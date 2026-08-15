 Laura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoLaura Cosoi, imagini emoționante la aproape două săptămâni după naștere. Cum a fost surprins soțul ei

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară. Viața familiei a luat o nouă întorsătură, iar momentele speciale se țin lanț. Actrița le-a arătat urmăritorilor săi cum se simte perioada imediată de după naștere. Cum a fost surprins soțul său, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi și micuța Nina. Foto: Instagram
Laura Cosoi și micuța Nina. Foto: Instagram

La aproape două săptămâni de când familia actriței s-a mărit, Laura Cosoi vine cu imagini noi pentru urmăritorii săi. Videoclipul publicat arată realitatea din spatele unui astfel de eveniment important. După ce a născut-o pe Nina, oboseala și agitația acestor zile încărcate se resimte. 

Laura Cosoi, noi imagini de după a cincea naștere

Actrița a adus-o pe lume pe Nina, moment extrem de special în familie. Laura Cosoi a arătat fanilor săi primele momente petrecute alături de micuță. În timp ce aceasta o ținea în brațe pe Nina și o legăna, soțul ei, Cosmin Curticăpean se odihnea pe canapea. Acesta a rămas alături de ea pe tot parcursul nașterii, dar îi este sprijin de bază și în perioada următoare.

„Cele două perspective ale momentelor de după naștere. La fel, dar diferit”, a scris Laura Cosoi pe Instagram. 

Unde va avea loc botezul micuței Nina

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean traversează o perioadă extrem de frumoasă din viața lor de familie, alături de fetițele lor, Rita, Vera, Lara, Aida și mezina Nina. Actrița a optat pentru o ceremonie specială și a ales Maramureșul pentru botezul Ninei. Evenimentul va avea loc la Biserica Romano-Catolică din Baia Sprie.

Nu este o locație oarecare, ci una cu o însemnătate mare. Acolo s-a născut și a crescut Cosmin Curticăpean, dar este și locul în care cei doi au spus „Da” în fața lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, acela este locul și în care le-au botezat pe celelalte fete.

Laura Cosoi mai vrea copii

Deși abia a născut, Laura Cosoi susține că și-ar mai dori copii. În cadrul unui interviu, actrița a dezvăluit că iubește această perioadă, în care copiii sunt mici. Mai mult decât atât, ea se arată recunoscătoare pentru cea de-a cincea sarcină, deși nu era plănuită în mod serios. Aceasta a rămas gravidă la două luni după ce a discutat cu soțul ei despre asta.

Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori (n.r. să aibă încă un copil). Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede.

Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a declarat Laura Cosoi pentru cancan.ro.

Ghid de cumpărături

anca dumitra jpg
FotoAnca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți” Vedete românești
anda calugareanu actrita romanca jpeg
Destinul trist al Andei Călugăreanu: respinsă de 9 ori la Teatru și părăsită de soț pentru o altă artistă. 34 de ani de la moartea ei Vedete românești
image
Cum au reușit 24 de iepuri să cucerească un întreg continent și să provoace dezastre. „Invazia începută în 1859 continuă și astăzi” adevarul.ro
image
Glume pe internet după ce o casă self-checkout a cerut bacșiș. „Dacă eu fac toată munca, n-ar trebui să primesc o reducere?” adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali a reacționat după ce Victor Angelescu a vorbit despre arbitrajele FCSB. „Bă, vă bag pe toți în sac!”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
O familie cu un copil a pierit într-un accident în Mureș. Mașina le-a devenit sicriu: "S-au grăbit spre final" observatornews.ro
image
Trei pensionari au fost chemați de acasă pentru a porni grupul 4 de la Rovinari. „Sunt trei tablotari cu 52-54 de ani pe meserie” www.antena3.ro
image
O revoltă a celor mai periculoși pușcăriași, înăbușită în ultimul moment. Ce s-a întâmplat cu liderii răzmeriței www.gandul.ro
image
Cum a aflat, de fapt, Alina Pușcău că are cancer. Mărturia făcută chiar din salonul de tratament: „Am vrut să fac niște genuflexiuni și a început să mă înțepe sânul” www.wowbiz.ro
image
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez s-au căsătorit. Ceremonia a avut loc în Portugalia www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
E din nou scandal în România după ce David Popovici a scris istorie la Campionatele Europene: „Există o ipocrizie” as.ro
image
De ce zarzărele și corcodușele nu sunt același lucru. Cum le deosebești ușor playtech.ro
image
„David Popovici înoată și România se scufundă!”. Marcel Pușcaș, mesaj-manifest la adresa politicienilor: „Au pus sportul pe butuci” www.fanatik.ro
image
Soțul Annei a ieșit la lumină! A ținut pasul cu pretențiile Julietei de pe Transfăgărășan până i-a ieșit fum din portofel www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu www.unica.ro
image
Cât curent consumă aparatele lăsate în priză și pe care este bine să le scoți în plină criză energetică din România playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Nicole Kidman vorbește deschis despre divorțul de Keith Urban, dar și că știa „că avea să-și arunce cariera la gunoi” pentru Tom Cruise okmagazine.ro
image
Familia Clooney, în formulă completă, cu copiii, se distrează din plin pe Lacul Como. Destinația italiană este una de suflet pentru ei okmagazine.ro
image
#Memoria Imaginii
Istoria unei fotografii: Șase pușcași marini ridică drapelul american pe insula Iwo Jima historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce a fost ucis Sitting Bull, liderul carismatic al indienilor Lakota historia.ro
53938 m jpg
VideoZiua Marinei 2026. Peste 3.500 de militari și 50 de nave, la Constanța. Ce pregătesc Forțele Navale Române Vedete internaționale
banner radu andrei tudor png
#Exclusiv Click!
Radu Andrei Tudor, despre relația cu fiul său: „Avem micile noastre complicități..." Vedete românești
anda calugareanu actrita romanca jpeg
Destinul trist al Andei Călugăreanu: respinsă de 9 ori la Teatru și părăsită de soț pentru o altă artistă. 34 de ani de la moartea ei Vedete românești
anca dumitra jpg
FotoAnca Dumitra, imagini spectaculoase de la mare alături de fiul ei. Cum s-a fotografiat actrița din „Las Fierbinți” Vedete românești
Design fără titlu (9) png
VideoIoana Ginghină, emoționată înainte ca fiica ei să împlinească 18 ani: „Nu e ușor deloc” Vedete românești
vica blochina dezvaluiri iubit jpg
VideoVica Blochina și-a sărbătorit ziua de naștere alături de iubitul ei. Cum au petrecut cei doi: „Dragostea mea care mi-a schimbat viața!” Vedete românești
gabriela cristea si tavi clonda sicilia jpg
VideoSurpriza făcută de Tavi Clonda pentru Gabriela Cristea, în Sicilia. Cum reușește vedeta să își mențină silueta chiar și în vacanță Vedete românești
Cele mai frumoase femei ale secolului 20: Audrey Hepburn jpeg
Copiii lui Audrey Hepburn demontează zvonurile despre presupusa tulburare de alimentație de care ar fi suferit actrița. Cum au afectat-o traumele trăite în perioada războiului Vedete internaționale
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat actualitate.net
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești” actualitate.net