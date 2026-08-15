Ziua Marinei 2026. Peste 3.500 de militari și 50 de nave, la Constanța. Ce pregătesc Forțele Navale Române

Ziua Marinei va fi sărbătorită în șase orașe din România, însă principala ceremonie va avea loc la Constanța. Acolo se vor aduna peste 3.500 de militari români și străini, care vor lua parte la exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10. Ilie Bolojan și-a anunțat prezența.

Între timp, pe agenda președintelui Nicușor Dan nu se specifică dacă va participa și el sau nu. Ediţia din acest an marchează participarea în premieră a corvetei „Contraamiral August Roman” - 261 şi a vânătorului de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, recent intrate în serviciul Forţelor Navale Române.

Ceremonie de Ziua Marinei

Manifestările de Ziua Marinei vor avea loc și în alte orașe, precum Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că activitățile principale se desfășoară în Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei.

Începând cu ora 10.00, peste 3.500 de militari români și străini participă la ceremonie și la exercițiul exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10. De asemenea, vor participa și peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile, alături de alte mijloace terestre ale structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. Vor fi nave și aeronave militare din Turcia, Bulgaria, Spania și Franța.

„Exerciţiul naval întrunit şi interinstituţional FNR 26.10 va reflecta nivelul ridicat de interoperabilitate dintre structurile participante şi va sublinia importanţa cooperării de la nivelul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi cu partenerii internaţionali.

Activităţile pe mare vor debuta cu tradiţionala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o 'poartă de apă' realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfăşurate jocuri marinăreşti, iar, ulterior, corveta 'Contraamiral August Roman' - 261 va executa salutul de deschidere a exerciţiului”, se menţionează într-un comunicat al Forţelor Navale Române.

Ce vor vedea românii prezenți la festivitate

Manifestările de Ziua Marinei se vor încheia la ora 20.00. Exercițiul FNR 26.10 va cuprinde secvenţe de luptă antimină şi antisubmarin, apărare împotriva atacurilor aeriene, respingerea unui desant maritim, combaterea migraţiei ilegale şi misiuni de căutare şi salvare pe mare.

Searal, la final, va fi un concert susținut de Muzica Militară a Forţelor Navale, iar marinarii se retrag cu torțe pe traseul Cazino - Piața Ovidiu - faleza din fața clădirii Comandamentului Flotei. Între orele 21:30 şi 22:00, Primăria Municipiului Constanţa va organiza un spectacol de lasere şi lumini în zona de nord a digului Tomis.

Programul în celelalte orașe

În București, evenimentul va avea loc la Monumentul Eroilor Marinari din Parcul „Regele Mihai I”, fostul Parc Herăstrău, în zona debarcaderului. Ceremonia militară și religioasă are loc în intervalul 9.00-10.00 și ia parte și personalul Statului Major al Forțelor Navale.

În Mangalia, activitățile încep la ora 10.00. Cei prezenți vor putea vedea un exercițiu demonstrativ la care vor participa structuri din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate. Programul va fi completat de concerte susținute, în perioada 13-15 august, de Muzica Militară a Diviziei 2 Infanterie „Getica”

Tot în Mangalia, la Cercul Militar, se va desfășura, în zilele de 15 și 16 august, cea de-a XV-a ediție a turneului de șah rapid „Romanian Navy Day Cup”. Competiția este organizată de Liga Maiștrilor Militari de Marină Mangalia și CS Poseidon Limanu-2 Mai.

La Brăila manifestările au loc între orele 10.00 și 12.30 pe faleza Dunării. Spectatorii vor asista și la secvențele de instruire din cadrul exercițiului DNR26.10. Seara, marinarii se retrag cu torțe în zona Prefecturii. Muzica este asigurată de Muzica Militară a Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”.

La Tulcea demonstrațiile pot fi urmărite începând cu ora 10.00, pe faleza Dunării. La Galați programul începe la ora 17.00 și va fi o ceremonie militară și religioasă, urmată de secvențe de antrenament și de parada navelor, se arată într-un comunicat al Forțelor Navale Române.