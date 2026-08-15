Destinul trist al Andei Călugăreanu: respinsă de 9 ori la Teatru și părăsită de soț pentru o altă artistă. 34 de ani de la moartea ei

Anda Călugăreanu s-a stins din viață pe 15 august 1992, la doar 45 de ani. A fost una dintre cele mai complexe simboluri ale scenei românești: a dansat, a cântat, a interpretat roluri memorabile și a rămas în inimile publicului prin cupletele sale celebre alături de Toma Caragiu. În spatele scenei, marea actriță a trecut printr-o poveste de dragoste intensă, dar cu final nefericit și s-a confruntat cu o boală ce i-a cauzat decesul de tânără.

Boala care i-a adus sfârșitul Andei Călugăreanu, la 45 de ani

Anda Călugăreanu a murit la doar 45 de ani, răpusă de o formă agresivă de cancer pulmonar. Boala a evoluat rapid, iar artista, cunoscută pentru energia ei debordantă, a ajuns să lupte în tăcere cu un diagnostic care nu i-a mai lăsat șanse. În ultimele luni de viață, cei apropiați au povestit că Anda continua să zâmbească, să glumească și să își ascundă suferința, încercând să nu îngrijoreze pe nimeni.

Dispariția ei a lăsat un gol imens în lumea artistică, iar publicul a resimțit pierderea ca pe o ruptură bruscă dintr-o epocă în care talentul autentic era la mare preț.

Al doilea soț al actriței, Alexandru Medeleanu, a povestit cum a aflat de diagnosticul Andei Călugăreanu.

În 1992, a plecat în Israel într-un turneu cu Stela Popescu şi Alexandru Arşinel. Au stat acolo timp de zece zile. Când s-a întors, m-am dus s-o iau de la aeroport. Mi-a zis doar atât: «Tati, nu mă simt deloc bine…». Am ajuns acasă şi tot rău îi era... Medicul m-a chemat doar pe mine a doua zi. Mi-a zis că are o pată pe plămân de mărimea unei monezi de 5 lei... Abia în Grecia, unde am ajuns într-un final, când ea începuse să aibă dureri tot mai mari, mi s-a spus că are cancer. Ea a ştiut tot timpul că este grav bolnavă, deşi nu i-am zis exact ce are.

După ce a venit din Grecia, un poliţist mi-a zis să-l caut pe biofizicianul Carol Przybilla. Tot el l-a tratat şi pe Ceauşescu de cancer la prostată...

La 14 august 1992, Przybilla ne-a recomandat să mai facem o radiografie la plămân. Am făcut-o şi ne-a dat verdictul: «Dacă mai rezistăm patru zile, gata, am scăpat!». A doua zi, la ora 5 dimineaţa, Anda a murit”, a relatat Alexandru Medeleanu.

Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru, a povestit cu durere despre pierderea ambilor părinți, despre sfârșitul lor tragic. Dan Tufaru a decedat în 2002, de cancer esofagian.

„Nevorbind cu tata, a trebuit să aflu de la altcineva că Dan a fost luat în pătură, că avea metastază și că l-au dus la Spitalul Elias, l-au luat aproape în comă. Am vrut să mă duc, a doua zi, la el, dar nu am mai avut la cine. A avut cancer esofagian, în metastază pe creier, din ce am înțeles eu.

Iar mama mea a murit de cancer pulmonar. Știu că a plecat în turneu, în Israel...S-a întors de acolo, la sfârșitul lui aprilie, deja nu mai putea să vorbească. Descoperise, acolo, din ce îmi aduc aminte, o pareză pe nervul recurent în gât. Aceea nu îi permitea să respire”.

Încercările prin care a trecut pe plan profesional

Puțini știu că Anda Călugăreanu a fost respinsă de nouă ori la admiterea la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică. De fiecare dată, revenea cu aceeași determinare, convinsă că locul ei este pe scenă. Perseverența ei a devenit legendă în lumea artistică, iar refuzurile repetate nu au descurajat-o, ci au împins-o să își perfecționeze stilul, să muncească mai mult și să își găsească propriul drum.

În cele din urmă, Anda a reușit să intre în lumea teatrului și a divertismentului, unde a devenit un nume greu de ignorat. A colaborat cu mari artiști ai vremii, a jucat în spectacole memorabile și a cucerit publicul cu naturalețea și spontaneitatea ei. Deși nu a avut un parcurs academic tradițional, Anda a demonstrat că talentul autentic nu poate fi oprit de uși închise.

O căsnicie nefericită, încheiată brusc

Viața personală a Andei Călugăreanu a fost la fel de zbuciumată ca drumul ei profesional. Căsătoria cu actorul Dan Tufaru, un nume important al teatrului românesc, a început sub semnul iubirii și al admirației reciproce. În timp, însă, relația s-a deteriorat, iar Anda a trăit momente de profundă nefericire.

Povestea de dragoste dintre Anda și Dan Tufaru a fost una intensă, dar s-a încheiat atunci când acesta s-a îndrăgostit de actrița Vasilica Tastaman, mai în vârstă decât el cu 11 ani.

Prietenii apropiați au povestit că Anda a suferit enorm, iar ruptura a afectat-o atât emoțional, cât și profesional. Cu toate acestea, artista a continuat să își crească fiica, Ioana, cu devotament și să își păstreze demnitatea, refuzând să transforme drama personală într-un spectacol public.

În 1983, artista îl întâlnește pe Alexandru Medeleanu, bărbatul care avea să-i fie alături până la final. Cei doi s-au căsătorit în 1986.

Deși au trecut 34 de ani de la decesul Andei Călugăreanu, aceasta rămâne în amintirea lumii teatrului ca o prezență luminoasă și imposibil de uitat.