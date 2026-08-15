Laura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Viața familiei a luat o nouă întorsătură, iar momentele speciale se țin lanț. Actrița le-a arătat urmăritorilor săi cum se simte perioada imediată de după naștere. Cum a fost surprins soțul său, Cosmin Curticăpean.

La aproape două săptămâni de când familia actriței s-a mărit, Laura Cosoi vine cu imagini noi pentru urmăritorii săi. Videoclipul publicat arată realitatea din spatele unui astfel de eveniment important. După ce a născut-o pe Nina, oboseala și agitația acestor zile încărcate se resimte.

Laura Cosoi, noi imagini de după a cincea naștere

Actrița a adus-o pe lume pe Nina, moment extrem de special în familie. Laura Cosoi a arătat fanilor săi primele momente petrecute alături de micuță. În timp ce aceasta o ținea în brațe pe Nina și o legăna, soțul ei, Cosmin Curticăpean se odihnea pe canapea. Acesta a rămas alături de ea pe tot parcursul nașterii, dar îi este sprijin de bază și în perioada următoare.

„Cele două perspective ale momentelor de după naștere. La fel, dar diferit”, a scris Laura Cosoi pe Instagram.

Unde va avea loc botezul micuței Nina

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean traversează o perioadă extrem de frumoasă din viața lor de familie, alături de fetițele lor, Rita, Vera, Lara, Aida și mezina Nina. Actrița a optat pentru o ceremonie specială și a ales Maramureșul pentru botezul Ninei. Evenimentul va avea loc la Biserica Romano-Catolică din Baia Sprie.

Nu este o locație oarecare, ci una cu o însemnătate mare. Acolo s-a născut și a crescut Cosmin Curticăpean, dar este și locul în care cei doi au spus „Da” în fața lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, acela este locul și în care le-au botezat pe celelalte fete.

Laura Cosoi mai vrea copii

Deși abia a născut, Laura Cosoi susține că și-ar mai dori copii. În cadrul unui interviu, actrița a dezvăluit că iubește această perioadă, în care copiii sunt mici. Mai mult decât atât, ea se arată recunoscătoare pentru cea de-a cincea sarcină, deși nu era plănuită în mod serios. Aceasta a rămas gravidă la două luni după ce a discutat cu soțul ei despre asta.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori (n.r. să aibă încă un copil). Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede.

Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a declarat Laura Cosoi pentru cancan.ro.