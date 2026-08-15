 Cum a reușit Raluca Pastramă să slăbească. Motivul pentru care fosta soție a lui Pepe nu are liniște: „Intru în niște stări care sunt dureroase fizic”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cum a reușit Raluca Pastramă să slăbească. Motivul pentru care fosta soție a lui Pepe nu are liniște: „Intru în niște stări care sunt dureroase fizic”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Raluca Pastramă a slăbit 7 kilograme fără dietă. Fosta soție a lui Pepe a recunoscut că nu și-a dorit acest lucru, ci pur și simplu nu a putut mânca. Aceasta a avut o perioadă stresată, ce i-a dat organismul peste cap. 

Raluca Pastramă. Foto: Instagram
Raluca Pastramă. Foto: Instagram

Bruneta a dezvăluit ce s-a întâmplat în familia ei. Perioada aceasta mai dificilă a făcut-o să ajungă de la 65 șa 58 de kilograme. Cu această ocazie, Raluca Pastramă a început să calce mai des pragul sălii de fitness. Ce a făcut-o să nu mai poată mânca.

Cum a slăbit Raluca Pastramă 7 kilograme

Raluca Pastramă recunoaște că nu a dorit această schimbare. Odată cu apariția stresului, organismul i-a fost dat peste cap, așa că nu a mai reușit pur și simplu să mănânce. Acesta este modul în care corpul ei reacționează la stări neplăcute.

„Sinceră să fiu, nu am ținut neapărat o dietă, doar că mi s-au mai întâmplat niște lucruri și nu am mai mâncat deloc. Nu am mai putut să mănânc. Eu funcționez pe bază de stres. În momentul în care am început să slăbesc, cred că aveam în jur de aproape 65 de kilograme și am ajuns la 58. Nu mi-am propus neapărat să slăbesc. Eu când îmi propun să slăbesc, după aceea îmi este mai rău foame, am mai multe pofte. Dar nu, a fost ceva pe bază de stres. Eu așa funcționez când sunt foarte, foarte supărată și foarte nervoasă: nu pot să mai mănânc absolut deloc. Și chiar dacă mănânc, indiferent ce mănânc, nu se depune”, a spus Raluca Pastramă pentru spynews.ro.

Motivul pentru care fosta soție a lui Pepe nu are liniște

Astfel, odată cu această schimbare, a decis să meargă și la sală. Raluca Pastramă susține că în această perioadă fiica ei cea mică, Maryam, este plecată cu tatăl ei, Ibrahim. Astfel, ea este nevoită să-și ocupe timpul cu alte activități.

„Am început să merg la sală de o săptămână. Cred că nu am mai mers de câteva luni bune. Luna asta, Maryam, este la tatăl ei, suntem în perioada de vară și programul este o săptămână cu o săptămână, așa cum a decis instanța, de fapt jumătate de vară cu jumătate de vară. Și am zis că dacă tot sunt singură în perioada asta, m-am dus și la antrenamente, vreau să fac o curățenie generală în casă, în dulapuri”, a mai mărturisit ea.

Ce mănâncă pentru a se menține

Cu toate că nu și-a propus această schimbare, ea susține că este fericită cu kilogramele ei de acum. Cât despre a se menține, ea a declarat că este foarte atentă la alimentație și încearcă să mănânce cât mai sănătos. Totuși, a recunoscut că are o singură masă pe zi.

„Eu am slăbit pentru că nu am mai putut să mănânc. Acum mănânc o dată pe zi. De exemplu, aseară, când am venit de la sală pe la 8:30, mi-am făcut niște noodles cu pui. Iar ieri seară aveam poftă de ficăței, de mult îmi doream să mănânc, și mi-am făcut niște ficăței cu pipote și cu sos de usturoi și orez chinezesc, că mie îmi place foarte mult. Tot așa, am mâncat pe la 9:00 seara și nu am mâncat absolut nimic toată ziua. De omorât cu apa, nu prea mă omor. La sală beau foarte multă apă”, a mai spus ea.

„Mai am perioade în care mai cad psihic”

Raluca Pastramă a dezvăluit și că o încearcă diferite sentimente atunci când nu este cu copiii ei. În vacanța de vară, aceștia trebuie să se împartă între ea și tatăl lor, iar momentele în care rămâne singură sunt cele mai dureroase. Fosta soție a lui Pepe a menționat că nu-și găsește locul nicăieri.

„Mi-e greu și pentru că a fost perioada asta cu vacanțele de vară, când copiii au fost exclusiv ori la mine, ori la tatăl lor. Au fost perioade în care am stat singură, fără niciuna dintre ele, și mie îmi este foarte greu. Intru în niște stări care sunt dureroase fizic. Fără ele sunt foarte, foarte tristă. Nu-mi găsesc locul în nicio culoare. La mama, la tata, nu mai reușesc nici acolo să-mi găsesc locul. Adică vreau la mine în casă, dar când se face seară și se lasă întunericul, mă ia un sentiment... mă doare sufletul. Dacă sunt obișnuită de la 20 de ani cu copiii mei lângă mine, îți dai seama că e greu. Dar, na, știi cum e, fiecare avem perioade. Trebuie să trecem peste ele și să înțelegem că, până la urmă, cel mai mult contează faptul că suntem toți sănătoși”, a mai spus ea, pentru sursa citată.

Ghid de cumpărături

laura cosoi si nina jpg
VideoLaura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei Vedete românești
Anca Alexandrescu. FOTO Profimedia
A murit mama Ancăi Alexandrescu. Prezentatoarea TV trece prin clipe extrem de grele Vedete românești
image
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să provoace dezastre. „Invazia începută în 1859 continuă și astăzi” adevarul.ro
image
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să primesc o reducere?” adevarul.ro

Parteneri

image
Detalii bombă despre salariile oferite de Neluțu Varga la CFR. „I-a dat lui Cordea 40.000 de euro. A băgat 70 de milioane de euro!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Locul din România unde smochinele se vând mai ieftin decât la supermarket observatornews.ro
image
Câștigătorul celui mai mare premiu din istoria 6/49 nu pleacă acasă cu toți banii. Cât îi rămâne după impozitarea celor 53 de milioane www.antena3.ro
image
Fostul primar al Iașiului, pe lista „Most Wanted”, capturat în Italia și adus în România. Are de executat 19 ani și 4 luni www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: „Există o ipocrizie” as.ro
image
Motivul pentru care poţi observa o panglică galbenă prinsă de clanţa uşii. Mesajul pe care vor să îl transmită proprietarii playtech.ro
image
Când se întoarce David Popovici în țară după prestația istorică de la Europenele de la Paris 2026 www.fanatik.ro
image
Cu ce se ocupă acum pensionarul de pe Transfăgărășan? Incidentul deosebit de GRAV care l-a retrogradat din funcție. Avem detalii 💣 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
Gwyneth Paltrow foto Shutterstock jpg
FotoGwyneth Paltrow, imagine rară alături de fiica sa, Apple Martin. Cum s-au fotografiat cele două Vedete internaționale
Anca Alexandrescu. FOTO Profimedia
A murit mama Ancăi Alexandrescu. Prezentatoarea TV trece prin clipe extrem de grele Vedete românești
laura cosoi si nina jpg
VideoLaura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei Vedete românești
53938 m jpg
VideoZiua Marinei 2026. Peste 3.500 de militari și 50 de nave, la Constanța. Mesajul președintelui Nicușor Dan. Update Vedete internaționale
banner radu andrei tudor png
#Exclusiv Click!
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..." Vedete românești
anda calugareanu actrita romanca jpeg
Destinul trist al Andei Călugăreanu: respinsă de 9 ori la Teatru și părăsită de soț pentru o altă artistă. 34 de ani de la moartea ei Vedete românești
anca dumitra jpg
FotoAnca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți” Vedete românești
Design fără titlu (9) png
VideoIoana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc” Vedete românești
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net