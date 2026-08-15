Andra și Cătălin Măruță, moment special de Sfânta Maria. Unde au mers împreună cu Eva și David

Andra și Cătălin Măruță au petrecut ziua de sâmbătă împreună cu cei doi copii, Eva și David. Pentru aceștia este o zi specială. Cu ocazia sărbătoririi Sfintei Maria, ei au ținut să transmită un mesaj tuturor fanilor. Unde a mers întreaga familie în această sâmbătă.

Imediat după au ieșit din lăcașul de cult, Andra și Cătălin au decis să le transmită și urmăritorilor lor un mesaj. De asemenea, prezentatorul TV a subliniat faptul că și fiica lui, Eva, poartă numele de Maria.

Zi de sărbătoare în familia Măruță

Andra și Cătălin au ținut să transmită un mesaj chiar din mașină, cu ocazia zilei de Sfânta Maria. Prezentatorul a explicat că această zi are o semnificație specială pentru familia lor și a precizat că au mers cu toții la biserica lor preferată.

„Astăzi e o zi importantă așa și ne-am oprit mai devreme la biserică, ne place mult de tot acolo. Și acum voiam să spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților”, a spus Cătălin Măruță.

Imediat, Andra a intervenit, specificând faptul că nu toată lumea sărbătorește ziua de nume pe data de 15 august, însă ei doresc să transmită un gând bun inclusiv acum, nu doar pe data de 8 septembrie.

„La mulți ani tuturor sărbătoriților! Știu că de multe ori se spune că pe 15 august nu se spune «La mulți ani», noi vă spunem și astăzi, și pe 8 septembrie. Vrem să vă trimitem un gând bun”, a adăugat artista.

Eva, urare specială din partea tatălui său

Pe bancheta din spate se aflau Eva și David. Cătălin Măruță a precizat că și Eva poartă numele de Maria.

„Pentru că avem și noi o Maria acolo, bună, Maria! Am primit foarte multe mesaje de la voi. Aici îl avem și pe David. Așa că toată familia astăzi a fost la biserică, toată familia astăzi i-a zis Evei la mulți ani. Eva și-a făcut o matcha acolo. Să avem o zi cu liniște în suflet! Doamne ajută!”, a mai spus prezentatorul.

Cătălin Măruță revine în televiziune

Cătălin Măruță revine în televiziune. Acesta îi va lua locul, din septembrie, lui Denise Rifai, la emisiunea „Furnicuțele”. Cu această ocazie, Eva a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Te iubesc, tata, și te susțin în tot ce o să faci. Te iubesc, eroul meu!”, a scris ea pe Instagram. De asemenea, Cătălin Măruță se arată foarte încântat de noul proiect. Această colaborare vine după o pauză în care prezentatorul a petrecut mai mult timp cu familia și a acordat o mai mare atenție a proiectelor personale.