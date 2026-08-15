 Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."
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Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..."

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Radu Andrei Tudor, prezentatorul Newstime de la Kanal D2, este obișnuit să fie în fața camerelor de filmat și să aducă publicului informația relevantă, zi de zi. 

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Acasă, însă, este tatăl lui David, iar timpul petrecut alături de fiul său este unul în care redescoperă nu doar etapele firești ale copilăriei, ci și fațete ale sale pe care doar rolul de părinte le poate scoate la iveală. Între joacă, vacanțe și micile ritualuri de familie, relația celor doi s-a construit firesc, în cei patru ani de când David a venit pe lume, prin timpul petrecut împreună și prin momente care construiesc amintiri de neuitat.

„Încercăm să-l ținem departe de telefon, de tableta cât putem de mult. Plăcerea lui, numărul unu, e să se bălăcească. Și trebuie să-l ducem la piscină și să-l supraveghem. A învățat recent să meargă pe bicicletă, cu roți ajutătoare, desigur, și trebuie să-mi feresc camerele de podcast. Îi place foarte mult să se joace cu plastilina și o lipește peste tot. E fascinat de animăluțe, și aici seamănă cu mine. Și eu adunam toate animalele de pe stradă și le duceam la mama", a declarat Radu Andrei Tudor.

„Un copil te pune să ții ritmul cu el și nu ai voie să trișezi”

Pe măsură ce David crește, tatăl său spune că și perspectiva lui asupra lucrurilor s-a schimbat. Viața cu un copil presupune un alt ritm și o atenție diferită acordată fiecărui moment. Pentru îndrăgitul prezentator, una dintre cele mai importante lecții vine tocmai din felul în care cei mici trăiesc prezentul.

Am învățat să am răbdare, să intru în ritmul lui. Copiii sunt mult mai energici decât noi. Noi intrăm mai greu în viteză dimineața. Un copil te pune să ții ritmul cu el și nu ai voie să trișezi. Am învățat să mă bucur și de lucruri mici. Îi văd bucuria lui când primește ceva și cum se bucură de lucrurile acelea și cum valorifică ei timpul. Și m-a învățat să fiu matinal", a precizat prezentatorul.

Relația tată-fiu are și partea ei de joacă și complicitate. David participă la activitățile de acasă și caută să fie implicat atunci când tatăl său are ceva de făcut. Iar apropierea dintre ei se vede și în micile „negocieri" care apar în familie. 

Avem micile noastre complicități, dar problema e că în 24-48 de ore tot găsește o variantă să mă <pârască>. Nu ține secretele neapărat. Povestește destul de senin: «Mi-a dat tati» și folosește asta ca argument să primească și de la Andreea (n.r. soția prezentatorului). Dar avem activități pe care le facem împreună. Dacă am ceva de reparat, ceva de făcut, stă lângă mine", a adăugat Radu Andrei Tudor care prețuiește fiecare clipă petrecută împreună cu fiul său.

Pe Radu Andrei Tudor îl puteți urmări în fiecare seară, de luni până vineri, de la ora 20.00, la pupitrul Newstime, difuzat la Kanal D2, pentru sinteza celor mai importante știri ale zilei.

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