Cum a reușit Raluca Pastramă să slăbească. Motivul pentru care fosta soție a lui Pepe nu are liniște: „Intru în niște stări care sunt dureroase fizic”

Raluca Pastramă a slăbit 7 kilograme fără dietă. Fosta soție a lui Pepe a recunoscut că nu și-a dorit acest lucru, ci pur și simplu nu a putut mânca. Aceasta a avut o perioadă stresată, ce i-a dat organismul peste cap.

Bruneta a dezvăluit ce s-a întâmplat în familia ei. Perioada aceasta mai dificilă a făcut-o să ajungă de la 65 șa 58 de kilograme. Cu această ocazie, Raluca Pastramă a început să calce mai des pragul sălii de fitness. Ce a făcut-o să nu mai poată mânca.

Cum a slăbit Raluca Pastramă 7 kilograme

Raluca Pastramă recunoaște că nu a dorit această schimbare. Odată cu apariția stresului, organismul i-a fost dat peste cap, așa că nu a mai reușit pur și simplu să mănânce. Acesta este modul în care corpul ei reacționează la stări neplăcute.

„Sinceră să fiu, nu am ținut neapărat o dietă, doar că mi s-au mai întâmplat niște lucruri și nu am mai mâncat deloc. Nu am mai putut să mănânc. Eu funcționez pe bază de stres. În momentul în care am început să slăbesc, cred că aveam în jur de aproape 65 de kilograme și am ajuns la 58. Nu mi-am propus neapărat să slăbesc. Eu când îmi propun să slăbesc, după aceea îmi este mai rău foame, am mai multe pofte. Dar nu, a fost ceva pe bază de stres. Eu așa funcționez când sunt foarte, foarte supărată și foarte nervoasă: nu pot să mai mănânc absolut deloc. Și chiar dacă mănânc, indiferent ce mănânc, nu se depune”, a spus Raluca Pastramă pentru spynews.ro.

Motivul pentru care fosta soție a lui Pepe nu are liniște

Astfel, odată cu această schimbare, a decis să meargă și la sală. Raluca Pastramă susține că în această perioadă fiica ei cea mică, Maryam, este plecată cu tatăl ei, Ibrahim. Astfel, ea este nevoită să-și ocupe timpul cu alte activități.

„Am început să merg la sală de o săptămână. Cred că nu am mai mers de câteva luni bune. Luna asta, Maryam, este la tatăl ei, suntem în perioada de vară și programul este o săptămână cu o săptămână, așa cum a decis instanța, de fapt jumătate de vară cu jumătate de vară. Și am zis că dacă tot sunt singură în perioada asta, m-am dus și la antrenamente, vreau să fac o curățenie generală în casă, în dulapuri”, a mai mărturisit ea.

Ce mănâncă pentru a se menține

Cu toate că nu și-a propus această schimbare, ea susține că este fericită cu kilogramele ei de acum. Cât despre a se menține, ea a declarat că este foarte atentă la alimentație și încearcă să mănânce cât mai sănătos. Totuși, a recunoscut că are o singură masă pe zi.

„Eu am slăbit pentru că nu am mai putut să mănânc. Acum mănânc o dată pe zi. De exemplu, aseară, când am venit de la sală pe la 8:30, mi-am făcut niște noodles cu pui. Iar ieri seară aveam poftă de ficăței, de mult îmi doream să mănânc, și mi-am făcut niște ficăței cu pipote și cu sos de usturoi și orez chinezesc, că mie îmi place foarte mult. Tot așa, am mâncat pe la 9:00 seara și nu am mâncat absolut nimic toată ziua. De omorât cu apa, nu prea mă omor. La sală beau foarte multă apă”, a mai spus ea.

„Mai am perioade în care mai cad psihic”

Raluca Pastramă a dezvăluit și că o încearcă diferite sentimente atunci când nu este cu copiii ei. În vacanța de vară, aceștia trebuie să se împartă între ea și tatăl lor, iar momentele în care rămâne singură sunt cele mai dureroase. Fosta soție a lui Pepe a menționat că nu-și găsește locul nicăieri.

„Mi-e greu și pentru că a fost perioada asta cu vacanțele de vară, când copiii au fost exclusiv ori la mine, ori la tatăl lor. Au fost perioade în care am stat singură, fără niciuna dintre ele, și mie îmi este foarte greu. Intru în niște stări care sunt dureroase fizic. Fără ele sunt foarte, foarte tristă. Nu-mi găsesc locul în nicio culoare. La mama, la tata, nu mai reușesc nici acolo să-mi găsesc locul. Adică vreau la mine în casă, dar când se face seară și se lasă întunericul, mă ia un sentiment... mă doare sufletul. Dacă sunt obișnuită de la 20 de ani cu copiii mei lângă mine, îți dai seama că e greu. Dar, na, știi cum e, fiecare avem perioade. Trebuie să trecem peste ele și să înțelegem că, până la urmă, cel mai mult contează faptul că suntem toți sănătoși”, a mai spus ea, pentru sursa citată.