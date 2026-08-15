 A murit mama Ancăi Alexandrescu. Prezentatoarea TV trece prin clipe extrem de grele
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A murit mama Ancăi Alexandrescu. Prezentatoarea TV trece prin clipe extrem de grele

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Anunțul dureros a fost făcut de jurnalista Mihaela Moise. Anca Alexandrescu trece acum prin momente extrem de grele, după ce mama ei a murit. Prezentatoarea TV este greu încercată de viață, având în vedere că în urmă cu cinci ani și-a pierdut și tatăl.

Anca Alexandrescu. Foto: profimedia
Anca Alexandrescu. Foto: profimedia

Anca Alexandrescu se confruntă cu o nouă durere: pierderea mamei sale. Jurnalista Mihaela Moise i-a transmis un mesaj de condoleanțe prezentatoarei TV. 

Mama Ancăi Alexandrescu a murit

„În aceste momente grele pentru Anca Alexandrescu, un om deosebit, care a fost alături de comunitatea noastră și un real ajutor pentru copiii bolnavi, îi transmitem sincere condoleanțe! Durerea pierderii mamei nu o poate alina nimic, însă suntem cu tot sufletul alături de tine! Lumină veșnică mamei tale!”, a scris Mihaela Moise, pe Facebook.

Ulterior, fanii acesteia i-au lăsat mii de mesaje de condoleanțe. „Sunt cu tot sufletul alături de dumneavoastră în această durere. Dumnezeu să vă mângâie inima și să vă dea putere, iar mamei dumneavoastră să-i dăruiască odihnă veșnică și lumină în Împărăția Sa. Sincere condoleanțe!”, se arată într-un mesaj.

Și Sorin Ovidiu Bălan și-a exprimat regretul. „Dumnezeu să o odihnească în lumină, Anca. Acum trebuie să fii și mai puternică”, a scris jurnalistul.

Prezentatoarea TV și-a pierdut tatăl acum cinci ani

Horia Alexandrescu a murit în anul 2021, la vârsta de 74 de ani. Acesta a fost ziarist, director şi fondator al unor gazete din peisajul media de după anul 1989. Potrivit unor surse Antena 3 de la acea vreme, jurnalistul ar fi fost diagnosticat cu cancer la plămâni și era internat în spital. Acest moment a marcat-o profund pe fiica sa, Anca.

„Mi-e foarte dor de tata (…) M-au întrebat mai mulți dacă tata ar fi fost de acord cu ce fac. Când am început să fac emisiunea, evident, ochiul critic, el era cel mai mare critic al meu. Și la un moment dat, pentru că știi foarte bine toate dezvăluirile pe care le-am făcut, inevitabil am vorbit și despre oameni pe care îi cunoștea și el. Toți îl sunau pe tata. El le spunea «Domnule, nu am ce să fac, nu o cunoașteți?»”, a povestit Anca Alexandrescu, în urmă cu un an.

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