrul podcastului „SoldOut Media”. Relaxată, cu zâmbetul pe buze și cu o energie molipsitoare, artista a făcut mai multe declarații despre viața personală. Aceasta a vorbit despre felul în care i s-a schimbat viața după divorțul de Valentin Sanfira și a dezvăluit dacă mai crede în dragoste.

Codruța Filip, despre momentele grele după divorț

Divorțul a fost un episod dureros în viața artistei, după cum a mărturisit de mai multe ori. Timpul care a trecut, oamenii dragi și puterea interioară au ajutat-o însă să își regăsească echilibrul. Codruța Filip a explicat că tăria de caracter pe care a avut-o în acea perioadă a venit și din dorința de a nu-i face să sufere pe cei apropiați.

„La un moment dat îmi era greu tot timpul, nu conta momentul zilei, dar am depășit cumva tot ceea ce mi s-a întâmplat, pentru că mie dintotdeauna mi s-a spus că sunt un om foarte tare, și psihic vorbind. Și cred că pur și simplu mi-am indus ideea asta și am zis nu, eu trebuie să trec peste asta și trebuie să fiu bine. Și în primul rând, pentru mine sunt foarte importanți oamenii din jurul meu, oamenii la care eu țin foarte tare și pe care-i prețuiesc. Și dacă văd că starea mea le face rău, automat încerc să-mi revin ca să-i văd fericiți”, a spus ea.

Nu și-a pierdut încrederea în iubire

Chiar dacă dezamăgirea trăită a fost una puternică, după cum a mărturisit de mai multe ori, Codruța nu a lăsat ca experiența dureroasă să-i răpească speranța într-un viitor mai bun. Îndrăgita artistă crede în continuare că expresia „au trăit fericiți până la adânci bătrâneți” poate deveni realitate și este convinsă că, într-o zi, își va găsi fericirea.

„Da, da. Eu am spus la un moment dat că viața bate filmul, deci da, se poate. Dar uite, o să-ți spun altceva: eu încă cred cu tărie că expresia asta este adevărată și că poate fi reală la un moment dat.”

Ce își dorește de la următorul partener?

Deși Codruța Filip recunoaște că nu se simte încă pregătită să iubească din nou și că mai are nevoie de timp pentru a se vindeca după experiența prin care a trecut, artista nu exclude posibilitatea ca, la un moment dat, să apară în viața ei un nou partener. Mai mult, știe că își dorește în continuare o familie și copii și nu și-a pierdut încrederea că își poate găsi fericirea alături de omul potrivit.

„O să fie greu. Și chiar m-am gândit la un moment dat că n-aș vrea să sufere un om bun care va veni și nu cred că o să se întâmple foarte rapid pentru că nu mi s-ar părea corect față de persoana respectivă, nu simt că m-am vindecat complet și că sunt bine, este devreme, dar nici nu sunt foarte închisă, adică e ok, dacă va veni la un moment dat, să vină. Eu încă mai cred în iubire și îmi doresc în continuare o familie și copii, pentru că mi se pare că pentru asta trăim”, a mai adăugat artista.

Tatăl Codruței, probleme de sănătate

Vestea divorțului a venit ca un șoc, iar printre cei care au fost afectați s-au numărat și părinții vedetei. Codruța mărturisea că tatăl ei chiar s-a îmbolnăvit pe fondul supărării, iar de curând acesta a fost internat în spital pentru o serie de investigații, după ce s-a confruntat și cu probleme cardiace. Din fericire, nu a fost vorba despre nimic grav, însă artista a vrut să se asigure că tatăl ei este bine și că starea sa de sănătate este atent monitorizată.

„Tata e bine, doar că este internat pentru câteva zile pentru câteva investigații de rutină, adică mai intense un pic. El nu a avut o stare foarte bună în ultima perioadă și a avut niște problemuțe legate de inimă și urmează și un tratament în sensul ăsta. Și, fiind foarte cald afară și gradele fiind destul de multe la număr, cumva e nevoie de mai multă investigație în acest sens, dar bine”, a declarat Codruța Filip, pentru Spynews.ro.